La divertida noche en familia de Marcelo Tinelli junto a Milett Figueroa y sus hijos en La Sirenita

Marcelo Tinelli junto a sus hijos y Milett Figueroa posaron con parte del elenco de la obra (Crédito: RS Fotos)

Este sábado, Marcelo Tinelli no se dejó llevar por el frío clima de Buenos Aires y aprovechó el fin de semana para divertirse junto a sus hijos y su pareja, Milett Figueroa. Así las cosas, con un plan en mente, el conductor y sus seres queridos se dirigieron a Calle Corrientes para disfrutar de una tarde de risas en La Sirenita.

Marcelo Tinelli junto a su hijo Lolo en el teatro (Instagram)

El reencuentro de Marcelo Tinelli con José María Listorti (Instagram)

“Salida de teatro con Milett Figueroa, impresionante obra en el Gran Rex”, escribió la figura de la televisión en su story de Instagram junto a una foto con la modelo. En la imagen, la peruana abrazaba a su novio y acercaba tiernamente su cabeza para sonreír ante la cámara.

En su siguiente posteo, Tinelli compartió mas detalles de su salida. “Con Lolo en el Gran Rex viendo La Sirenita, sensacional”, escribió el comunicador para describir las emociones que habían compartido. Al terminar la función, Marcelo accedió a los camarines de la obra y fue a saludar con entusiasmo a un antiguo amigo, José María Listorti, con quien compartió años de trabajo en televisión.

La romántica salida de Marcelo Tinelli al teatro junto a Milett Figueroa (Instagram)

“La rompés José, sos un genio total, te adoro. Te disfrutamos mucho con Milett”, comentó el conductor, con emojis de corazón y aplausos, junto a una imagen de los tres. En la foto podía verse a Tinell y su pareja posando con Listori, quien aún permanecía caracterizado como su personaje.

Luego, el comunicador compartió otra imagen en la que simulaba sacarse una selfie con Listorti. “La foto de la foto con José María después de la obra espectacular. Actuación memorable querido Josema”, comentó con un corazón.

El actor se pone en la piel del consejero del rey. En ese sentido, en diálogo con Teleshow, había contado cómo había sido su preparación. “Lo más difícil fue cantar con acento centroamericano, por lo que tuve que tomar clases para poder conseguirlo. Me encanta el personaje, siempre me gustó. Me preparé durante dos años, y desde el momento que me enteré del proyecto, me puse a escuchar los temas para preparar la audición. El vestuario es precioso, pero complicado: me cuesta moverme, rompí cosas en los ensayos, pero es una experiencia única. No es solo una obra, sino que es algo que te vuela la cabeza. Como El Rey León, esto es para toda la familia”.

La salida de Marcelo Tinelli junto a Milett Figueroa y sus hijos al teatro (Crédito: RS Fotos)

Luego, cerca del estacionamiento del teatro, el conductor y su familia se acercaron a saludar a Pablo Turturiello. En ese marco, Tinelli, su novia y el actor posaron sonrientes ante la cámara. El joven seguía vestido como su personaje, el príncipe.

En la obra, el artista da vida a Eric. El joven se luce cantando con frescura. Tiempo atrás, al referirse a este gran proyecto que lleva adelante, el actor uruguayo le confesó a Teleshow: “Esta puesta es muy auténtica, no me basé en otras versiones. Con Albana somos como chicos en una clase de teatro. Hay libertad, juego, pero también una exigencia enorme. Eric es alguien que no quiere seguir el camino marcado, y eso me identifica”.

Por último, Tinelli aprovechó la ocasión para saludar a todo el elenco, destacar su enorme talento y felicitarlos por su éxito a lo largo de arduas semanas de trabajo. “Felicitaciones a todo el elenco y la producción de este maravilloso show que es La Sirenita en el Gran Rex. Se los recomiendo. No dejen de verlo. Es Broadway en la calle Corrientes”.

A semanas de su estreno, las luces del Teatro Gran Rex volvieron a llenar de magia una noche para grandes y chicos. En ese contexto, Marcelo y su familia quedaron maravillados por la superproducción de La Sirenita, basada en la inolvidable película de Disney de 1989. La obra no solo representó una nueva adaptación, sino un acontecimiento para las menores que crecieron viendo el film en su infancia.