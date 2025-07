La polémica versión sobre el acuerdo secreto entre Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré contra la China Suárez

Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña habrían acordado que sus hijos no se mudarán a Turquía con la China Suárez (Video: A La Tarde, América TV)

En medio del extenso conflicto familiar y judicial por la radicación temporal de los hijos de la China Suárez en Turquía, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña habrían alcanzado un acuerdo clave. Según reveló Carmela Bárbaro en el ciclo A la Tarde (América TV), ambos actores, padres de los hijos que la actriz tuvo en relaciones anteriores, consensuaron que los niños mantendrán su centro de vida en la Argentina, alejados de la posibilidad de instalarse en Estambul junto a la actriz y su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

“Me cuenta una alta fuente que los que sí hablaron no fueron Vicuña con Wanda, sino Vicuña con Cabré. Habría cambiado la postura de Cabré. Se han puesto de acuerdo en que no se mude ninguno de los hijos de la China a Turquía”, informó la panelista al aire, marcando un giro en la interna familiar. Y agregó: “La noticia de último momento es que se pusieron de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo en cuál va a ser la modalidad. Siguiendo la línea de Benjamín Vicuña que contaba recién acá, que los chicos van a tener su centro de vida en la Argentina”.

La decisión se conoció horas después de que Benjamín Vicuña explicara públicamente las razones por las cuales revocó el permiso que le permitía a la China Suárez trasladar a sus hijos a Turquía. En diálogo con Intrusos (América TV), el actor chileno fue enfático: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”, expresó con claridad, alejando las especulaciones sobre una eventual mudanza permanente.

Luego de negarle a la China Suárez que se lleve a sus hijos a Turquía, Benjamín Vicuña decidió esclarecer la situación (Video: Intrusos – América)

El planteo de Vicuña no se limitó a un rechazo unilateral: “La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz”, explicó.

“Hablar de ellos es un montón, pero lo hago porque se instaló un tema relacionado con una situación doméstica. Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”, reconoció.

En sus declaraciones, el actor destacó que la dinámica familiar requiere acuerdos y diálogo: “Mis hijos van de vacaciones conmigo, luego con su mamá. Esto es un tema de dinámica familiar. Hubo un tema de logística, que tiene que ver con ponerse de acuerdo. En las familias, a veces fluye la comunicación y otras no. Lo que se hace, no voy a dar clase, pero despierta mucho odio porque parece que alguien le está quitando los hijos al otro. Acá lo único que se busca es un orden, tal como ocurre cuando yo me voy a Chile”.

La China Suárez expresó su malestar en redes sociales tras la decisión judicial y familiar

La decisión judicial y familiar tuvo una inmediata repercusión en el ámbito personal. Horas después de que trascendiera la revocación del permiso, la China Suárez se expresó con dureza en sus redes sociales. En una extensa publicación, lanzó delicadas acusaciones contra su expareja.

“El papá del año”, tituló su descargo, cargado de reproches hacia su expareja. Entre otras cosas, sostuvo: “Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión”. Y añadió: “El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré COVID con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”.

En su relato, la actriz también hizo referencia a la exposición mediática de la vida familiar: “Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más”. La publicación concluyó con una acusación directa sobre el contexto del viaje frustrado: “Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia”.