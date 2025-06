Operaron con éxito a Mirtha Legrand: “Un temita de la mano”

Operaron a Mirtha Legrand (Video: Améric TV)

La salud de Mirtha Legrand siempre es un tema de conversación en el mundo del espectáculo. Con más de 90 años, se trata con cautela cualquier todo lo que esté relacionado con su bienestar, es por eso que al aire de A la tarde (América TV) dieron a conocer que la conductora se tuvo que someter a una operación quirúrgica el día martes.

La encargada de contar esta información fue Cora Debarbieri: “Mirtha Legrand tuvo que llevar adelante en las últimas horas un tema de salud, un tema que tenía que resolver y que venía hablando con su médico. Es algo que fue pactado, planeado y arreglado”. Teleshow habló con Marcela Tinayre, la hija de Mirtha, aseguró que se trató de algo sencillo y que tras la operación la conductora se encuentra de buen humor.

Cabe recordar que la última operación a la que se sometió la icónica conductora fue en el año 2023 y fue para instalarse un marcapasos. Y Debarbieri continuó: “Mirtha siempre está acompañada por su entorno más cercano, por su familia y en este momento específico muy acompañada por Marcela Tinayre, su hija, que se ocupó personalmente de contenerla, de estar a su lado porque Mirtha tenía la fecha de esta intervención". Esta intervención quirúrgica fue ambulatoria, por lo que estuvo tan solo unas horas en la clínica y luego regresó a su domicilio para comenzar la recuperación y poder retomar su tan agitada agenda.

Tras esta introducción, la panelista contó más detalles acerca de la operación y el estado de salud actual de la presentadora de La Noche de Mirtha. “Es algo que tenía que terminar de resolver y el día indicado para resolver esto fue en la jornada de ayer y lo primero que te voy a decir, para que todo el mundo se quede tranquilo, es que salió exitosamente bien la intervención quirúrgica”, contó dejando en claro que se presentó el día martes en el Sanatorio Agote, ubicado en el barrio de la Recoleta. “Habrá estado tres cuartos de hora. Fue un temita en la mano que pudo resolver”, cerró el tema Cora.

El día domingo Mirtha celebró su famoso té con amigas

El día domingo, Legrand celebró su legendaria reunión con amigas e incluso posteó una fotografía en sus redes sociales para marcar la ocasión.

Días atrás celebró los 57 años de su programa y no pudo evitar emocionarse por este logró televisivo. Como cada fin de semana, se preparaba para afrontar un nuevo programa de su legendario ciclo. Pero lejos de ser un día más, este sábado la Chiqui celebraba 57 años al aire. Entre flores, aplausos y gritos, la diva agradeció el apoyo del público. Sin embargo, la emoción la superó y no pudo evitar quebrarse en llanto ante las cámaras.

Luego de lucir su brillante look, la diva procedió a sentarse en su mesa. “Esta semana se cumplieron 57 años del estreno de este programa, y la leyenda continúa. Vamos a ver un tape, adelante por favor”, dijo al presentar un video que resumía el paso de los años a través de su famoso programa.

Mirtha celebró 57 años al aire

Una vez que el clip terminó, Legrand se puso de pie para elevar su copa. Sin embargo, en ese instante, la conductora no pudo contener la emoción y se tomó la cara. Entre aplausos y gritos de celebración, la diva brindó por su trayectoria. En los primeros segundos, Mirtha intentó elaborar un discurso, pero una vez más, los sentimientos le jugaron una mala pasada. “Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen. Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira. Me ha acompañado tanto el público, con tanto cariño y con tanto amor, Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. Así que muchas gracias. Han hecho de mi una mujer muy feliz. 57 años más joven era chicos, qué maravilla”.

Acto seguido, una asistente le entregó una carta, la cual Mirtha procedió a leer: “Feliz aniversario, es nuestro orgullo y placer acompañarte en este proyecto maravilloso, Nacho y Diego. Muchas gracias. Qué bonitas. Me emocioné, qué voy a hacer, me tomaron por sorpresa, hay que avisar estas cosas. Acá seguiremos hasta que Dios quiera”.

Con información de Andrea Taboada