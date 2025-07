Luisana Lopilato reveló el significado de su particular campera personalizada: “A ver cuánto me conocen”

Luisana Lopilato posó con una campera única que homenajea el regreso de Michael Bublé a "The Voice" (Video: Instagram)

Luisana Lopilato compartió en sus redes sociales una serie de postales tomadas en un puerto náutico, con edificios y veleros de fondo, donde posa con una campera de jean negra intervenida con lentejuelas rojas, doradas y rosas. Las imágenes, acompañadas de un mensaje en español e inglés, despertaron la curiosidad de sus seguidores: “Esta campera es sin duda una de mis nuevas prendas favoritas. ¿Quién adivina por qué el número 28?”, escribió la actriz argentina, radicada en Canadá junto a su marido, el cantante Michael Bublé, y sus cuatro hijos. El mensaje fue replicado también en sus historias con un guiño a sus seguidores: “Les dejé una pregunta en el último post a ver cuánto me conocen. ¿Ya la vieron?”.

La campera en cuestión no pasó inadvertida. En la espalda, se puede leer en letras brillantes y bordadas la frase “Bublé’s #1 fan”, justo encima del número 28 de gran tamaño. En la parte interior de los números aparecen bordados los nombres de sus hijos: Noah, Vida, Elías y Cielo, distribuidos verticalmente entre el número dos y el ocho. A simple vista, algunos usuarios especularon que se trataba de una referencia a su edad o a alguna fecha significativa, pero fue la propia Lopilato quien resolvió el enigma horas después.

En una nueva historia, la actriz reveló el motivo detrás del número bordado: “Es porque Mike vuelve a la edición número 28 de La Voz”, escribió sobre una foto en la que se la ve de espaldas, en el mismo entorno, y agregó cinco emojis de corazones rojos. La revelación no solo clarificó el diseño personalizado de la campera, sino que también funcionó como una especie de homenaje público a su esposo, quien volverá a la televisión estadounidense como jurado en el reality musical.

El número 28 en la campera hace referencia al regreso de su esposo al popular reality musical estadounidense

En ese mismo posteo, Lopilato agradeció a la artista detrás del diseño. “Estoy vistiendo la chaqueta que hiciste para mí”, escribió en letras cursivas y etiquetó a Leah Ward Gauthier, una diseñadora y artista textil con base en Vancouver que realiza prendas personalizadas y de estilo urbano.

La campera que lució Lopilato no solo celebra el regreso de Bublé a la televisión, también funciona como una pieza simbólica y familiar. Al incluir los nombres de sus cuatro hijos y un diseño que alude directamente a su pareja, la prenda condensa la intimidad de su vida doméstica con una estética visual llamativa. La elección del número 28, además, no es caprichosa: se trata de la temporada del reality estadounidense The Voice, una de las producciones más exitosas de la televisión abierta en Estados Unidos, que contará con la participación del cantante canadiense como uno de los nuevos entrenadores.

En su gimnasio privado, Luisana Lopilato mostró cómo se ejercita para mantener una vida saludable (Video: Instagram)

Ayer, desde su cuenta de Instagram, compartió en sus historias un video en el que se la ve entrenando en el gimnasio privado de su hogar, conocido como “Bublé Gym”. Allí se la puede observar haciendo abdominales, ejercicios de fuerza sobre banco y corriendo por el amplio jardín. La secuencia estuvo acompañada por un audio en inglés con frases motivacionales: “Nadie va a venir a decirte que salgas por la puerta y hagas ejercicio. Nadie va a venir a escribir el plan de negocios por vos. Depende de vos, a menos que entiendas eso. Vos sos quien tiene que impulsarte. No vas a cumplir tus sueños así nomás. Simplemente no estamos hechos de esa forma. No naciste así. Y, como adulto, claramente no sos así”.

Al finalizar la rutina, la actriz compartió una imagen en la que se la ve sonriendo tras completar el entrenamiento y escribió una reflexión personal: “Empezá el día con eso que te hace bien. Acordate: nadie lo va a hacer por vos”. En ese sentido, Luisana volvió a destacar así su compromiso con el ejercicio físico y con mantener hábitos saludables incluso desde casa. Vestida con un conjunto deportivo blanco y lila, mostró su entrenamiento en distintos sectores del hogar, tanto en interiores como al aire libre, en medio de un entorno natural.