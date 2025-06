María Eugenia Ritó se metió en el Wandagate y dijo a quién prefiere entre “el team Wanda o el team China”

La Ritó opinó sobre el Wandagate

¡Eramos pocos y cayo la Ritó!

Se sabe, por momentos, la grieta Wanda Nara vs. la China Suárez se ha tornado tan virulenta como los que están a favor y en contra de si Cristina debe ir presa. Así que, entrevistada por Matías Vázquez para el programa Puro Show (Eltrece), María Eugenia Ritó también fue consultada al respecto. Y a la pregunta concreta: “¿Team Wanda o team China?“, la mediática vedette dijo: ”No es santo de mi devoción, pero me quedo con Team Wanda".

Respuesta contundente de entrada (como se puede ver), aunque enseguida comenzó a matizar la Ritó: “Aunque esté media loca (sigue hablando de Wanda). Porque locas estamos todas. Y tóxicos... todos somos un poquito tóxicos”.

Punto y aparte. Ahora va a hablar de la China. Y le va a decir algo muy duro: “Pero la China...”, dice, hace una pausa, mira al cronista, mira a cámara, pasan unos segundos como quien sopesa lo que va a decir y lo larga nomás: “...es una pu... pe-u. Listo, nada más”, dice, al tiempo que dibuja en el aire una P y una U.

Sin embargo, a la hora de fundamentar más su respuesta, desconcierta tirando un poco de barro hacia el otro team: “Bueno, igual también Wanda en su momento... Wanda también le hizo la icardeada". (Nota de la Redacción: del verbo icardiar o icardear: en Argentina, robarle el novio a un compañero del plantel cuando coincidís en la Sampdoria, del fútbol italiano; para más datos, googlear Maxi López y Mauro Icardi).

El cronista no se lo puede dejar pasar: “¿Pero no es fuerte decir que la China es una pe u?“ Ritó: ”No, no, no está bueno, porque lo hace con todas. Le pasó a Eugenia Tobal, le pasó a Pampita. No está bueno, no está bueno. Habla muy mal de ella. Igual no le importa nada, ¡va por todo y más! Quiere tener lo que tiene Wanda".

Enseguida trata de balancear pero no: “Igual Wanda también lo hizo con Maxi... Pero igual me quedo con Wanda igual. ¡Quiero tener todas las carteras que tiene Wanda!“, eufórica ahora, “¡Quiero todos esos viajes y toda esa plata! La hizo muy bien, Wanda. Porque todas venimos de abajo, no teníamos nada. Después todas se hacen todas las señoras, todo bla bla, bla, pero Wanda la supo hacer muy bien. Y bueno, aparte es la la número uno. Vos fijate que todo lo que hace, todo el mundo habla de ella. Yo prendo la tele y lo primero que quiero saber es qué pasa con Wanda”.

Renovación y cambio

Justamente, para María Eugenia Ritó también son días de renovación y cambio luego de etapas más turbulentas en su vida. En el último tiempo, la exvedette se animó a explorar el universo del contenido erótico, manteniendo una alta actividad en redes sociales y sorprendiendo, nuevamente, por su capacidad de reinventarse. En medio de esta etapa distinta,permitió una mirada íntima a su vida cotidiana abriendo las puertas de su departamento en el barrio porteño de Belgrano al equipo dePuro Show(El Trece).

La vedette recibio a Matiaz Vazquez en su casa y dio a conocer algunos de los espacios (Video: Puro Show – El Trece) Seccion: Teleshow – Argentina

El departamento de Ritó resalta por su amplitud y luminosidad. Al recibir a Matías Vázquez, quien se acercó para realizarle una entrevista televisiva, la ex vedette sumó su impronta personal a la bienvenida: “Pasen a mi casa, los voy a invitar. Esta es la parte del living. Esto es como decir ‘la mesa de Mirtha..., pero no, es la de la Ritó”, señaló entre risas y mostrando la gran mesa de mármol en la que se reúne con invitados. Todo el ambiente transmite armonía y modernidad, con paredes lisas y blancas a excepción de una que resalta con un vistoso estampado animal print, aportando un toque único y audaz a la decoración.