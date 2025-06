La emoción de El Polaco luego de obtener la ciudadanía del país de sus ancestros: los otros famosos que la tramitaron

En medio de su crisis con Barby Silenzi, El Polaco se sinceró y admitió estar enamorado de su pareja

En medio de un complejo momento de su vida, en el que atraviesa su separación de Barby Silenzi, El Polaco encontró un motivo para celebrar: la obtención de la ciudadanía polaca. A través de una publicación en sus redes sociales, el cantante de cumbia compartió una imagen en la que mostraba los documentos con suma alegría.

“¡Hola gente! Quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de alegría: ¡ya soy ciudadano polaco!. Gracias de corazón a Noelia y Andrés por estar a mi lado en todo el proceso. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. ¡Gracias por la paciencia, el aguante y la buena onda siempre! ¡Un abrazo grande! El Polaco”, escribió el cantante en la descripción de la publicación para expresar sus sensaciones.

Entre los comentarios, los seguidores del artista celebraron este logro con una cuota de humor: “El auténtico Polaco con papeles y todo”, “El real polaco”, “Ahora anda a Polonia y hacete llamar “El Argentino y hace cumbia polaca”. En esa línea, el influencer Julián Serrano felicitó al músico: “Épico, bien ahí”.

La emoción de El Polaco luego de obtener la ciudadanía del país europeo

En paralelo, el cantante atraviesa un difícil momento luego de su ruptura con Silenzi. Tras siete años juntos y una hija en común, la pareja decidió poner fin a su vínculo, aunque el cantante no descarta una posible reconciliación.

En charla con Puro Show (El Trece), el cantante abordó públicamente la situación por primera vez: “Estoy ahí, tranquilo. Siempre con Barby tenemos distanciamientos. No diría separación”, expresó, minimizando la gravedad de la ruptura y sugiriendo que no se trata de una separación definitiva. Sin embargo, ante la insistencia del periodista sobre la postura de la bailarina, quien se mostró firme en su decisión, Ezequiel Cwirkaluk respondió: “Está perfecto. Ella lo dijo, yo no digo nada... Yo vivo tranquilo mi vida”.

Sebastián Wainraich festejó la obtención de su ciudadanía polaca (Instagram)

Incluso la convivencia de la pareja se vio alterada, ya que El Polaco confirmó que se mudó, aunque restó importancia al hecho: “Es verdad que me mudé, pero siempre pasa. En el mismo barrio tengo las dos casas. No es que tengo que hacer un quilombo bárbaro”, señaló. Esta declaración sugiere que, a pesar de la mudanza, la cercanía geográfica se mantiene, lo que podría facilitar el contacto por el bienestar de su hija.

Jimena Cyrulnik inició los trámites para obtener la ciudadanía (Instagram)

Sin embargo, Ezequiel Iván Cwirkaluk, nombre real del cantante, no es la única figura del mundo del espectáculo que tramitó la ciudadanía de este país. En esta misma línea, Jimena Cyrulnik, Sebastián Wainraich y Diego Schwartzman también compartieron su alegría al obtener o empezar la solicitud dicha nacionalidad. En su caso, la actriz compartió su emoción por empezar el proceso. “Iniciando la confirmación de ciudadanía polaca”, se lee en una imagen de la joven completando los datos de un formulario. “Jime da un paso muy importante en su vida. Hoy comienza oficialmente el trámite para obtener la Confirmación de Ciudadanía Polaca”, se leía en la descripción del posteo. En los comentarios, su hermano Federico mostró su intención de seguir sus pasos: “Ahí les sigo”.

La alegría de Diego Schwartzman al obtener la ciudadanía (Instagram)

Por su parte, a principios de abril, el conductor celebró la obtención del documento. “Bienvenido nuevo polaco”, destacaba en una foto, junto a un emoji de la bandera del país, en la que Wainraich sostenía los papeles. “Felicidades Sebastián Wainraich por haber obtenido la confirmación de Ciudadanía Polaca para vos y tus hijos! Nos llena de alegría haberte acompañado en este proceso. Sabemos que no fue fácil, pero lo logramos. ¡Bienvenido a la comunidad polaca!”, resaltaba la publicación.

Otra celebridad que festejó su nueva nacionalidad fue el extenista. “Bienvenido Diego Schwartzman a la familia polaca. Qué alegría poder acompañar a nuestros clientes y amigos en su camino hacia la ciudadanía. El proceso no fue fácil, especialmente cuando se trató de conseguir la documentación polaca, pero lo logramos”, resaltaba en la descripción de la foto. En la misma podía verse al deportista sonriendo a cámara mientras mostraba los documentos. En la publicación, el exjugador comentó: “Gracias por todo. Ídolos”.