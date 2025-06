Cuándo regresa Laurita Fernández al teatro después del difícil momento que vivió por su salud

Laurita Fernández se recupera de su problema de salud que la obligó a bajarse del escenario de La Cena de los Tonots (Instagram)

La expectativa crece en torno a la inminente vuelta de Laurita Fernández al escenario luego de un traspié de salud que la mantuvo alejada del teatro. El calendario marca este jueves como el día señalado, según confirma la propia actriz y voces cercanas a su círculo íntimo. Los seguidores de La cena de los tontos aguardan ese reencuentro, con la ilusión renovada por volver a verla en escena compartiendo cartel junto a Martín Bossi y Mike Amigorena.

Durante su ausencia, la sala testigo del éxito en la avenida Corrientes adaptó su dinámica habitual y cedió el protagonismo, al menos de manera transitoria, a otra figura de talento probado.

En estos días de reposo necesario para Laurita, el elenco sumó a Daniela Pantano en el rol principal femenino. Pantano, actriz, cantante y bailarina, tomó la posta sin titubeos. Su versatilidad escénica dejó en evidencia su capacidad para sostener la energía de una obra que exige carisma y precisión. El público presenció funciones con Daniela sobre el escenario mientras aguardaba novedades sobre la recuperación de la conductora, que permanecía fuera de juego bajo órdenes médicas.

Daniela Pantano es la actriz encargada de reemplazar a Laurita Fernández en La Cena de los Tontos (Instagram)

La noticia de la suspensión partió de la propia Laurita, quien no recurrió a filtros ni mensajes prefabricados para relatar su situación. Fue la noche del 15 de junio cuando la actriz se animó a exponerse ante sus seguidores, en un video publicado en su cuenta de Instagram. Entre lágrimas, con la voz quebrada y el rostro sin maquillaje, describió cómo su salud la obligaba a frenar por completo el ritmo habitual. “Me pone muy triste la situación”, expresó ante miles de usuarios que esperaban sus palabras. Laurita relató el cuadro que la superó: “Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy”, escribió en sus historias, señalando lo lejos que estuvo esa decisión de la simpleza. “Odio que no me responda el cuerpo”, confesó, dando visibilidad a la vulnerabilidad de quienes deben enfrentar su trabajo bajo la mirada de todos.

“No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento”, relató, generando una sensación de cercanía inmediata. Al contar lo mal que se sentía, repetido con énfasis, señaló que no se trataba de un episodio pasajero, sino de una situación que la rebasaba física y emocionalmente.

La actriz confesó lo que representó tomar una decisión así, en un contexto donde sabe que mucha gente espera verla sobre el escenario. “Saben lo que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función”, remarcó, reconociendo el esfuerzo mental necesario para aceptar su propio límite. La voz le temblaba en el video, los ojos mostraban cansancio y angustia. La actriz no esquivó el tema central y puso palabras al malestar: “A veces el virus te agarra igual”.

Laurita se dirigió a quienes abarrotan cada función: “Solo puedo decirles: perdón y gracias por entender”. A pesar de la incomodidad, eligió explicar el presente sin rodeos. El posteo, lejos de ofrecer una imagen inalcanzable, mostró a una artista atravesada por la vulnerabilidad y la necesidad de cuidar su salud.

Laurita Fernández contó entre lágrimas lo que le pasó para tener que suspender sus funciones en La Cena de los Tontos (Instagram)

La sinceridad de la actriz conmovió a sus seguidores, quienes rápidamente llenaron sus mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación.

Así, la protagonista de La cena de los tontos puso en palabras la frustración de ceder terreno a una dolencia inesperada, pero también el alivio por el respaldo incondicional de quienes la siguen cada noche. Su promesa de regresar a las tablas el jueves próximo se convirtió en un deseo y en un proceso de recuperación para volver a subirse al escenario.

Con información de Andrea Taboada