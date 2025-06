Lo que no se vio de la final de Gran Hermano: la euforia en las tribunas y las reacciones de los participantes

Tato Algorta ganó Gran Hermano 2024-25 con el 62,8% de los votos, llevándose 84 millones de pesos y una vivienda nueva (Prensa Telefe)

La noche del martes 24 de junio marcó el final de una de las ediciones más extensas en la historia de Gran Hermano (Telefe). Durante más de siete meses, la casa más famosa del país fue escenario de estrategias, traiciones, romances, enfrentamientos y confesiones que atraparon a millones de espectadores. En ese contexto, Santiago “Tato” Algorta se consagró campeón de la temporada 2024-25, imponiéndose en la votación del público y llevándose el premio mayor: 84 millones de pesos con intereses y una vivienda a estrenar.

En el estudio de Telefe la gran final se vivió en un clima de expectativa creciente. Las tribunas se llenaron de gritos, carteles, hinchadas divididas y un despliegue técnico que acompañó el cierre de una edición atravesada por la intensidad. El evento comenzó a las 22:30, conducido por Santiago del Moro, y se extendió hasta después de la medianoche. En el lugar se hicieron presentes panelistas históricos, exjugadores y familiares, mientras que afuera, cientos de fanáticos esperaban a los finalistas, apostados desde temprano en el lugar.

El resultado final no dejó margen de duda. Tato Algorta ganó con el 62,8% de los votos, imponiéndose a Ulises Apóstolo, su principal adversario dentro de la casa. Momentos antes, Luz Tito había sido anunciada como la tercera finalista, cerrando un recorrido que la consolidó como una de las jugadoras más queridas por el público. La resolución generó sorpresa entre muchos presentes, dado el fuerte apoyo que recibió la jujeña tanto en redes sociales como en el propio estudio. Su salida, sin embargo, fue acompañada de aplausos y gestos de respeto por parte de todos los presentes en Telefe.

Ulises Apóstolo, enérgico y espontáneo hasta el final, logró destacarse como uno de los jugadores más nominados de la temporada (Prensa Telefe)

El ingreso de Tato al estudio fue uno de los momentos más celebrados de la noche. Saltando, visiblemente emocionado, recorrió la pasarela entre los gritos de sus seguidores. La tribuna del Tridente, conformada por fanáticos del grupo que compartió con Luz y Luciana Martínez (a quienes se sumó Lucía Patrone en la última etapa), fue la más encendida de toda la jornada. Cánticos, globos, carteles y aplausos incesantes marcaron su recibimiento. Al grito de “¡Dale, campeón!”, la grada acompañó cada paso del uruguayo, que no dejó de sonreír ni de agradecer.

Antes de ingresar al estudio, el nuevo campeón cumplió con el ritual del programa: el apagado de las luces. “No me puede estar pasando esto. No sé si estoy listo para apagar las luces, estoy muy feliz, no me quiero ir”, dijo mientras recorría por última vez el living, la cocina y el jardín. Solo, frente a la puerta, dejó un mensaje para los televidentes: “Sean ustedes, cáguense en la opinión de los demás mientras no le hagan mal a nadie. Hagan, hagan y hagan. Chau”.

El despliegue escénico de la final fue completo. Los exjugadores de esta edición ocuparon sillas altas, de gala, ubicadas al costado del conductor, como un gesto de reconocimiento por haber atravesado una temporada tan extensa. A diferencia de otros años, la cantidad de participantes de ciclos anteriores fue notoriamente menor. Entre los más notorios estuvieron Juliana Furia Scaglione, Walter Alfa Santiago, Julieta Poggio, Rosina Beltrán, Daniela Celis, Romina Uhrig y Alan Simone, todos ubicados en la tribuna general.

La final de Gran Hermano, conducida por Santiago del Moro, tuvo gritos, emociones y luces que despidieron una histórica edición (Prensa Telefe)

Los panelistas habituales del programa, como Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Costa, Eliana Guercio, Ceferino Reato, Marina Calabró, Sol Pérez y Pilar Smith, siguieron la gala desde sus clásicas sillas giratorias de color bordó. Durante la transmisión aportaron comentarios, aunque muchos gestos y reacciones quedaron fuera de cámara. Los tapes con momentos destacados de la temporada, entre ellos peleas, romances y emociones, fueron recibidos con risas y aplausos.

La tribuna de Ulises, si bien numerosa, fue más silenciosa que la de sus contrincantes, lo que llamó la atención de los presentes. El politólogo cordobés, que supo posicionarse como el jugador más nominado de la edición y uno de los más verborrágicos, entró al estudio bailando, riendo, saludando y cruzando el escenario de punta a punta. Su hiperactividad fue tal que varias productoras debieron seguirlo para pedirle que se quedara quieto. Sin embargo, su entusiasmo fue recibido con simpatía: tras siete meses de aislamiento, su alegría resultó genuina.

La tribuna del Tridente recibiendo a Tato Algorta con cánticos y aplausos fue uno de los momentos más inolvidables de la noche (RS Fotos)

Luz Tito tuvo una entrada más tranquila, saludando con discreción y siendo recibida con respeto tanto por sus excompañeros como por el público. Su perfil reservado, alejado de las polémicas, fue coherente hasta el final. Al igual que Ulises, deberá permanecer aislada durante las próximas 48 horas, como establece el protocolo del programa.

Mientras el estudio se vaciaba, cientos de fanáticos permanecían en la puerta del canal, esperando a los finalistas. Aunque no hubo contacto directo con el público, muchos exjugadores se mostraron simpáticos y accedieron a sacarse fotos con seguidores. De acuerdo a lo que pudo saber Teleshow, varios participantes planeaban reunirse esa misma noche en privado para celebrar el cierre de una etapa intensa.

Luz Tito se convirtió en la tercera finalista pese a recibir apoyo masivo en redes sociales y en el estudio de Telefe (Prensa Telefe)

El jueves se emitirá el último programa oficial de Gran Hermano 2024-25, que funcionará como epílogo de la temporada. Allí se espera un repaso final, entrevistas con los finalistas y la presencia de todos los exjugadores en un formato más distendido. Como una gran fiesta de fin de curso.

La temporada terminó, las luces se apagaron, pero el fenómeno continúa. Gran Hermano cerró una etapa. La próxima, ya empezó a escribirse.