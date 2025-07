Quién es la influencer paraguaya que L-Gante mostró en sus redes y despertó rumores de un nuevo romance

Quién es Karina, la influencer paraguaya que se acerca a L-Gante (Instagram)

La vida amorosa de L-Gante es analizada con lupa luego de que se separó de Wanda Nara hace algunas semanas. Si bien de vez en cuando se muestran juntos en sus redes sociales, ambos aseguraron que son amigos y ya no son más pareja. Desde la separación, al cantante de RKT se lo vinculó con diferentes jóvenes y ahora apareció un nuevo nombre.

Se trata de una influencer paraguaya llamada Karen Stephanie Insfran, a quien L-Gante mismo publicó en sus historias de Instagram luego de que usara una canción de él en uno de sus videos.

La figura mediática Karen, popularmente conocida como “La Madrina”, compartió con sus seguidores un compendio de detalles personales en formato de preguntas y respuestas visuales. Bajo el título «Datos innecesarios sobre mí», la influencer y deportista delineó aspectos que conforman parte de su identidad pública, generando interacción e interés en redes sociales.

Entre los datos destacados, Karen reveló que nació el 24 de noviembre y que su signo zodiacal es Sagitario. Mide 1,61 metros, y utiliza talle de pie 34, una información que suele despertar curiosidad entre sus seguidores. Su estado civil actual es soltera, y, según estas publicaciones, tiene como “crush” a Leandro Paredes, acompañado de un emoji de langosta que sugiere un tono lúdico y humorístico.

L-Gante la sigue desde su perfil principal

En lo relativo a su imagen y preferencias cotidianas, Insfran seleccionó el negro, blanco, dorado, el rosa y el champán como sus colores favoritos. A nivel gastronómico, indicó que prefiere la picaña —un corte de carne— y el melón como fruta predilecta. Además, opta por no llevar tatuajes, aunque sí tiene piercings, sumando pinceladas personales a su estilo y estética.

Con relación a los apodos, Karen eligió el de “Barbie”, una denominación que dialoga con su presencia en redes y con la construcción de su marca personal. En el ámbito del deporte, puntualizó su afinidad por el fútbol y el pádel, dos disciplinas que comparten creciente popularidad en la actualidad.

Finalmente, la materia que mejor resume sus áreas de interés es “marketing”, un reflejo de su actividad profesional en el sector digital y publicitario, desde donde logra potenciar la interacción con su audiencia y consolidar su figura mediática.

Desde su perfil, Karen integra múltiples facetas profesionales. Se identifica específicamente como “Madrina de Olimpia y de la selección Pya”, un título que evidencia su vínculo con el fútbol paraguayo y confirma la notoriedad alcanzada en el ambiente deportivo. Asimismo, se define como «cronista deportiva y comentarista», atribuyendo un perfil periodístico y de análisis a su actividad en medios deportivos y plataformas sociales.

Hace algunos días, el cantante de cumbia y Wanda hablaron de su vinculo. Desde el auto de la conductora, dijo: “No la veo casi nunca. Cuando estamos juntos la pasamos bien”. Y agregó, sin dar mayores precisiones: “Se ve cuando su abogado sale a hablar en la televisión, después no lo veo”. Sobre el motivo que los reunió ese lunes, explicó: “Estamos bien, liberándonos de los problemas”.

Por su parte, Nara fue un poco más tajante con sus respuestas. "No, yo soy libre. A mí lo que me gusta de él es que es una persona libre que apareció en mi vida para enseñarme lo que significa la libertad", comenzó diciendo y agregó: "No, nos besamos... Estoy bien, estoy sola y estoy muy tranquila. Libre y con muchos viajes programados".

A la pregunta de si era una pareja exclusiva, la presentadora no pudo contener la risa y respondió con total honestidad: "¿Qué exclusivos si hace dos días puso fotos con dos chicas?!“. Esta frase va de la mano con la historia que subió el cantante de RKT hace tan solo unas horas.