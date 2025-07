Los “emos” están de vuelta: el regreso de My Chemical Romance a la Argentina después de 17 años

De cara a su regreso al país, la banda suscitó un sinfín de emociones entre sus fanáticos

El regreso de My Chemical Romance a la Argentina, luego de 17 años de su última visita, reactivó una oleada de entusiasmo y nostalgia que atraviesa generaciones. La banda liderada por Gerard Way, ícono absoluto de la cultura emo a nivel global, volverá al país, lo que no solo marca un reencuentro esperado por miles de fanáticos, sino también la confirmación de que el fenómeno emo nunca desapareció del todo. En diálogo con Teleshow, el club de fans oficial de la banda, “The True Killjoys Argentina”, habló sobre el impacto del anuncio y el resurgimiento de una subcultura que supo marcar a fuego a una generación entera.

“La verdad es que todavía no podemos creerlo. Es una banda que nos acompañó toda la vida y que siempre estuvo ahí cuando la necesitábamos”, explica Fabio, uno de los administradores del club de fans que tiene actividad constante desde 2010. “Ellos despiertan un sentimiento de pasión único que no podemos describir en palabras. Desde que publicaron la gira 2020, que luego se suspendió por la pandemia, esperábamos que nos incluyeran en la nueva gira. Que llegue este momento es una especie de redención”.

El show en Buenos Aires se enmarca en una serie de presentaciones que My Chemical Romance realizará por América Latina, incluyendo fechas en Colombia, Perú, Chile, Brasil y México. El punto de encuentro con el público argentino será el estadio Tomás Adolfo Ducó, del Club Atlético Huracán, que recibirá a miles de seguidores en un concierto que promete ser histórico. La última vez que la banda se presentó en Argentina fue en febrero de 2008, en el estadio de Ferro, en el marco de “The Black Parade World Tour”, ante un público que ya entonces los consideraba referentes indiscutidos de una época.

Liderada por Gerard Way, la banda se volvió uno de los líderes de la movida emo a comienzos de los 2000

Pero más allá del evento en sí, el regreso del grupo estadounidense funciona como catalizador de un fenómeno cultural más amplio: la reactivación de la movida emo, una corriente que parecía haberse diluido pero que sigue viva, mutada y reinterpretada por nuevas generaciones. “Creemos que la cultura emo nunca desapareció del todo, sino que fue mutando. Los adolescentes siempre encuentran una forma de expresarse a través de una estética alternativa. Hoy, quizás, más asociado a lo otaku o a lo gótico, pero con el mismo núcleo: la sensibilidad, el arte, la introspección”, explica Fabio.

La historia de la cultura emo tiene raíces profundas. Nació en los años 80 en Washington D.C., Estados Unidos, como una derivación emocional del hardcore punk. Fue una respuesta sensible y reflexiva frente a los efectos del capitalismo, la desilusión política y la privatización de los servicios públicos. Con el tiempo, la subcultura incorporó influencias del indie rock, el post-hardcore y el pop punk, además de una estética particular: ropa ajustada, maquillaje oscuro, flequillo largo y una actitud melancólica. En Argentina, el fenómeno estalló entre 2005 y 2009, con epicentro en lugares emblemáticos como la Galería Bond Street, punto de encuentro de jóvenes con identidades alternativas.

“Después de la pandemia se notó un crecimiento de bandas under con un estilo más gótico, emo o hardcore”, describe Fabio, quien gestiona el club junto a Florencia y Soe. “De todas formas, My Chemical Romance no puede encasillarse en un género específico. Hacen un poco de todo, y esa libertad musical también es parte de su atractivo. Se nota la influencia que dejaron en muchos artistas nacionales actuales, tanto en lo estético como en los mensajes de sus canciones”.

En febrero de 2008, My Chemical Romance desplegó su show en el Estadio Ferrocarril Oeste (Video: La Viola - TN)

La banda se formó en 2001, poco después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Gerard Way, testigo directo del ataque a las Torres Gemelas, vivió un fuerte impacto emocional que lo llevó a cuestionarse su rumbo personal. Esa experiencia fue el punto de partida para fundar el grupo y canalizar sus inquietudes a través de la música. A lo largo de su carrera, el grupo combinó teatralidad, letras introspectivas y una estética visual potente, dejando huella en toda una generación.

“La realidad es que esta banda se hizo esperar demasiado”, afirma Fabio. “Absolutamente todos los fans creíamos que era imposible que bajen acá. Literalmente, en toda Sudamérica estábamos resignados. Pero nunca bajamos los brazos. Incluso trabajamos en conjunto con otros clubes de fans del continente. Es muy lindo que el resultado sea el que tenemos ahora: fechas confirmadas, entradas agotadas y una comunidad movilizada. Queremos copar Huracán y vivir una noche inolvidable”.

Lejos de ser un fenómeno meramente nostálgico, el regreso de la agrupación liderada por Gerard pone de relieve una cuestión generacional que atraviesa edades y contextos. “La banda atraviesa distintas generaciones que se fueron sumando con los años. Es lindo que cada uno pueda considerar esta música como un lugar de pertenencia, donde convivamos todos unidos”, reflexiona Fabio. “Esperamos que todos podamos disfrutar del show juntos, porque va a ser una experiencia única. No hay palabras que puedan explicar lo que significa para nosotros este momento”.

"La banda atraviesa distintas generaciones que se fueron sumando con los años", asegura el club de fans (Gentileza de “The True Killjoys Argentina”)

Una de las tantas juntadas de fanáticos de la banda (Gentileza de “The True Killjoys Argentina”)

Uno de los detalles que más movilizó a los fanáticos argentinos fue el diseño del flyer con el que se anunció la gira latinoamericana de la banda. Si bien los integrantes de My Chemical Romance no hicieron ninguna aclaración al respecto, en las redes muchos señalaron la gran similitud entre la imagen utilizada y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ubicada en el barrio porteño de Recoleta. El edificio, ícono de la arquitectura brutalista en Argentina, se convirtió así en un inesperado símbolo de orgullo para la comunidad local de seguidores, que destacaron lo coherente de su estética con el universo visual oscuro y expresivo que caracteriza a la banda.

La banda se prepara para pisar nuevamente el país a comienzos de 2026

El diseño del flyer de la gira revolucionó a los fans argentinos (X)

Mientras crecen las expectativas por la llegada de la banda a Buenos Aires, “The True Killjoys Argentina” ya piensa en organizar actividades previas al show. “Este mes comienza la gira, así que veremos si armamos algo con nuestros seguidores. Siempre respetando la privacidad de nuestros ídolos”, concluye Fabio.

El próximo encuentro con My Chemical Romance será, sin duda, más que un concierto. Será un ritual de reencuentro, una celebración colectiva, una postal emocional que reunirá a quienes crecieron con su música y a quienes recién comienzan a descubrirla. Porque si algo define al fenómeno emo es el poder de la emoción compartida. Y en la Argentina, ese latido está más vivo que nunca.