Patricia Sosa declaró si es team Wanda o team China (Video: El Trece)

El escándalo que involucra a Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez mantiene vigente el interés del mundo del espectáculo y pone en el centro del debate los límites en los vínculos personales y las lealtades que eligen las figuras públicas. En este escenario, la voz de Patricia Sosa aportó un matiz particular y trajo una mirada intergeneracional al diferendo que desde hace meses ocupa titulares.

Durante la premiere de “La Sirenita” en el Gran Rex, la cantante fue consultada por la prensa respecto a su posición en la disputa. Ante la pregunta sobre a qué equipo pertenece, Sosa respondió de modo tajante y sin titubeos: “Soy team Wanda, no se pregunta eso, porque me parece más coherente todo lo que pide, tiene muchos hijos, está peleando por lo suyo”.

Patricia Sosa se declaró Team Wanda

Los periodistas, intrigados por la postura de Sosa, profundizaron respecto a su opinión sobre la China Suárez, quien históricamente ha estado en el centro de polémicas ligadas a sus relaciones sentimentales. Patricia Sosa no vaciló al expresar sus reparos, apelando a su experiencia personal y a los valores que guían sus elecciones: “No me gusta que vayan atrás de los hombres casados, soy de una generación vieja, tengo un matrimonio de 50 años. Yo no la juzgo a la China, pero no me gusta la situación”.

A pesar de la contundencia de sus declaraciones, Sosa se ocupó de matizar su posición y evitar que su crítica se interprete desde un lugar de condena: “Igual yo no la juzgo desde ese lado. Creo que no me gusta la situación, pero no juzgo a la gente”. Con esto, la cantante subrayó una diferencia clara entre observar una conducta y emitir un juicio total sobre una persona.

Esta pelea logró dividir al mundo del espectáculo y varios se han pronunciado al respecto de esto. Graciela Alfano, por ejemplo, hace meses que están apoyando a la China. Respaldando a Suárez, Grace compartió en sus historias de Instagram un collage compuesto por cuatro fotos. En la parte superior, incluyó una imagen suya junto a una de la actriz, ambas tomadas para sus perfiles, donde se las ve sonriendo. En el margen inferior, incluyó imágenes de archivo deWanda Nara y Yanina Latorre, tomadas hace varios años y antes de los retoques estéticos.

La foto de Lali con Wanda que provocó su distanciamiento con la China

Al pie de la foto, la actriz escribió: “¿Entienden por donde va el ataque? ¡Quieren ser nosotras!” Insinuando que tanto Wanda como Yanina puedan tener motivaciones ocultas en su enfrentamiento con La China Suárez, sugiriendo que dichos conflictos podrían estar influenciados por deseos de rivalidad o competencia.

Quien no se pronunció con palabras, pero sí con un gesto, fue Lali Espósito. Según contó Yanina Latorre, en LAM (América), el último enfrentamiento entre Lali y la China tuvo como disparador una foto donde la cantante pop aparece muy sonriente y cercana a Wanda. Latorre mostró la imagen y acompañó con una descripción polémica: “Esta fotito fue la última pelea. Lali la reposteó y la nipona se ofendió”. La reacción de Suárez, según la periodista, fue inmediata. Molesta con la actitud de su excolega, le habría hecho un fuerte reproche, desatando así una discusión que sumó tensión a una relación que venía mostrando señales de enfriamiento.

Lejos de quedarse solo en esa anécdota, Latorre fue por más y profundizó en la supuesta pelea con un mensaje aún más contundente: “La nipona se lo reprochó. Lalita dijo: ‘te banqué cuando arrancó elWandagate, te reposteé tu tema cuando te lanzaste a cantar ¿y ahora me venís con esto? Andá a ca...’“. La panelista incluso subrayó: “La nipona está muy pendiente de Wanda.Si algún conocido sube algo con ella… llama y put… Los trata de traidores, no tiene remate”.