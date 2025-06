Rebekah Nicz y su regreso al país tras brillar en Las Vegas: “Cuando canto, quiero generar algo en el otro”

Rebekah Nicz en Las Vegas

Cantaba cada noche, antes de dormir. Lo hacía sola, sin público, como una forma natural de cerrar el día. Rebekah Nicz no tenía dimensión de lo que eran los escenarios, los discos ni las giras. Cantaba por necesidad emocional, como quien respira o sueña.

Una noche, su madre la escuchó desde la otra habitación y le hizo una propuesta que sellaría su destino: comenzar clases de canto. Hoy, a los 23, acaba de volver de Las Vegas, donde se presentó en lugares emblemáticos como el Planet Hollywood, donde compartió escenario con Keith Thompson.

Antes de subir a esos escenarios, la historia de Rebekah pasó por un proceso de búsqueda y formación: “Lanús jugo un papel súper importante en mi carera, porque cuando comencé a estudiar canto a los 9 años lo hice por acá, por la zona, durante 5 años”, detalló en charla exclusiva con Teleshow. Parte del apoyo recibido también destacó que fue el haber podido ser parte en el año 2018 del Festival de la Cerveza, en el Centro Cultural.

No encuentra razones, pero siempre supo que el canto sería el centro de su vida: “Nunca me planteé hacer otra cosa de mi carrera que no fuera relacionado con la música. Me acuerdo que las primeras veces que yo entendía que la gente estudiaba algo y después trabajaba de eso, yo decía ‘bueno, voy a estudiar algo, no sé, producción’. Y yo no sabía, era chiquita, no sabía ni lo que era producción, pero sí estaba tratando como de encontrar una respuesta a esa pregunta que los adultos me hacían, ‘¿a qué te vas a dedicar cuando seas grande?“.

Rebekah Nicz pasó por escenarios de Las Vegas donde fue ampliamente aplaudida

Con los años, esa respuesta que ya tenía en su cabeza comenzaba a hacerse realidad, y todo comenzó con un show: “Me acuerdo muy patente este momento de tener 15, 16 años y vino Ed Sheeran a la Argentina y yo lo fui a ver. Había ido a conciertos antes del de él, pero creo que esta fue como la primera vez que yo sentí cómo todo el público se conectaba con un artista y lo sentí muy fuerte y me agarró una emoción y dije ‘esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero que mi música mueva a las personas de esta manera’. No importaba si era un estadio o un teatro o si tenía que estar cantando en una plaza o desde mi habitación en un vivo en Instagram. Pero lo quería hacer. Poder lograr que un otro empatice con mi música me parece una cosa muy loca y lo que quiero hacer para siempre”.

Tras ello, llegaría la pandemia, instante en el que logró sembrar experiencias: “Estaba trabajando en producción, en una obra de teatro y bueno, dejé de ir, dejamos todos de ir y me enfoqué en aprender. Yo quería salir de la pandemia, habiendo aprendido y teniendo un montón de herramientas que no tenía antes”, destacó sobre cómo encontrar la luz en medio de la oscuridad reinante.

Fue una época dura, pero encontró refugio en el arte: “Aprendí a tocar mis primeros acordes en la guitarra, aprendí a tocar el piano, aprendí armonía en general, aprendí música y a leer música. Conecté muchísimo con la actuación, cosa que yo venía estudiando, pero de manera esporádica, y ahí me metí a talleres, un montón. Y además yo creo que nunca escribí tanto en mi vida como lo hice en la pandemia”.

De ese proceso reconoció que “estábamos con las emociones tan alteradas y nuevas todos que yo me aferré a la música absolutamente”.

Pero la historia Rebekah no la escribiría sola, ya que tiempo después llegaría el momento de conocer a quien apostó por ella y le hizo un lugar en Las Vegas: “Yo empecé a trabajar con un nuevo manager que es mi manager actual, Luis Pascual. Él trabaja mucho en Las Vegas y la mayoría de sus contactos los tiene allá porque es director creativo de artistas como Billie Eilish, Lady Gaga, Adele. Entonces por eso es que me fui allá con él. Me presentó un montón de gente y pude participar en un montón de shows hermosos. Fue una locura. Fue realmente un sueño y una experiencia como no tuve nunca".

Rebekah Nicz - Forever Yours

Sobre esa gira, aseguró que “cada show que hice fue emotivo y especial por distintos motivos”, como los del Smith Center, junto al director y compositor Keith Thompson; o The Composer’s Room, de Jimmy Kimmel. Sin embargo, una marca en su corazón tiene el último: “En el Planet Hollywood -junto a Kyle Martin, conocido por Billy Joel como “Piano Man”-, en lo único que podía pensar en esas últimas dos canciones que yo estaba cantando era en disfrutarlo y disfrutarlo. Retenerlo en mi cabeza. Eso era lo único que podía pensar, porque más allá de todos los nervios, siempre quiero estar disfrutando esto, no solamente cuando ya pasa y decir qué bien que salió, sino también en el medio, como ‘mirá qué lindo esto que estoy haciendo. Mirá como estamos cantando todos juntos acá en este teatro’. O sea, una locura. Y la verdad es que la gente en Planet Hollywood fue muy amorosa, fue un público de diez”.

Otro momento que guarda en su corazón fue cuando previo a subir al escenario, se le acercó Keith Thompson y le dijo que le había preparado una sorpresa: una cantante subió a escena y entonó No llores por mi, Argentina. “Fue terriblemente hermoso. Tenía una emoción encima que no sabía cómo iba a poder subirme al escenario después de eso. O sea, no importa dónde yo cante, Argentina para mí lo es todo. Entonces, la verdad es que fue una cosa muy fuerte escuchar esa canción y después subirme al escenario y cantar y disfrutarlo tanto. Fue un momento muy emotivo”.

Hoy trabaja en su primer álbum, con canciones que reflejan su recorrido emocional de los últimos años: “Es algo muy divertido y ya quiero que lo puedan escuchar. En su mayoría, los temas hablan del amor. Hay algunas canciones que sí tocan otros temas, de vivencias que yo tuve y algunas historias que por ahí nunca hablé antes y me gustaría poder hablar ahora. Pero en su mayoría habla del amor y no solamente desde el amor en su esplendor, también desde la ilusión en el amor, desde el dolor, en el amor, también el recuerdo del amor. Cada canción tiene etapas distintas del amor”.

El recorrido de Rebekah está lleno de nombres que la marcaron. “Cuando empecé mis clases de canto, mi profe me sentó y me dijo ‘bueno, mi reina, te voy a mostrar la música’. Y ahí me puso una canción de Celine Dion y mi vida cambió para siempre”. Pero no todo terminó allí, ya que en su primera muestra de canto interpretó My Heart will Go on: “Siempre me mantuve muy pegada a la música de Celine. Es más, yo la primera vez que fui a Las Vegas tenía 13 años y fue porque mis papás me llevaron a verla de sorpresa. Fue como una cosa impresionante. Yo llorando ahí y cuando volví a Las Vegas se me dio a mí la oportunidad de cantar y es una locura”.

Rebekah se presentó en The Smith Center, The Composer’s Room y el teatro del hotel Planet Hollywood

También mencionó entre sus influencies a Ariana Grande, Ed Sheeran y, sobre todo, a Taylor Swift: “Por toda la identidad musical que ella tiene, por sus letras, por cómo conecta con el público en sí”.

Su historia también es la historia de quienes la acompañaron: “A veces, cuando me encuentro en mi estado más emocional y por ahí estamos cenando con mis papás y hablando un poco de las cosas que están pasando en mi carrera, lloro y les digo ‘gracias, gracias por por acompañarme tanto’”.

“Mi mamá me acompañó a Las Vegas y fueron muchas emociones las que viví allá y estuvo ahí para todo, para contenerme, para apoyarme, para felicitarme. Y mi papá, siempre, desde muy chiquitita, me dijo ‘hacelo’. Por ahí, yo iba al colegio y decía que quería ser cantante y se me reían en la cara. Pero mi papá nunca me dijo que no, él siempre me dijo que lo tenía que intentar porque esto es muy difícil. ‘Si esto no te sale, entonces tenés que estar segura de que vos por lo menos lo intentaste todo y que vos lo diste todo. Entonces nosotros vamos a estar ahí para apoyarte mientras vos lo des todo. Nosotros vamos a estar ahí’, me decía”.

Ese sostén también se traduce en una búsqueda de comunidad. “Cuando canto, quiero generar algo en el otro. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tiene que provocar la música? Diversión. Tiene que ser un momento de distensión, de conexión”.

Rebekah Nicz - Cruel Satisfaction

Mientras termina de definir el repertorio de su disco, Rebekah prepara una serie de shows en San Isidro con homenajes a artistas que marcaron su camino. “Voy a cantar temas de Lady Gaga, Adele y Billie Eilish. Me parece que tienen unas canciones que que te llegan a lo más profundo del corazón. Con todas las artistas que voy a homenajear en estos shows me sucede lo mismo, y no solo me pasa a mí, le pasa a al público de forma masiva. Tienen una llegada por la calidad de su música y de sus letras, que es impresionante”, destacó sobre lo que se podrá ve sobre el escenario de Zazu Jazz, un bello lugar en el casco histórico de San Isidro, todos los sábados de julio.

El futuro aún está en proceso, pero ella lo vive con la certeza de quien encontró su voz, esa que cuando comienza a sonar recuerda a esa nena que cantaba antes de dormir. Solo que ahora hay gente escuchando. Pero la emoción sigue siendo la misma.