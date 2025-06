Evangelina Anderson vivió una mañana helada en Buenos Aires con su hijo Bastian: la rutina que volvió a unirlos

Evangelina Anderson llegó al país y madrugó para ver jugar a su hijo Bastián Demichelis

Evangelina Anderson regresó a la Argentina en medio de un clima invernal que no logró opacar su entusiasmo por el reencuentro con su hijo Bastian Demichelis. A poco de aterrizar en Buenos Aires, la modelo decidió madrugar para acompañarlo en uno de sus entrenamientos de fútbol, una rutina que recuperó en su regreso al país.

El domingo, desde temprano, ella compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que se la ve abrigada dentro de su auto. Un cartel con la hora exacta, 08.55, y la temperatura, 11 grados centígrados, reveló las condiciones poco amigables de la mañana. A pesar del frío y el cielo gris, Evangelina siguió atenta desde la comodidad de su vehículo y después acercó la cámara para mostrar algunos momentos del entrenamiento de su hijo, fruto de su relación con Martín Demichelis, mientras el día avanzaba entre nubes y ráfagas heladas.

La llegada de Anderson a Buenos Aires representa mucho más que un simple cambio de ciudad. Este regreso ocurre tras el despido de Martín Demichelis de su cargo de director técnico en Rayados de Monterrey, un suceso que precipitó la salida de toda la familia de México y puso en pausa muchos de los planes que habían proyectado. Evangelina, junto a sus hijas Lola y Emma, abandonó su residencia en Monterrey para instalarse otra vez en el departamento de Chateau Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. El futuro profesional de Demichelis aún resulta una incógnita y el destino definitivo de la familia permanece abierto, pero la decisión de volver, al menos por ahora, ya se concretó.

El reencuentro entre madre e hijo se produjo en el departamento familiar donde Bastián, quien permaneció en Argentina para continuar con su carrera en las inferiores de River Plate, la esperó con un gesto cargado de afecto. Al abrir la puerta del departamento, Evangelina encontró a Bastián con un ramo de rosas rojas adornadas con flores blancas en el centro, un detalle que ella no dudó en compartir en sus redes sociales. “Así me recibió el amor de mi vida. Sos todo”, escribió junto a la foto en la que se observa, de fondo, el mítico estadio Monumental. El regalo reflejó no solo la alegría del reencuentro sino también el orgullo que siente por el camino que Bastián comenzó a trazar en el club donde su padre, Martín, dio los primeros pasos de una carrera internacional.

A lo largo de todo el proceso de mudanza y despedida, las redes sociales de Evangelina se transformaron en un espacio de catarsis y memoria. Desde la noticia del despido de su marido, la modelo utilizó Instagram como una especie de diario personal donde relató el dolor de dejar atrás amistades recientes y la vida construida en Monterrey. Compartió imágenes y videos de sus días en México, las rutinas familiares, el nuevo deporte que empezó a practicar junto a sus hijas y la emoción de abandonar la casa que supo sentir como propia. Incluso dedicó palabras de agradecimiento a la ciudad y a su gente antes de subir al avión, asegurando que guardará ese capítulo en el corazón. De igual modo, recurrió a sus historias para despedirse de la vivienda familiar con un paneo y una frase breve: “Siempre agradezco a las paredes que me hicieron feliz. Adiós casita”.

Entre los detalles menos conocidos del regreso, Evangelina mostró la complejidad de trasladar mascotas de un país a otro. Compartió imágenes de un escritorio colmado de papeles, pasaportes y certificados, para ilustrar la cantidad de trámites que debe cumplir quien desee viajar con sus perros. Explicó que esa parte del proceso implica una serie de documentos y exigencias administrativas para garantizar el traslado internacional de sus animales, un aspecto ineludible para quienes, como ella, consideran que los perros son parte fundamental de la familia.

El final del traslado no solo trajo reencuentros sino también episodios inesperados con una fuerte carga simbólica. Días atrás, Evangelina compartió en sus redes la visita repentina de dos golondrinas dentro de su hogar, que se posaron sobre el televisor y, de inmediato, registró el momento con su teléfono. La actriz se apoyó en la creencia popular sobre el significado positivo de estos pájaros, asociados a la esperanza, la protección y la buena fortuna. “La visita de golondrinas suele tener un significado positivo en muchas culturas, simbolizando la llegada de la primavera, la buena suerte, la protección y la esperanza”, escribió junto a la imagen, que muchos seguidores interpretaron como un augurio de nuevos comienzos para toda la familia.