La enigmática reacción de Wanda Nara en medio del escándalo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

La empresaria expuso su postura ante la decisión del actor chileno de no dejar que sus hijos salgan del país

En medio de publicaciones escandalosas que involucraron a la China Suárez y Benjamín Vicuña, Wanda Nara ofreció una postal desconcertante en sus redes sociales. La empresaria apareció en una serie de fotos promocionando su línea de cosméticos vestida solo con una bata blanca de piqué y con una actitud distendida. Pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue la media sonrisa pintada en sus labios. La conductora evitó cualquier alusión directa al enfrentamiento explosivo que sacudió el mundo del espectáculo durante la tarde del lunes y optó por el silencio. No obstante, sus gestos y su imagen calculadamente relajada alimentaron la especulación y la lectura entre líneas.

Mientras esas horas se vieron aturdidas por los dardos públicos entre la actriz y su expareja, Wanda siguió firme en su rol de figura y empresaria, sin pronunciar palabra, pero sin ausentarse del cuadro del escándalo. En un juego casi mudo, cada imagen amplificó la intriga, sobre todo para quienes buscaron claves en cada publicación y en cada gesto que dejó entrever la exponente de uno de los clanes mediáticos más comentados.

La reacción de Wanda Nara frente al escándalo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña (Instagram)

El desencadenante de la crisis se remontó a un movimiento inesperado en la tensa relación entre Eugenia la China Suárez y Benjamín Vicuña. Cuando la actriz planeó llevar a sus hijos a Turquía junto a Mauro Icardi, el actor decidió revocar el permiso que le permitía sacar del país a los menores. Ese giro tomó por sorpresa a su entorno y reactivó el conocido Wandagate.

Los conflictos familiares y judiciales entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumaron tensión a una atmósfera ya enrarecida por viejas heridas y nuevos reproches. La decisión de Vicuña ocurrió en medio de versiones cruzadas, especulaciones y un viaje que pasó del plano familiar al frente mediático por la imposibilidad de concretarse.

Wanda Nara optó por el silencio entre el escándalo con la China Suárez y Benjamín Vicuña (Instagram)

La respuesta de la China no tardó en aparecer. Utilizó sus redes sociales para despacharse sin filtros contra quien fuera su pareja y padre de sus hijos. “El papá del año”, disparó en un posteo que mezcló enojo y desencanto. “Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión”. La actriz enumeró, uno a uno, episodios dolorosos: ausencias durante su maternidad, indiferencia ante la enfermedad, viajes suspendidos, infidelidades reconocidas. “El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien”, compartió entre otras acusaciones que atravesaron su relato con fuerza testimonial. En uno de los párrafos más crudos apuntó directamente a las adicciones de su ex: “El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”. El posteo concluyó con una advertencia: “Aceptar migajas después de ese vínculo... pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste”.

"El papá del año", tituló irónica la China Suárez su publicación contra las actitudes de Benjamín Vicuña (Instagram)

El actor chileno no esquivó la polémica y respondió ante las cámaras. Frente a los micrófonos de Intrusos, intentó bajar la temperatura del conflicto y justificó la decisión que desató el nuevo escándalo: “Parece que fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de mis hijos”, inició. Explicó que buscaba un equilibrio familiar, no un enfrentamiento: “Mis hijos van de vacaciones conmigo, luego con su mamá. Esto es un tema de dinámica familiar”. Sostuvo que había cuestiones de logística y reconoció las dificultades de comunicación, aunque dejó claro que nunca pretendió quitarle a la madre la oportunidad de viajar o de acompañar a su pareja. “La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta”, prometió. Reconoció el cansancio: “No me gusta dar explicaciones y lo hago hace seis meses, pero por mis hijos tengo que hablar y actuar”. Remarcó que sus niños no forman parte del espectáculo y llamó a preservar su bienestar, lejos de la exposición.

Después de los escandalosos posteos contra Benjamín Vicuña, la China Suárez partió sin sus hijos rumbo a Turquía con Mauro Icardi (RS Fotos)

Las tensiones entre la China Suárez y Benjamín Vicuña no resultaron novedad. La actriz removió un historial cargado de reproches: viajes frustrados, discusiones por dinero, culpa por las oportunidades laborales, dificultades domésticas y sentimientos de soledad. Recordó situaciones en las que, según su relato, el actor no participó en la vida cotidiana de sus hijos más allá de lo estrictamente necesario. Relató la existencia de niñeras, ausencias justificadas por compromisos laborales y una distancia emocional creciente. “Me da tanta vergüenza, cosas, permisos, viajes... vida familiar y cómo uno se arregla. Tener que estar dando explicaciones es rarísimo”, confesó el propio Vicuña en una declaración que expuso la vulnerabilidad de ambas partes. Así, el enfrentamiento trascendió el caso puntual y se instaló como postal de una convivencia rota, reflejada y amplificada hasta el extremo en redes y medios.