Cuál es la suma millonaria que Mauro Icardi deberá pagarle a Ana Rosenfeld en los próximos cinco días

El revés judicial de Mauro Icardi con Ana Rosenfeld

El proceso judicial derivado de la escandalosa separación entre Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi sumó un nuevo revés financiero para el delantero, luego de que la Justicia argentina determinara que deberá pagar una suma millonaria a Ana Rosenfeld.

La noticia generó repercusiones inmediatas y fue tema central en Lape Club Social(América TV), donde participaron tanto periodistas como la propia letrada, aportando detalles y frases clave sobre el alcance de la decisión judicial.

De acuerdo con lo informado en América TV, la periodista Paula Varela precisó: “Demanda millonaria de Rosenfeld contra Icardi. Lo que pasa es que ella empezó el juicio de alimentos que Mauro debía pagar a Wanda por sus hijas. No pagó un mango hasta ahora”, en relación al incumplimiento de Icardi respecto a la cuota alimentaria fijada para sus hijas con Wanda.

Varela agregó que el monto impuesto por la Justicia debe abonarse en breve: “Mauro no pagó nunca y ahora la Justicia dispuso que él le tiene que pagar a Ana Rosenfeld sus honorarios. Son 13 millones de pesos lo que le debe pagar y tiene 5 días”, información que marca la urgencia del plazo para regularizar la situación legal.

En directa comunicación telefónica con el ciclo liderado por Sergio Lapegüe, la reconocida abogada relató su asombro respecto al modo en que se enteró del fallo: “Realmente me encanta porque me enteré por la prensa que había salido esta resolución. Obviamente, mis honorarios estaban fijados en la cámara, pero la resolución judicial me la enteré por la prensa”.

Rosenfeld explicó, además, cómo se gestó su intervención en el caso: “La realidad es que, independientemente cómo me enteré, yo trabajé para la fijación de la cuota alimentaria y para la determinación que originariamente era un porcentaje que luego la cámara bajó. Hay que tener en cuenta la capacidad del alimentante y las necesidades del alimentado”.

Mauro Icardi le tendrá que pagar 15 millones de pesos a Ana Rosenfeld

Consultada sobre cómo se determina el monto de los alimentos, la letrada subrayó mediante un ejemplo didáctico: “Siempre se toma el caso de un famoso porque lo ven otras mujeres. La realidad es que técnicamente hay dos formas de fijar los alimentos. Puede ser haciendo una cuentita como el almacenero y con ese número que la Justicia lo determine. Sino, se puede hacer un porcentaje de los ingresos...”. Esta explicación busca arrojar luz sobre el proceso habitual en decisiones judiciales referidas a alimentos en el país.

Cuando el conductor del programa le pidió detalles sobre el salario mensual de Mauro en el Galatasaray, la abogada respondió cuidadosamente: “Lo más importante es que el porcentual que se pidió es muy básico porque no aparecieron los contratos”. Y amplió: “Desconozco. Sé lo que me decía Wanda porque ella formó parte de las negociaciones. Estamos hablando de un número importante. Hablar de números es demasiado. Se pidió un 5% de los ingresos, pero no voy a hablar de cifras”. Así, la discusión sobre el monto real del ingreso del futbolista quedó sin cifras oficiales, aunque el procedimiento judicial estableció un porcentaje de referencia.

De inmediato, el panelista Leo Paradizo aportó información basada en trascendidos del entorno deportivo: “Lo voy a decir porque se dijo. El contrato que tiene Icardi con el Galatasaray es de 10 millones de euros anuales de básico. Además se suman premios por partidos ganados y derechos de imágenes”, según consignó América TV.

Sobre la exigencia judicial y el impacto personal, Rosenfeld enfatizó: “Supongo que tiene 5 días para pagarme porque si no va a tener apercibimientos. Hay algo que es importante y es que los abogados tenemos derecho a un honorario. La verdad es que es triste que estemos litigando por estas cosas...”, transmitiendo tanto la urgencia de cumplimiento como su posición ética en la causa.