Luis Novaresio se hartó de los mensajes de audio en WhatsApp: sus cinco reglas de oro para evitar que sean invasivos

Luis Novaresio explicó cuáles son sus reglas para los mensajes de audio en Whatsapp

El periodista Luis Novaresio (quien entrevista en el ciclo de Infobae “Del otro lado”) decidió tomar cartas en el asunto respecto a los mensajes de audio que recibe a través de WhatsApp, y propuso un conjunto de muy atinadas reglas de estilo para regular su uso. A través de su cuenta de Instagram, compartió un video donde, con tono pausado y clara expresión, explicó su postura a partir de -contó- “Uno que me mandó un mensaje de audio de dos minutos y 46 segundos”.

Con un respetuoso planteo inicial (“¿Puedo proponerte algunas reglas de estilo con los mensajes de audio?“) Novaresio enlistó sus cinco reglas de oro para el uso de mensajes de audio:

“Regla número uno: Como principio a priori, no se mandan mensajes de audio, son invasivos, salvo que sea tu familia, tu esposa, tu esposo, tu amante, tu hijo. Escribí con el texto: sujeto, verbo, predicado.”

“Regla número dos: Pedí permiso. Escribí en un texto ‘Te puedo mandar un mensaje de audio’. Y si te dice que sí, ahí mandas”.

“Regla número tres: Es un mensaje de audio, no un podcast. Pensalo antes. En 30 segundos tenés que poder resumir la idea. En mi caso, 29, porque me gustan los números impares”.

“Y regla número cuatro, que vale tanto para los textos como para los audios. Un solo mensaje. No ¿Hola? Mensaje ¿Cómo estás? Mensaje ¿Te puedo decir algo? El Mensaje en uno solo, o llámame por teléfono y charlamos. Nos encontramos a tomar un café mejor, pero no convirtamos al mensaje de audio de WhatsApp en una conversación que no es. Son solo mensajes.”

A raíz de la publicación, su feed se llenó de respuestas. Y estuvieron divididas entre quienes apoyaron estas reglas y quienes las encontraron exageradas.

Entre los defensores se expresó el periodista Fernando Carolei, quien afirmó: “Firmo debajo cada regla. Sumaría: ‘Lamentablemente mi celular no tiene la función TELÉFONO. No me llames. Nos vemos en persona si querés’.” Asimismo, la influencer Pany Chama se mostró de acuerdo, expresando: “¡Salvemos al WhatsApp! Hace 8 años lo Grité con los Grupos de MamsPapisWhastaap! Ahora alguien tenía que decirlo.”

Por otro lado, el humorista detrás de la cuenta Chantihumor comentó: " Totalmente de acuerdo. Y sumo una regla muy importante: no mandar audio si el mensaje es corto. Por ejemplo: ¿estás en lo de tu mamá? Y la respuesta escríbanla: “si”. No manden un audio diciendo ‘ehhhh si, estoy acá’. Otra regla: si vas a mandar una dirección, fecha o un precio: por escrito!!! No manden audios porque hay que escucharlos cada vez para saber. Y es difícil encontrarlos. Para mí, no está mal un podcast de audio cuando alguien cercano te quiere contar una anécdota que necesita de explicación. Entonces, uno se pone a escuchar como podcast. Pero cuando tiene tiempo. ¿Queres que reciban el mensaje al instante? No mandes audios. Porque la persona quizás está en un lugar con gente y no puede escuchar.

Y la respuesta de Queenfredda fue más contundente: “Los audios son una PESADILLA!!!!!! INSOPORTABLE ir en el bondi o estar en el trabajo, o un lugar público y tener que escuchar conversaciones ajenas o que el resto oiga lo que nos dice otro... Ya sé que existen los auriculares, Pero eso también es un problema. Los auriculares son para escuchar música, punto.”

La periodista Rocío Sueiro, luego de pedir disculpas por un mensaje de audio de 13 minutos que envió en alguna oportunidad, fue más allá y desbloqueó otra categoría de invasivos: “Ay Nova, ¿¿Qué hago con los que directamente me hacen videollamada (sin permiso ni perdón)??

En contraposición, algunas personalidades expresaron su desacuerdo con Novaresio. La cuenta Facusotoescritor afirmó: “Me caes bien, pero soy psicólogo y me parece muy neurótico tu planteo. El otro o la otra se expresa como puede y quiere.”

La conocida actriz María Cristina Tejedor destacó: " Yo soy al revés. Como los jóvenes no les gusta hablar por teléfono ( mi sobrino, por ejemplo ) me encanta el audio para oír su voz. No te quejes por esto. Más triste es no recibir nada y que nadie te recuerde. Besos. Te quiero".

Por su parte, Nataliasalardino expresó: “Luis te amo pero acabo de enterarme que nunca podría ser tu amiga porque soy la audiera #1 jajajaj”.

Pero no todo fue grieta. Desde la ancha avenida del medio de la polémica por los mensajes de audio en Whatsapp, hubo espacio para una reflexión entre la resignación y la solución para que sean un poco más digeribles, y la expresó la cuenta Laurasilvinagranda: “Por suerte existe x 2, fue una bendición”. Eso, en referencia a la opción que da Whatsapp de amplificarlos a la velocidad normal, en posición 1, o acelerarlos a 1.5 o a 2.

Sin dudas, la conversación generada por Novaresio en Instagram reflejó un debate cotidiano sobre la convivencia digital y un intento de fomentar un uso más consciente y respetuoso de las herramientas disponibles.