Quién es Selva Pérez, la actriz uruguaya que entró a Gran Hermano y desató el caos en la casa y en las redes

Ella es Selva, la nueva participante de Gran Hermano

La casa más famosa del país se sacudió con la llegada de ocho nuevos jugadores que no solo revolucionaron la convivencia, sino que encendieron una guerra sin tregua. Entre ellos, una de las que más miradas se robó fue Selva Pérez, la carismática y explosiva actriz y comediante uruguaya que entró como un torbellino dispuesta a robarse el show.

A sus 51 años, la muer dejó en claro que no tiene filtro, no conoce la diplomacia y mucho menos las medias tintas. “¡Soy un fuego! La medialuna que querés mojar en el café con leche”, lanzó sin titubear en su presentación. Con "90 kilos de sabor" y un carácter arrollador, la uruguaya dejó en claro que no vino a ser una más. “Si la otra persona es mala, yo soy peor”, advirtió, al dejar entrever que no piensa achicarse ante nadie.

Se autodenomina “la influencer de las amas de casa desesperadas”. Con una personalidad arrolladora, se define como un “torbellino” y promete ser una jugadora intensa dentro de la casa. “Vengo a romper corazones y a ganar Gran Hermano”, afirmó con seguridad antes de su ingreso.

Y vaya si lo demostró. Su ingreso fue todo un terremoto dentro de la casa, donde los participantes originales no tardaron en sentir el impacto. Lourdes Ciccarone, una de las jugadoras más fuertes del reality, fue la primera en dejar clara su incomodidad ante los recién llegados. Pero Selva, lejos de achicarse, le gritó con una potencia tal que la dejó completamente descolocada. El choque fue inmediato y brutal. La tensión se cortaba con un cuchillo.

El eufórico ingreso de Selva a la casa de Gran Hermano

En redes sociales, la escena no pasó inadvertida y los usuarios enloquecieron. En X, los comentarios estallaron con frases como “Todo lo que quería, que vuelvan loca a Lourdes”, e incluso especulaciones como “Lourdes se plantó en nombre de los originales ante los nuevos. Selva le contestó, y sinceramente necesito que le muteen el micrófono, no me la banco más. Ese personaje se le va a caer muy rápido, esto no es tiktok”, dejando en claro que una cosa es lograr la viralización de videos con un personaje y otra muy distinta la convivencia.

Mientras tanto, otro uruguayo en la casa, Santiago Algorta, no pudo contener la emoción al ver a su compatriota entrar en juego. La levantó por los aires con una bandera de Uruguay en un momento que quedará para la historia.

Con una fuerte presencia en redes, Selva no es ninguna desconocida. Sus divertidos videos con su marido la catapultaron a la fama en TikTok, donde suma más de 660 mil seguidores. En Instagram, su popularidad se disparó aún más desde su ingreso a Gran Hermano: pasó de 250 mil a casi 300 mil seguidores en cuestión de horas.

El desprecio de Lourdes a Selva de Gran Hermano

Pero su historia mediática no se limita a las redes. La actriz también fue panelista en el programa uruguayo Sacate la Careta, del que renunció en 2024 tras fuertes diferencias con su conductor, Seba Oreiro. “No puedo ir a un lugar donde no me sienta feliz. Menos sin cobrar”, lanzó sin tapujos en una entrevista con El País.

La casa de Gran Hermano está que arde y Selva Pérez llegó para hacer historia, o al menos para ponerle un poco de color al ambiente mientras los demás integrantes de la casa y los televidentes así lo decidan.

Con su desparpajo, su lengua filosa y una personalidad que no deja indiferente a nadie, la uruguaya promete ser una de las grandes protagonistas de esta edición. ¿Se convertirá en la nueva villana o en la favorita del público? El juego volvió a comenzar... y las fichas ya se están moviendo.