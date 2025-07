El contraataque judicial de la China Suárez a Benjamín Vicuña de cara a su viaje a Turquía: los detalles

Luego de que le negaran llevarse a sus hijos a Turquia, la China Suarez realizo un contraataque judicial a Benjamin Vicuna (Video: Intrusos – America)

Lo que parecía una nueva experiencia lejos del país con Mauro Icardi se transformó en una nueva batalla judicial. La China Suárez, decidida a sostener sus planes y a defender su rol como madre, decidió llevar a juicio a Benjamín Vicuña, luego de que el actor revocara el permiso que le permitía sacar a sus hijos menores fuera del país. Así lo reveló Paula Varela en plena emisión de Intrusos (América), donde detalló los pormenores del conflicto que volvió a poner a la expareja en el centro del espectáculo.

“La China Suárez lleva a juicio a Benjamín Vicuña. Se judicializa porque quieren que la Justicia decida si esto tuvo un motivo real o fue un capricho del actor”, explicó la panelista, dejando en claro que el asunto dejó de ser familiar para convertirse en un tema legal. Según Varela, la defensa de la actriz se basa en que había cumplido con todos los requisitos formales para el viaje: “La China vuela por línea y tienen tanto pasaje de ida como de retorno de los hijos, por lo que Benjamín no tenía por qué pensar que no los iba a traer de regreso”.

La situación, que parecía resolverse puertas adentro, escaló a los tribunales. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si el freno impuesto por el actor chileno responde a una preocupación genuina por sus hijos o si se trata, como sostiene el entorno de la actriz, de un acto impulsivo que terminó por alterar la rutina familiar. “La justicia deberá decidir por las partes si su pedido fue un capricho o no, ya que no se ponen de acuerdo. Así, a Vicuña también se le cae el pedido y tampoco puede salir con sus hijos del país”, explicó la panelista.

La China decidió llevar a la Justicia al actor chileno luego de que le impidiera llevarse del país a sus dos hijos menores

Mientras tanto, los hijos de la exCasi Ángeles y el actor chileno permanecerán en Buenos Aires. Pero, según contó la periodista, no quedarán bajo el cuidado de su padre. “Los chicos se quedan a cargo de la mamá de la China, no con su padre, y Eugenia va por todo ahora. Quiere llevárselos porque dice que hizo todo como corresponde y no tiene por qué desconfiar”, detalló. Una decisión que, lejos de calmar las aguas, suma un nuevo punto de tensión a la ya desgastada relación entre ambos.

Horas atrás, Vicuña había dado su versión de los hechos. En diálogo con un notero del ciclo, el actor habló de su malestar por la exposición mediática y aclaró que su decisión no busca impedir la relación de sus hijos con la actriz, ni mucho menos obstaculizar su vínculo con Icardi. La frase más clara fue también la más reveladora: “La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz”.

Luego de negarle a la China Suárez que se lleve a sus hijos a Turquía, Benjamín Vicuña decidió esclarecer la situación

Intentando descomprimir el conflicto, pero dejando en claro sus límites, Vicuña agregó: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”. Sin embargo, admitió el desgaste: “Siempre intento aclararlo con una sonrisa, pero no es lo ideal. No me gusta dar explicaciones y lo hago hace seis meses a la salida del teatro, estrenos, en el cine. Pero por mis hijos tengo que hablar y actuar. Ojalá que podamos sacar esto y que hablen de otra cosa, de la fantasía, los personajes. Mis hijos no son parte del espectáculo”.

Pero el espectáculo mediático ya se instaló. Y lo que comenzó como un proyecto familiar terminó por judicializar la relación entre los actores. Ahora, la decisión está en manos de la Justicia y, el resto, sigue siendo un campo de batalla emocional.