Nelson Castro tocó un piano en el kibutz Nir Oz que no sonaba desde los ataques de Hamas: “Donde vive la música reina la paz”

Nelson Castro tocó un piano en el kibutz Nir Oz que no había vuelto a sonar desde la masacre de Hamas el 7 de octubre de 2023

En el amplio recinto del comedor comunitario del kibutz Nir Oz, el más cercano a Gaza, en el sur de Israel, el sonido de un piano retumba luego del silencio ensordecedor del instrumento desde los ataques del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023. Y es el periodista argentino Nelson Castro el que resucita a las teclas con una emotiva versión de “Un Asunto Importante”, del compositor alemán Robert Schumann. Al terminar su interpretación, la cámara que lo registró mostró la tapa del piano, con afiches con los nombres de los rehenes que esperan ser devueltos con vida.

Nelson Castro viajó a Medio Oriente para cubrir para TN, Eltrece y Radio Rivadavia la llamada Guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Y en ese devenir profesional regresó al kibutz donde estuvo en 2023, pocos días después del ataque de Hamas. “Ahí vivía la familia Bibas, la familia Horn, estaba también Ofelia Roitman… Me acuerdo exacto el día que estuvimos, el jueves 19 de octubre. No habíamos podido llegar a la casa de la familia Bibas, porque todavía estaba el Ejército trabajando con remoción de escombros y cadáveres”.

Esta vez, le contó Castro a Teleshow, pudo recorrer el kibutz en su totalidad, “en el medio de bombas que se escuchan producto de la crisis que se está viviendo en Gaza por una crisis humanitaria tremenda que tiene origen en esa brutal acción de Hamás, que buscó esto”.

Nelson Castro al piano en el comedor comunitario del kibutz de Nir Oz, atacado por Hamas el 7 de octubre de 2023

Así, Nelson llegó al comedor comunitario, uno de los lugares que Hamas había ametrallado con más saña en su ataque. “Nos encontramos con la foto de cada uno de los rehenes y sorpresivamente me encontré con el piano”, relató. Sobre su gesto de tocar, explicó los motivos que lo impulsaron: “Por supuesto, para mí la música es un instrumento, un arte que representa el ideal de la concordia, de la paz. Hay una frase que dice ‘Donde vive la música reina la paz’ y por eso toque el piano, para recordar el tremendo error de la guerra, para recordar la masacre del 7 de octubre, para recordar lo que está pasando en Gaza, para recordar a los rehenes que todavía no han vuelto, para recordar esa tragedia con la esperanza de que algún día ahí vuelva a reinar definitivamente la música para que viva la paz”.

El 7 de octubre de 2023, el kibutz Nir Oz sufrió de manera directa el ataque perpetrado por el grupo Hamas, convirtiéndose en uno de los escenarios más impactados por la violencia. Ese día, terroristas ingresaron al kibutz y atacaron a los civiles, lo que resultó en una masacre que dejó secuelas profundas en la comunidad.

Entre las historias más conmovedoras surgidas tras el ataque al kibutz Nir Oz, la tragedia de la familia Bibas se ha convertido en un símbolo del sufrimiento que atravesaron las víctimas del conflicto. El 7 de octubre de 2023, Shiri Bibas, una madre, junto a sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, fueron secuestrados por Hamas durante la incursión al kibutz. Los medios y la comunidad internacional siguieron de cerca el destino de esta familia, conocida también por los lazos de Shiri, de ascendencia argentina y peruana.

Shiri Bibas (con raíces peruanas y argentinas) con sus hijos Ariel y Kfir, los tres víctimas de la barbarie de Hamas que vivían en el kibutz Nir Oz

En febrero de este año, los cuerpos de la madre y sus hijos fueron recuperados. Yarden Bibas, el marido de Shiri y padre de los pequeños, liberado con vida el 1 de febrero, pidió perdón a su hijo mayor Ariel por no haberlos podido proteger: “Espero que no estés enojado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que he pensado en ti todos los días, cada minuto”. Recordando a su esposa Shiri, de ascendencia argentina y peruana, Yarden rememoró su última decisión juntos: “En el búnker, pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Dijiste luchar, así que luché”.

Por ellos, también, Nelson Castro dejó su testimonio en forma de música.