Del streaming al escenario, Juli Castro y la revolución íntima que llegó con La Llamada: “Vale la pena vivirlo”

De cara al gran estreno, Juli Castro se sinceró y habló sobre su pasión por este proyecto (@joynixmedia y @agenciacoralok)

La pasión y el talento le corren por las venas. Juli Castro nació en una familia donde las luces del escenario nunca se apagan. Hija del productor Diego Castro y de la conductora y bailarina Momi Giardina, creció entre camarines, guiones y bambalinas. Pero lo suyo no fue herencia automática: se ganó su lugar a fuerza de trabajo, carisma y un amor genuino por el arte. Luego de conquistar a una nueva audiencia con su paso por el Bailando 2023 y convertirse en una figura clave del streaming con el equipo de Patria y Familia (Luzu), ahora se anima a un desafío completamente nuevo: su desembarco protagónico en el musical La Llamada. En charla exclusiva con Teleshow, la artista de 21 años habla de todo: el nuevo rol que la tiene emocionada, su historia familiar, sus proyectos paralelos y su manera de ver el mundo.

La obra que eligió para este nuevo salto no es una más. En esta oportunidad, Juli dará vida a María Casado, una adolescente que atraviesa una experiencia espiritual tan inesperada como transformadora, entre canciones de Whitney Houston, vínculos intensos y preguntas existenciales. El papel no solo le exige desde lo vocal y lo actoral, sino también desde lo emocional: habla de la fe, de la libertad de sentir, de romper con lo establecido. Para Juli, que viene de una carrera vinculada al ritmo frenético de los medios y las redes, subirse a un escenario con esta historia significa un cambio profundo de lenguaje, de energía, de conexión. Es el tipo de proyecto que no solo la mueve profesionalmente, sino que la atraviesa por dentro. Y lo supo desde el primer minuto.

Esta puesta en escena, un fenómeno internacional que fusiona religión, adolescencia, libertad sexual y canciones creado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, también conocidos como Los Javis, que desde su estreno en España no dejó de viajar por el mundo, sumando espectadores y emociones. A lo largo de la historia, será acompañada por diversos personajes, quienes serán interpretados por Leticia Siciliani, Flor Jazmín Peña, César “Banana” Pueyrredón y Mariano Saborido, todos dirigidos por Juanse Rausch. Lejos de ser un trabajo más, para Juli este proyecto representa una especie de llamado interno, un cruce de caminos entre lo artístico y lo emocional, entre su presente profesional y sus sueños de infancia que la llevará a reunirse con sus fanáticos el próximo 15 de julio en el Teatro Astros.

Juli creció rodeada del mundo artístico y, ahora, apuesta por un papel protágonico arriba de las tablas (@joynixmedia y @agenciacoralok)

—¿Es tu primera experiencia sobre las tablas?

—No, ya había hecho una obra entre 2021 y 2022, que se llamaba Amor propio. Éramos un grupo de amigas e influencers, y fue mi primera vez en teatro. Pero esto es diferente. Me agarra más grande y con mayor experiencia. Siento una responsabilidad enorme.

—¿Qué fue lo que más te atrajo del proyecto de La Llamada?

—Desde muy chica soñé con estar en un musical. Siempre estudié para eso. Mis papás son fanáticos y me lo transmitieron. Cuando vi la propuesta, el elenco y que era La llamada, fue un sí directo. Conocía la obra, y el personaje tiene un tema sola que me fascinó, por lo que me atrajo al segundo en que recibí la propuesta.

—¿Cómo encaraste la construcción del personaje de María?

—Estudié bastante el personaje, pero también quise darle algo mío, lo que me permite dejar mi huella. Con el director estamos encontrando cómo se expresa, cómo recibe cada momento. Está quedando algo muy lindo de cara al estreno.

—¿Ya habías visto la obra original antes de aceptar?

—La conocía de nombre porque es realmente famosa. Pero cuando me mandaron la propuesta, vi la película y me hice fan al minuto. Me aprendí todas las canciones. Incluso las escenas. Antes de arrancar los ensayos ya tenía todo memorizado. Estaba muy emocionada.

—¿Qué temas de la obra te interpelan especialmente?

—Muchísimos. La amistad, por ejemplo. Me emociona el vínculo entre María y Susana: esa confianza plena, sin juicio. También el mensaje de romper esquemas, de amar libremente, de no reprimir lo que uno siente. Y la fe, no solo en lo religioso, sino en lo que cada uno cree: energías, intuición, todo eso me conecta mucho.

"Estudié bastante el personaje, pero también quise darle algo mío", asegura Juli sobre María (@joynixmedia y @agenciacoralok)

—¿Hay algo de vos en la personalidad de María?

—Sí, bastante. Ella es una chica que se caracteriza por ser sensible, introspectiva. Está en la suya, pensando en lo que siente. Y eso lo compartimos. Yo también soy muy de darle atención a mis emociones.

—¿Te sorprendió cómo la obra combina religión con cultura pop?

—Sí, la verdad que sí. Superó mis expectativas. Cuando la vi entera me di cuenta de que todo encajaba perfecto. Está muy bien contada, con humor, emoción, música. Es redonda.

Entre los temas que explora la obra, Juli se mostró emocionada por la amistad entre su personaje y Susana, el que interpreta Flor Jazmín Peña (@agenciacoralok)

—¿Creés que puede generar un nuevo vínculo entre los jóvenes y la espiritualidad?

—Totalmente. Cada personaje mezcla lo religioso con lo cotidiano. Se habla de temas reales, actuales, y creo que esto puede abrir muchas cabezas y dar lugar a la conversación. Es una obra necesaria también por eso.

—¿Cómo fue trabajar con figuras como Leticia Siciliani, Flor Jazmín Peña o César Pueyrredón?

—Desde el primer ensayo sentimos que el elenco estaba elegido a la perfección. Somos muy distintos, pero funcionamos espectacularmente como grupo. Todos son muy humildes, muy comprometidos. Nos admiramos, y eso se nota en el trabajo.

—¿Qué sentís al pasar del streaming diario a un musical de esta magnitud?

—Hay un cambio enorme. El streaming lo arranqué hace tres años, pero vengo del ambiente desde siempre. Mis papás me llevaban a todos lados. Siempre quise estar en el escenario. Hoy que lo logro, siento un orgullo tremendo. Sé que voy a llorar el día del estreno. Ya lo hice en los ensayos.

Lejos de quedarse quieta, Castro asegura que tiene varios proyectos en paralelo de cara al estreno del musical (@joynixmedia y @agenciacoralok)

—¿Creés que tu público de redes y Luzu va a conectarse con esta obra?

—Sí. Para los que conocen La Llamada, es un clásico. Pero para quienes no, va a ser una sorpresa. Las canciones de Whitney Houston, la historia, la comedia, lo emocional… tiene todo. Es una experiencia completa. Y sé que me van a acompañar, como siempre lo hacen.

—¿Qué mensaje querés dejar desde la interpretación de tu personaje?

—Creo que se van a ir cantando, emocionados, reflexionando. La protagonista se enamora de Dios, y aunque suene absurdo, está contado de una forma tan hermosa que te atrapa. El mensaje es que el amor, la búsqueda de sentido, la libertad… todo eso vale la pena vivirlo.

—Además del musical, ¿tenés otros proyectos en proceso?

—Sí. Además de esto, se viene otra obra en el Teatro Premier, que va a dirigir mi papá. Eso me emociona muchísimo. También sigo con Luzu, todos los días con Patria y Familia. Y pronto se estrena una serie de Disney en la que soy protagonista. Así que no puedo pedir más. Es un presente hermoso.

"Es una experiencia completa. Y sé que me van a acompañar, como siempre lo hacen", expresa en alusión a los fanáticos que siguen todos sus proyectos (@joynixmedia y @agenciacoralok)

La Llamada no llegó a la vida de Juli por casualidad. Fue, como su nombre lo indica, un llamado. De esos que no se piensan demasiado, que se sienten en el cuerpo. Ella lo escuchó, se animó a responderlo y hoy lo transforma en arte arriba de las tablas. Con su entrega, su sensibilidad y esa mezcla única de fuerza y dulzura, se sube al escenario no solo para interpretar un personaje, sino para vivirlo. Porque cuando la pasión es genuina, la vocación se nota. Y en Juli, brilla.

Crédito de fotos: @joynixmedia y @agenciacoralok.