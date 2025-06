Sofi Gonet se volvió a defender: “No me van a cancelar por las cookies cuando me agarré a piñas con un linyera”

Sofía Gonet volvió a defenderse de la polémica por sus cookies: "Merezco una cancelación más icónica" (Video: Sofia Gonet/TikTok)

Sofi Gonet, más conocida como La Reini, lanzó un emprendimiento de cookies que no tardó en viralizarse gracias a la comunidad con la que cuenta en sus redes. Sin embargo, su felicidad fue eclipsada por una usuaria que se quejó de que sus galletitas gourmet estilo neoyorkino estaban crudas. Esto terminó en una defensa de la influencer en un streaming y ahora, volvió a realizar un descargo. Uno muy particular.

La tiktokera compartió un video que tituló “Merezco una cancelación más icónica”. Allí enumeró una serie de hechos en sus años como estrella de las redes que fueron polémicos, en comparación con su última controversia. “No les voy a permitir que con todas las barbaridades que hice en la vida me vengan a cancelar por vender cookies. Me agarré a piñas con un linyera. Robé en todos los Todo Moda del país. Le saqué plata a todos mis ex y encima lo conté orgullosa. Pongo mi toxicidad y todos mis malos hábitos, que son muchos, libremente”, lanzó.

“Grabé quebrando en la calle incontables veces. Y eso como para arrancar, tranqui, porque es lo que conté. Esa es la punta del iceberg porque después tienen el 80%, que es lo que nunca van a saber. Hasta llegué a hacer lo inconcebible siendo influencer: dar mi opinión política. Con semejante prontuario esto yo esto no se los voy a permitir. Soy capaz de hacer una semana entera de barbaridades con tal de que a mí no me cancelen por semejante pelotudez”, se despachó.

“Después de años de recorrerme el mundo en busca de la cookie perfecta y no encontrarla: saqué las mías”, aseguró Sofi Gonet sobre un emprendimiento (Instagram)

Las cookies de Sofi Gonet cuestan $32 mil pesos por una caja de cuatro unidades (Instagram)

“Es una falta de respeto a mi pasado, a mi presente y a mi esencia. Estoy dispuesta a ventilar mis secretos más oscuros con tal de hundirme con honor y con dignidad, y no por esto, porque les juro, me apena. Es una vergüenza para mí”, señaló, desde un video en el que aparece hablando a la cámara, toda vestida de negro. “Entonces, si me quieren cancelar, yo les doy todos los motivos en bandeja”, enfatizó.

Luego, Sofi tuvo palabras para sus seguidores más fieles. “Y para las chicas que me quieren, que me consumen y que son buena onda, quédense tranquilas. Atrás de las cookies hay mucho laburo, mucho amor, mucho esfuerzo. El negocio siempre se va a hacer cargo de cualquier malentendido o cualquier falla que puede suceder. Siempre el negocio se va a hacer cargo”, resaltó, para terminar apuntando hacia la usuaria que cuestionó su producto.

“Lo que pasó con el caso que se viralizó ayer fue que la chica del video en ningún momento mostró ninguna instancia de reclamo. Nunca se quejó. De ser así, se lo habríamos resuelto de la manera que sea. Claramente quería un escrache y lo contó abiertamente en un stream de Martín Cirio. Ella ya fue esa buscando la negativa para lograr un video viral”, apuntó.

Una usuaria apuntó hacia el emprendimiento de cookies de Sofi Gonet: "Están crudas"

“Todo bien, igual el escándalo garpa, no tengo ningún problema, pero las que me siguen quédense tranquilas que estamos sold out. Se vendieron miles de cajas y todas las reseñas son super positivas y a la gente le gustan. Algunas más, algunas menos, pero está todo genial. Así que les quería contar eso para que se queden tranquilas las que me siguen y a los demás les mando un beso", concluyó.

La Reini había presentado su negocio apuntando hacia su experiencia como viajera y como consumidora de este tipo de galletitas. “Después de años de recorrerme el mundo en busca de la cookie perfecta y no encontrarla: saqué las mías”, escribió en la presentación, pero rápidamente la atención se la llevó los $32 mil pesos por una caja de cuatro unidades.

“Yo lo del precio lo entiendo. Siempre lo voy a entender. Sé que es un momento complicado para muchas personas”, expresó en el programa Rumis, del streaming La Casa. “Uno saca cuentas, paga un montón de cosas. Hay locales, hay empleados. Los materiales que usamos son de primera calidad. Los horneamos en el día. Uno no regula el mercado, no regula el precio”, afirmó, sobre el costo de su producto.