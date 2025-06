El video del beso entre Nancy Pazos y Gerardo Romano para probar si podía ser actriz: “¡Corten, contratala!”

El beso de Nancy Pazos con Gerardo Romano en el programa Inteligencia Artesanal

Hace dos semanas, la periodista Nancy Pazos volvió a la televisión con su programa Inteligencia Artesanal, por la pantalla de C5N. Quien también es panelista de A la Barbarossa, por Telefe, invitó para la entrevista del segundo envío del ciclo al actor Gerardo Romano.

De entrada, y luego de que Romano la saludara con un beso en su mano, Pazos lanzó un desafío “empezamos por ahí pero después yo creo que quizás practiquemos”. El “después” se hizo “ahora” cuando, envalentonada, le preguntó:

Nancy Pazos y Gerardo Romano

- ¿Cómo me ves como actriz? ¿Puedo, en algún momento?

Romano, sin inmutarse y como si estuviera interpretando un parlamento bien ensayado, le dijo a modo de director: “Tendríamos que probar con una letra. Tendrías que decirme, acercarte más y decirme te quiero. Te necesito. Son lo mejor que me ha pasado en mi vida. Cuando yo te diga… Dale”.

Pazos, sin achicarse y entre mohínes, repitió la letra con sensualidad: “Te quiero. Te necesito. Sos lo mejor que me ha pasado en la vida.”

Romano la acercó poniendo sus dos manos en la nuca de Pazos y le estampó un beso en la boca, que ella no rechazó. Un beso breve en el que la periodista cerró los ojos y el actor los mantuvo abiertos.

Cuando terminó, Pazos preguntó: “¿Aprobé?”

Romano pidió “Corten”, miró a un costado, y haciendo un gesto de firmar en el aire, pidió: “Contratala”, lo que provocó en la periodista una estentórea carcajada. “Podés, no te inhibís, podés actuar con gente grande, cosas riesgosas, comprometerse emocionalmente, mirar a los ojos…”, sentenció Romano como un profesor.

Por si hiciera falta explica, Nancy cerró: “Nada de eso me da miedo”.

El beso del actor y la periodista

Luego, sí, la muy buena charla continuó desmenuzando aspectos poco conocidos de la vida de Romano, quien hoy está en teatro Chacarerean con la úndecima temporada consecutiva de la obra “Un judío común y corriente”. El actor relató, entre otras cosas, que en una época de su vida fue policía, “y me tocó la custodia presidencial con Illia en el año ‘66, pasó el golpe y seguí con Onganía”.

Un día después, luego de almorzar, Nancy Pazos continuaba divertida con las repercusiones, y le contó a Teleshow que “Yo armo todo, una hora antes del programa hacemos una reunión de producción. Como la semana pasada hicimos el ‘prende y apaga’ en el departamento de Cristina, esta vez iba a salir con una tobillera y les dije ‘estén atentos porque le voy a comer la boca a Romano’. Yo lo tenia previsto para el final. Gerardo no tenía idea, pero se le ocurrió a él en el momento y se anticipó”.

El asunto no quedó allí, en la grabación, porque Pazos eligió esa escena tan atípica de su programa para subir el corte a sus redes sociales, donde explicó lo sucedido: “Sí, me animé. En plena charla con Gerardo Romano, le tiré la pregunta: “¿Vos me ves como actriz?” Y su respuesta… no me la esperaba. Entre ironías, elogios y un toque de sinceridad brutal, terminó saliendo uno de esos momentos que no se planean pero quedan para siempre”.

El final de su reflexión dejó una verdad incontrastable: “Hay tantas actrices devenidas en periodistas que el camino contrario no estaría mal.”

En las respuestas a su posteo, la platea femenina la aplaudió: "Te lo querias chapar y te re entiendo. Con 79 sigue siendo un hombre muy seductor", dijo una seguidora. Una segunda indicó: “Ahhhhhhhh Gerardo Romano es un fuego siempre!!”. Otra terció: “La q puede puede. Gerardo un seductor!!! Muy buena entrevista!!!”.

Nancy Pazos, con el traje de Maléfica que usó en Mar del Plata en un espectáculo infantil

Sin embargo, Nancy Pazos no es una improvisada. Ella ya probó lo que son las tablas: “Dos veces hice teatro infantil en formato de comedia musical. La primera, en la época que estuve en el Bailando hice temporada en Mar del Plata, como Maléfica. Y después hice Ricitos de Oro en la calle Corrientes, obviamente como la mamá (se ríe). Así que ya me divertí”.

Pero su sueño en ese rubro aún está anotado en el debe: “Mi aspiracional es hacer un bolo en una película argentina, en una escena donde esté sentada en un bar con Darín”. Y en el caso de una telenovela, ante la dicotomía de ser heroína o villana, no duda: “Me encantaría ser la heroína, pero se que por mi phisique du rol me llamarían para encarnar a una villana”.