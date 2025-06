Selva Pérez en el debate de Gran Hermano: el reencuentro con su familia y el anuncio que no esperaba

Selva de GH, será actriz en la calle Corrientes

El anuncio de que Selva Pérez protagonizará su propio espectáculo teatral en la calle Corrientes tomó por sorpresa a la ex participante de la actual edición de Gran Hermano y la llevó a las lágrimas durante el debate televisivo posterior a su eliminación.

La noticia se reveló en vivo cuando el conductor Santiago del Moro abrió un sobre y comunicó que próximamente se estrenará en el Teatro Premier la obra Los cuentos de Selva, con la uruguaya como figura central.

La propuesta llegó de la mano de Gustavo Yankelevich, titular de la productora RGB, reconocida por su liderazgo en la representación de artistas y la producción de espectáculos en Argentina. Del Moro lo explicó al aire: “Hoy a la tarde me llamó el señor Yankelevich. Él tiene una empresa, número uno de producción de espectáculos y representación de artistas, y vos vas a ser parte de la productora”.

La noticia generó una emotiva reacción de Selva Pérez, quien agradeció a su familia, la producción y sus compañeros

La reacción de la uruguaya Selva Pérez fue inmediata y emotiva: entre lágrimas, agradeció la oportunidad y recordó su vida antes de ingresar al reality: “No lo puedo creer. Hace cuatro meses estaba en mi casa cocinando”, alcanzó a expresar.

El panel del programa celebró la noticia. Sol Pérez expresó: “Qué merecido, te lo merecés tanto”, mientras que Ceferino Reato comparó el ofrecimiento con el máximo premio del certamen: “Esto es como ganar Gran Hermano”. La emoción de la uruguaya se intensificó cuando su amigo Pablo Atkinson, quien la acompañó durante su estadía en la casa, ingresó al estudio para sumarse a la celebración, ya que también formará parte del espectáculo teatral.

La propuesta teatral representa un giro inesperado en la carrera de Selva Pérez y refuerza el vínculo entre televisión y teatro

Durante el intercambio en el estudio, Del Moro interrogó a Atkinson sobre si estaba al tanto de la sorpresa y por qué no se la había contado a Selva: “La vimos muy poquito tiempo y no se podía contar nada”, respondió.

La gratitud de Selva Pérez se manifestó en reiteradas ocasiones, agradeciendo tanto a la producción de Gran Hermano como a Santiago del Moro y a quienes la apoyaron durante su paso por el programa.

El momento más íntimo de la noche llegó cuando ingresaron al estudio el marido de Selva, apodado “El Bicho”, y sus dos hijos. Frente a ellos, la ex participante expresó: “Mi marido y mis hijos son todo y mi vida. Ellos me impulsan siempre. Aunque muchas veces no estén muy de acuerdo, pero siempre me dan para adelante. Son la bendición más grande de mi vida”. La presencia de su familia cerró un ciclo de emociones que marcó la despedida de la uruguaya del reality y el inicio de una nueva etapa profesional, bajo las tan mentadas luces de la calle Corrientes.

Uno de los momentos más emotivos de Selva dentro de la casa de Gran Hermano, al recibir a su esposo

La edición 2024 de Gran Hermano en Telefe se mantuvo en el centro de la atención mediática, no solo por las sorpresas y emociones en el estudio, sino también por las estrategias y conflictos que se desarrollaron dentro de la casa. La propuesta teatral para Selva representa un giro inesperado en su carrera, abriéndole las puertas a un nuevo desafío profesional en uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires.

“Los cuentos de Selva” contará con la participación de figuras cercanas a la ex participante y se presentará en el teatro ubicado en la tradicional calle Corrientes. La repercusión de la noticia en redes sociales y medios especializados reflejó el impacto que tuvo la propuesta en la audiencia y en la propia Selva, quien pasó de ser una participante anónima a convertirse en protagonista de un espectáculo teatral.

El espectáculo contará con la participación de Pablo Atkinson, amigo de Selva y ex compañero en la casa

La intervención del Yankelevich y su productora artística refuerza la apuesta por el talento surgido de los realities televisivos, consolidando un puente entre la pantalla chica y el teatro comercial.

Selva recibió el apoyo familiar, así como el reconocimiento de sus compañeros y del público. La historia de la uruguaya, que comenzó cocinando en su casa y terminó con una ovación en el estudio de Gran Hermano.