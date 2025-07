Coty Romero reapareció en las redes y se mostró al natural: “Por fin encontré lo que quiero hacer”

A corazón abierto, Coty Romero le contó a sus seguidores cuáles son sus objetivos en su vida (Video: Instagram)

Después de un período de bajo perfil, Coty Romero reapareció en sus redes sociales con un extenso mensaje que compartió con sus seguidores. Lejos del ruido mediático y de las polémicas, la exparticipante de Gran Hermano 2022 se mostró enfocada en una etapa personal de introspección, salud y formación académica. La influencer correntina se expresó mediante una serie de videos donde explicó los motivos de su ausencia y detalló cómo transita este momento de su vida.

“Mi gente, ¿cómo andan? Hago esto para que no se preocupen, para que estén más tranquilos”, comenzó diciendo Coty en un video que publicó en sus historias. “Gracias a Dios, estoy tomándome el tiempo para mí misma. Arranqué mis clases de inglés y la verdad que la pasé re bien. Estoy contenta con eso”, contó. Enseguida agregó otra novedad: “En agosto, si Dios quiere, arranco periodismo deportivo. Ya estoy inscripta y tengo que hacer muchos trámites. Tengo que recuperar mi título de la secundaria para poder completar el papeleo para la facultad y no estoy pudiendo”, lamentó.

En ese punto, Romero pidió ayuda a sus seguidores: “Sé que tengo que ir hasta Corrientes, y me tienen que dar un turno y retirarme. Yo estoy viviendo acá, entonces se me complica un poquito más. Si alguien sabe eso, mejor, pero si no, igual se va a solucionar”. En su mensaje, Coty dejó en claro que su escasa presencia en redes sociales no responde a una situación negativa, sino todo lo contrario. “Me tomé mi tiempo para mí. O sea, siento que necesitaba esto. Que no esté muy activa en redes no quiere decir que no esté bien. Estoy bien, gracias a Dios estoy súper bien. Estoy yendo al gimnasio. Me estoy dedicando un montón a mí y me estoy sintiendo mucho mejor”.

Además, detalló que comenzó a realizarse estudios médicos luego de haber experimentado algunos mareos. “Arranqué a hacerme otros estudios aprovechando eso, de todo tipo, para control. Porque está buenísimo hacerse eso que te pasa. Les recuerdo: no se dejen estar con eso. Estoy con un montón de cosas en este momento y por eso también estoy un poquito desaparecida, pero ya voy a estar a full de nuevo”.

Coty decidió alejarse de las redes sociales y enfocarse en sí misma (Instagram)

Romero también habló sobre lo que representa para ella esta nueva etapa. “Estoy haciendo un montón de cosas que me gustan y también siento que me debía este momento. Estoy muy contenta porque voy a arrancar a estudiar y la verdad es que nunca pensé esto, pero extrañaba mucho estudiar. Es algo que a mí me encanta. Siento que es como un proyecto que uno se pone a largo plazo y dice ‘ok, está bien, me dedico a esto’ y es lo que necesitaba quizás”.

En relación con el futuro, fue contundente: “Yo sé que la vida tiene algo para mí ahí, que Dios tiene algo preparado para mí. Pero yo me quiero instruir, quiero estudiar, me quiero preparar para lo que realmente quiero. Así que yo estoy tranquila y no se preocupen. Si hay alguna novedad, algún proyecto que surja o lo que sea, hay muchas cosas que quiero hacer, pero tengo que ponerle un poquito de mí a todo y no quiero dejar nada de lado. Entonces también lleva tiempo”.

Tras su paso por el reality, la joven correntina decidió cambiar el rumbo de su vida (Captura Gran Hermano - Telefe)

Dirigiéndose a sus seguidores, dejó un mensaje claro: “Lo quiero hacer sin presiones. Porque siento que cuando uno lo hace disfrutándolo, le va mucho mejor. Quiero disfrutar este proceso. Tengo 23 años, o sea, recién estoy arrancando en esta vida y me quiero dar mis gustos, pero a su vez también empezar a poner mi responsabilidad ante todo”.

Sobre el final, reflexionó: “Hay una frase que dice ‘el que mucho abarca, poco aprieta’. Y no voy a generalizar porque hay gente que lo puede hacer todo y lo puede hacer excelente. Pero yo siento que tengo que poner el énfasis en las cosas que me importan, en las cosas que en unos años me van a dar de comer. Por fin encontré lo que quiero hacer y dedicarme a eso, sin presiones y disfrutándolo. Porque, al menos conociéndome, es la mejor forma de empezar a responsabilizarme y dejar de lado las cosas que no sirven”.