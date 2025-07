Las imágenes del lamentable estado de la mansión de Mariana Nannis en Marbella: “Estaba colgada de la luz”

El lamentable estado de la mansión de Mariana Nannis en Marbella (Video: SQP, América)

Un día después de que salieron a la luz las imágenes del estado en el que se encuentra el departamento de Mariana Nannis en Miami, en condiciones inhabitables a pesar de hallarse en el edificio Alexander, una de las torres más reconocidas de la zona de Collins Avenue, ahora aparecieron fotos de cómo se encuentra la mansión de Marbella en la que solía vivir con su exmarido, Claudio Caniggia, y sus hijos, Axel, Charlotte y Alex.

Yanina Latorre, quien mantiene un enfrentamiento de larga data con la mediática, puso al aire en Sálvese quien pueda (América) imágenes que muestran el gran deterioro de la propiedad, ubicada en el exclusivo destino y que la familia alquilaba. Incluso, la belleza y ampulosidad del lugar quedó registrado en Mujeres ricas, un reality show español de 2010 en donde permitió un vistazo a su vida de lujos.

Sin embargo, el palacio en el que vivía la madre de los hermanos Caniggia se encuentra en un gran estado de deterioro. “Estaba colgada de la luz. Quiero que vean en las condiciones que dejó la llamada ‘mansión de Marbella’”, comentó la conductora, mientras ponía fotos del lugar, completamente deshabitado y destrozado.

“Esta es la entrada. Ven que hay mucha humedad en la pared. Ahí tenés la pileta vacía y abandonada. Pero esto empeora”, comentó, mientras en las imágenes aparecía cómo una enredadera había tomado las escaleras del ingreso. “Entregó la casa con las paredes rotas, todo roto. Acá están todos los muebles, la ropa y valijas. Todo abandonado. Así es como ayer contaba Melody Luz en el piso que ella vivía con todas las cosas amontonadas”, mencionó. “Es como vivir en la indigencia. Esto es un abandono total”, siguió.

“¿Qué es lo que hacía para que la casa termine así?“, preguntó Fede Popgold. ”Tenía muchos perros y gatos. Además, estas casas que están en la playa con el aire del mar y la sal, si no la cuidás se estropean. A una casa hay que mantenerla todo el año", comentó la “angelita”, mientras aseguraba que las imágenes pertenecen a la policía de la ciudad española.

“Acá está todo abandonado, sin cortar el pasto. ¿Cómo vivían en estas condiciones? Esta casa es linda y es la que tenía cuando hizo el famoso reality con Charlotte. Ellos dicen que fue por leasing, pero en realidad la alquilaron muchos años y la dejó de pagar", aseveró Yanina. “El dueño la mandó a desalojar. Así es como la entregó. No sé si ya está arreglada o la mandaron a arreglar. Ahora están en juicio y por eso ella no sale de España porque además no tiene papeles”, puntualizó.

La enorme pileta del jardín, que solía ser un gran protagonista de las apariciones de Nannis en el reality show del canal La Sexta, aparece cubierta de tierra y yuyos y con muchas de las piedras de su revestimiento rotas.

“Otro tema es la luz. Está todo roto el timbre y miren cómo estaba colgada de la luz también”, señaló, mientras una imagen mostraba la conexión clandestina que se había hecho. “Acá hay todos unos cables que salen porque estaba colgada de la luz de afuera de la calle. No tenía ni para pagar la luz porque se la cortaron”, continuó.

Ximena Capristo comentó sus sensaciones sobre las imágenes, mientras se lamentaban por Alex y Charlotte Caniggia. “Nosotros no criticamos que alguien esté colgado de la luz, el tema es que ella siempre se la dio de súper millonaria”, se despachó la panelista. “Dice que el hijo está con una ‘negrita’, habla de la madre de ella, dice que la viste a la nena con ropa de Once”, recordó la conductora algunas de las expresiones discriminatorias de la exesposa de Claudio Caniggia.