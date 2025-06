El abogado de la China Suárez opinó de un nuevo capítulo en la pelea con Wanda Nara: “Es totalmente insólito”

Hablo el abogado de la China Suarez (Video: El Trece)

Desde el mes de enero, la vida de la China Suárez se encuentra bajo escrutinio público por su relación con Mauro Icardi y la batalla legal con Wanda Nara. Esto generó que reciba amenazas en las redes sociales y que cada paso que da sea analizado, sobre todo los referidos a su presencia en las visitas con las dos pequeñas que tiene con Wanda. En este contexto, Agustín Rodríguez, el abogado de Eugenia, habló en Mujeres Argentinas (El Trece) acerca del tema, y dio algunas precisiones en la previa de una jornada especial.

El letrado dejó en claro que la intención de la China nunca fue ingresar en el colegio de las niñas, que su presencia allí fue circunstancial y que se debió tan solo a que era la dueña del auto en cuestión. “El Día del Padre ella no va a estar, pero lo que pasó el otro día en el colegio, donde dijeron por todos lados que ella quiso entrar al colegio, ella solamente fue a llevar a Mauro Icardi a una fiesta escolar”, comenzó explicando el letrado, sin embargo, las panelistas lo interrumpieron en mitad de la frase.

Y continuó, “En el ínterin las letradas de Mauro Icardi le informaron la posibilidad de llevársela y él estaba en el automóvil de Eugenia. No es que lo quiso ella ni mucho menos. Ella no pone ningún tipo de palo en la rueda ni nada por el estilo para que su pareja no pueda vincularse con sus hijas, al contrario, es madre presente de tres hijos”.

Cuando le consultaron acerca de la decisión del juez Hagopian de que la actriz no este presente durante las reuniones, haciendo referencia al escándalo de los inflables en uno de los fallidos encuentros, se preguntó: “¿Qué es lo que pretende el juez? ¿Que la pareja se vaya a una estación de servicio mientras se hace una fiesta o un cumpleaños? Ella lo que hizo es estar en un lugar de la casa, que es una casa suficientemente grande, y estaba ahí, pero no puede irse ella del lugar en el que vive“.

Virginia Gallardo, panelista del programa, le consultó acerca de la situación judicial con Nara, que escaló los últimos días con mensajes subidos de tono: “Entiendo que Wanda dijo que no iba a parar hasta meter presa a Eugenia, ¿no han recibido nada ustedes?“. Al escuchar estas palabras, Rodríguez fue claro con su opinión profesional: ”Yo le voy a contestar con una sola frase, con el respeto que le tengo a toda la gente involucrada. En este tema Wanda Nara no puede meter preso a nadie, nada más. Toda la fantasía y lo que puedan decir las personas es totalmente insólito y no merece ni resiste ningún análisis“.

La medida que tomara la China Suarez luego de las amenazas que recibio

Hace meses que el abogado de Eugenia cumple la función de vocero de la cantante de “Corazón de cartón” y cuando se conocieron las amenazas contó cómo se encontraba su clienta: “Está asustada, está angustiada, lo que pasó entre el viernes y el sábado es una situación inédita para ella, el hecho de ser amenazada por cuentas de Instagram y de X, no le había ocurrido nunca y con tanta virulencia y con tanta violencia realmente la puso en una situación de vulnerabilidad”.

“Ella tiene miedo de salir a la calle, estaba acostumbrada a hacerlo con sus hijos y sumado a eso, el día viernes, a un notero se le ocurrió la muy mala idea de fotografiar el departamento donde vive Eugenia, identificando la calle y el lugar donde reside, por lo cual la situación se tornó más grave”, aseguró. Ante las preguntas de los panelistas, enumeró las medidas que pidieron para cuidarla a ella y a los tres hijos que tiene: “Protección policial y botón antipánico”.

Cuando le consultaron si la hija de Nicolás Cabré y los hijos de Benjamín Vicuña también tendrán esta protección, acotó: “Son menores de edad, nunca salen solos, siempre están con ella. No se le puede dar botón antipánico, es solo para la mamá, pero la protección policial sería para todos”.

“Estamos pidiendo para todos ellos, todo es por ellos porque la realidad es que no sabemos los alcances, ojalá que todo esto sean cinco o seis locos que dicen estas cosas”, cerró.