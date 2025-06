Tras la polémica en las redes, Sofía Gonet habló sobre sus cookies virales: “Yo no tengo control del precio”

Gonet defendió su proyecto y dejó abierta la posibilidad de ofrecer alternativas con precios más accesibles en el futuro (Video: Instagram)

Sofía Gonet lanzó recientemente su primera línea de cookies artesanales. Bajo el título La Reini Cookie Collection, la propuesta incluye cuatro variedades de galletitas gourmet, elaboradas con recetas exclusivas y pensadas como producto de autor.

La actual pareja de Homero Pettinato dio a conocer el emprendimiento desde sus redes. “Después de años de recorrerme el mundo en busca de la cookie perfecta y no encontrarla: saqué las mías”, publicó. La presentación generó expectativas entre sus seguidores, pero la atención rápidamente se desvió hacia el precio: $31.999 por una caja de cuatro unidades.

La polémica estalló en X (antes Twitter), donde el costo del producto fue repudiado. Las críticas apuntaron tanto al valor económico como a la calidad percibida y la estética: “Hay gente preparándose para la pastelería para que venga esta mina a vender a 32 mil unas cookies”, publicó una usuaria.

En una de las publicaciones más compartidas, otra seguidora compartió una foto del producto con la frase “No sé qué pensar”, en referencia a la presentación de las cookies. La imagen muestra las galletitas adquiridas y lucen bastante diferentes a la caja que publicitó La Reini, lo que también fue motivo de discusión.

Usuarios en X cuestionaron tanto el precio como la calidad y presentación de las galletitas gourmet

No todas fueron críticas, ya que, pese a los comentarios negativos, hubo quienes la respaldaron. De hecho, una cuenta escribió: “No sé si estoy en lo cierto pero las cookies son así. Es un estilo de cocina, son diferentes a las galletas comunes… esas de manteca y azúcar”.

Frente a la escalada de reacciones, Sofía Gonet se expresó en el programa Rumis, que se emite a través del canal La Casa Streaming. Allí, explicó cómo surgió la idea del emprendimiento y respondió a los cuestionamientos sobre los costos.

La pastelera detrás de las cookies de Sofía Gonet desarrolló la receta en Nueva York, según reveló la influencer

“A mí me gusta mucho la comida y vengo de familia de gastronómicos. Cuando arranqué con TikTok siempre le di una onda foodie, reseñaba muchas cookies”, relató. Durante esa etapa conoció a Karina, una pastelera que se le acercó con una propuesta inesperada: “Me dijo ‘Sofi, necesito que pruebes mis cookies’. Me contó que había trabajado en Nueva York, que había traído la receta de allá. Fui, las probé, me enamoré. Me parecieron las cookies más ricas que comí en mi vida”.

La influencer realizó un video que se volvió viral, lo que derivó en un repunte comercial del emprendimiento de Karina. “Tuvo colas durante meses, pudo abrir otro local. Desde entonces nos volvimos íntimas”, reveló. Esa sociedad fue el puntapié del nuevo negocio.

Sofía Gonet presentó su línea de cookies artesanales, La Reini Cookie Collection, con cuatro variedades de galletitas gourmet

Respecto a los precios, Gonet fue directa: “Yo lo del precio lo entiendo. Siempre lo voy a entender. Sé que es un momento complicado para muchas personas”. Pero también dejó en claro que ella no define el valor final del producto: “Uno saca cuentas, paga un montón de cosas. Hay locales, hay empleados. Los materiales que usamos son de primera calidad. Los horneamos en el día. Uno no regula el mercado, no regula el precio”.

Además, deslizó que en el futuro podría haber opciones más accesibles: “Siempre va a estar el que puede acceder y el que no puede acceder. Ya vendremos con proyectos con diferentes precios para todos”.

A pesar de las críticas, algunos usuarios defendieron el estilo único y la receta exclusiva de las cookies de autor

Al momento de sacarlas al mercado, la propia Gonet compartió su emoción en un posteo de Instagram: “Chicas, después de meses de trabajo al fin les puedo contar mi proyecto más importante (y mi sueño hecho realidad porque saben que soy foodie antes que nada en esta vida)”, escribió.

Desde el día del lanzamiento, el tema no salió del radar. Mientras personalidades como Stefi Roitman, Eial Moldavsky y La Joaqui celebraban el debut del producto, otros usuarios expresaron su notorio descontento.

Entre las felicitaciones en el post de presentación, surgieron algunos comentarios de sus seguidores, donde señalaron: “Sirvió outfit, pelo, actuación, producción y más. Sos increíble Reini, ojalá pueda probarlas”, “¿Por qué vivo tan lejos?, ahora las necesito" y “Ay, te amo. No podía ser otra cosa”.