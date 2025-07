Eva Bargiela disfruta el verano europeo junto a Gianluca Simeone y mostró cómo transita su sexto mes de embarazo

La tierna foto de Eva Bargiela y Gianluca Simeone en las playas de Italia (Instagram)

Entre fotos, ecografías y mensajes de amor, Eva Bargiela y Gianluca Simeone atraviesan uno de los mejores momentos de su vida. A menos de tres meses del nacimiento de su primer hijo, la pareja transita el proceso en familia. Así las cosas, los jóvenes aprovecharon el verano europeo para relajarse y disfrutar de una de las playas más exclusivas de Italia.

“Sin alcohol para mi”, escribió Eva, junto a un emoji de risa, mientras mostraba un trago frutal de color rojo con hielo. Además, la joven agregó en la ubicación de su story que se encontraba en Cerdeña. En la mesa que se veía de fondo, la joven y sus amigos preparaban otras bebidas similares, listos para combatir las fuertes temperaturas. Con el sol emitiendo los últimos rayos de la tarde, la modelo aprovechó la “golden hour” para fotografiarse con lentes y en bikini junto al paisaje. Mientras atraviesa la dulce espera, la joven lució su pancita de seis meses de embarazo al tiempo que tomaba unos mates.

Eva Bargiela mostró cómo evoluciona su embarazo (Instagram)

En su siguiente story, la influencer compartió ante sus más de 450 mil seguidores el romántico atardecer que vivió con el futbolista del Rayo Majadahonda. En la imagen, el deportista se acercaba con ternura a su pareja mientras besaba su mejilla y acariciaba lentamente su panza. Por su parte, en su cuenta de Instagram, el deportista dio más detalles del día de playa que vivieron. En su primera publicación, el joven compartió una foto del mar y se mostró posando junto a su hermano Giovanni.

En esa misma línea, Gianluca compartió unos mates con Eva. En el posteo se los podía ver sentados en la arena, mientras ella lo rodeaba con sus brazos y sonreían juntos a la cámara. En el resto de sus stories, el deportista se mostró con sus amigos disfrutando del bello día.

La tarde de mates y amor que vivieron Eva Bargiela y su pareja (Instagram)

Semanas atrás, la modelo y el jugador celebraron su primer Día del Padre. En esa jornada tan especial, Eva abrió las puertas de su intimidad y compartió un valioso recorrido emocional. Desde sus redes publicó un texto cargado de sentimientos, acompañado de fotografías que hablan por sí solas. Entre las imágenes, se destaca una en la que Gianluca besa tiernamente su panza, un gesto puro que encierra todas las esperanzas y sueños por el hijo que pronto llegará. A esa postal se suman recuerdos con sus padres, retratos que narran historias de infancia, aprendizajes, momentos compartidos y afectos incondicionales.

La dedicatoria de Eva pone en palabras lo que brota del corazón: “Un día del padre muy especial, extrañando y celebrando. Mezcla de emociones, pero con la seguridad de que en familia es todo más fácil. Mi papá, que me enseñó lo que es el amor, el respeto, el compromiso y sostener. Lo que significa ser un verdadero compañero de vida y un buen papá. Y Gianluca que me demuestra todos los días que eso con lo que soñaba es posible. Hoy el saludo va doble, y me emociona mucho. Los amo”.

El futbolista mostró el bello clima que disfrutaron (Instagram)

Gianluca respondió con la misma ternura: “Te amo, mi amor. Gracias por este gran día”. Las reacciones no tardaron en llegar. Los seguidores de la pareja inundaron la publicación con palabras de aliento y cariño. Entre los mensajes, uno resaltó con fuerza: “cuidala mucho y nunca la lastimes”.

“Hermosa pareja, lluvia de bendiciones, que ese bello futuro papá te cuide mucho”, “La cara de amor con la que te mira, espero nunca nos defraudes Gianluca”, o “Feliz día, Gianluca, prontito lo tendrás en tus brazos y tocarás el cielo con la manos... cuídense mucho, hermosa pareja”, se suceden los mensajes que dejan a las claras el sentimiento de los seguidores de la modelo.