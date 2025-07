El fallido sobre Andrés Calamaro en la TV española que resonó en el mundo: “Me casé con su ex, debo decirlo”

El particular momento con una canción de Calamaro (Video: En clave de Rhodes, Cadena Ser)

“La canción es muy bonita, pero yo me casé con la ex de Andrés Calamaro. Micaela estuvo siete años con Calamaro antes de estar conmigo, así que yo tengo pensamientos un poco mixtos sobre Calamaro. Tengo que decirlo, perdona”, confesó de manera inesperada James Rhodes en el ciclo español del que es parte. Con esta declaración, dicha al pasar a uno de sus invitados cuando hablaron sobre un tema del músico argentino, se desató uno de los momentos más singulares en la reciente entrega de En clave de Rhodes, emitida por la Cadena SER.

El pianista británico, conocido por su franqueza, compartió con el público su vínculo personal con la canción “Sin documentos” de Los Rodríguez, justo después de que su invitado, el actor Antonio Resines la eligió como la melodía que marcó el inicio de su relación sentimental.

La conversación entre Rhodes y Resines se convirtió en un repaso exhaustivo por la trayectoria del actor, quien, pese a estar jubilado, continúa trabajando de manera independiente para mantenerse activo en el mundo de la interpretación. Durante la hora de programa, Resines relató anécdotas que abarcaron desde sus inicios en el cortometraje hasta su consolidación en la gran pantalla, al recordar títulos como Crónica de un instante, La mano negra y Ópera prima, todas estrenadas en 1980, año de su debut cinematográfico. El actor subrayó que desde entonces no dejó de trabajar ni un solo minuto.

Micaela Breque y Andrés Calamaro en una antigua postal familiar

El diálogo no se limitó a la carrera profesional de Resines. El actor compartió episodios personales, como el momento en que conoció a su esposa y el día en que estuvo al borde de la muerte a causa de la Covid-19. La charla, repleta de anécdotas, permitió a la audiencia descubrir facetas menos conocidas de su vida y su sentido del humor.

En los minutos finales, James Rhodes propuso a su invitado un ejercicio íntimo: elegir la canción perfecta para un instante crucial de su vida: “Esto es un poco difícil, pero si tuvieras que elegir una canción para un momento clave en tu vida, tu boda, tu funeral, una amante... ¿cuál sería?“.

Resines, tras reflexionar unos segundos, consultó si era posible elegir una sola para todos esos momentos juntos, ante lo que expresó: “A mí me gusta mucho una canción de Los Rodríguez. Igual, ¿te acuerdas tú? Porque no estabas aquí todavía. Y tiene que ver contigo porque tú eras un indocumentado hasta hace poco”. Rhodes aprovechó para recordar que fue una banda argentina formada en Madrid por Ariel Roth y Andrés Calamaro, responsable de éxitos como “Sin documentos”.

La boda de ensueño de Micaela Breque y James Rhodes (@miquibreque)

Para Resines, esa canción representa todos esos momentos: “Esto es un pedazo de canción. Tiene que ver con el momento en el que mi mujer y yo nos hicimos novios”. La elección de ese título en particular dio pie a la revelación de Rhodes sobre su relación con Micaela Breque, quien fue pareja de Calamaro durante siete años antes de estar con él.

La sinceridad del músico provocó la reacción espontánea de Resines: “Macho, perdóname. Como podéis ver, esto no estaba preparado ni mucho menos”. El tono distendido se mantuvo cuando Rhodes, con sarcasmo, agradeció a Resines el instante: “Gracias por regalarme este momento tan bonito”. El actor, en la misma línea, replicó: “Habérmelo dicho antes y te habría puesto ”Los chicos y las chicas", que es mucho más sencilla”. Rhodes zanjó el asunto con naturalidad: “Yo no sabía nada, perdona, dile a tu señora que se me ha escapado”.

Micaela Breque el día en que se casó con el pianista britanico James Rhodes (Foto: IG/miquibreque)

La historia de amor de Micaela Breque y James Rhodes

Cabe recordar que en 2017, la modelo y actriz argentina Micaela Breque estaba viviendo en Madrid con Andrés Calamaro cuando se separó, pero no regresó a Buenos Aires. Prefirió quedarse en España por motivos laborales. A los pocos meses conoció a James a través de las redes sociales. El amor hizo que él armara las valijas, dejara Gran Bretaña para instalarse en la capital ibérica. Se comprometieron en agosto de 2020 y un año después ocurrió el casamiento.

Para ese entonces, a sus 46 años, Rhodes ya era uno de los pianistas más renombrados a nivel mundial. Estuvo casado dos veces y tiene un hijo.

Es el autor del libro Instrumental. Lo publicó en el 2014 luego de la demanda que le inició la madre de su hijo para que no lo publicara. En su alegato, sostuvo que era perjudicial para su niño leer ese ejemplar sobre su padre. Ocurre que en la publicación Rhodes narra los abusos reiterados que sufrió por parte de un profesor del colegio al que asistía. Lo vivido lo llevó a refugiarse en el piano.

El casamiento de Micaela Breque y James Rhodes

“Es algo que tengo presente, sobre todo porque mi hijo alcanzó la edad en la que fui violado. Ahí todo explota. No he perdonado a mi abusador, porque él me llevó al quirófano, al psiquiátrico, al borde del suicidio”, contó el músico el día que presentó el material.

Según Breque, quedó impresionada con su autobiografía y le mandó un mensaje privado a una de sus redes al momento de conocerlo. “Quedé muy conmovida. Le puse un comentario en Instagram sin ningún interés. Solo para agradecerle la valentía por contar eso. Me pareció heroico. Me contestó y con el tiempo fuimos hablando más y un día fui a uno de sus conciertos. Y así empezamos”, contó hace un tiempo la modelo argentina.