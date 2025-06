La tierna anécdota de Donato de Santis con su madre apenas llegó a Argentina: “¿Y cómo está Maradona?”

En una entrevista, Donato de Santis contó el particular comentario que su madre le hizo sobre Maradona (Video: Instagram)

Hace dos años, la vida de Donato de Santis cambió para siempre con la noticia de la muerte de su madre, María, quien falleció a los 93 años en La Puglia, Italia, rodeada del resto de su familia. Aunque el tiempo ha pasado, el reconocido chef italiano, quien es una figura habitual en la pantalla chica argentina, nunca perdió la costumbre de recordarla, rendirle homenajes y compartir con sus seguidores anécdotas entrañables que, en ese entonces, lo descolocó por su pregunta sobre Diego Armando Maradona.

Un gesto reciente volvió a poner en primer plano el lazo profundo que unía a Donato con su madre y la capacidad de ella para sorprenderlo incluso en la distancia. La anécdota llegó a través de Studio Paradiso, el canal de streaming del chef, donde frente a cámara abrió su corazón para relatar una consulta inolvidable que lo desconcertó durante una visita a su Italia natal.

A la hora de recordar el vínculo familiar, Donato explicó cómo su historia personal se entrelazó siempre con el trayecto migratorio tan típico de los italianos y de tantas familias que partieron en busca de nuevos destinos. “Con el tiempo yo termino en la Argentina. Cuando recién había llegado al país, iba a visitar primero cada dos años, después una vez al año, después un poquito más”, relató al micrófono, resaltando la importancia simbólica que tenía para sus padres el llamado “Nuevo Mundo”: Nueva York, Brasil y la Argentina eran nombres repetidos en la mesa familiar.

“Los que se quedaron ahí siempre vieron a Argentina, ‘lontano’”, (lejos), agregó. En aquella época, la comunicación era un ejercicio de paciencia y sentimientos a la distancia: “No había internet, Wikipedia, nada. Sabían que llevaba un mes para llegar la carta. Un mes para ir, para volver”.

Donato y su madre, María

Fue en ese marco que Donato narró la escena que lo dejó perplejo. En una de esas visitas a su tierra natal, decidió ir junto a su esposa argentina y, como suele suceder al volver a la casa de la infancia, se recapitulaban detalles del día a día: el clima, la familia, la escuela de las hijas. Pero hubo una pregunta que no esperaba. “Mi mamá, lo primero que me dice, me mira y me dice: ‘¿Cómo está Maradona?’”, aseguró entre risas y asombro. Sorprendido por el interés futbolero de una mujer que, según dejó en claro el chef, nunca se había mostrado fanática ni pendiente de ese mundo, Donato reconoció que la pregunta lo descolocó por completo. “Mi mamá era cero fútbol. ¿Me entendés la relación? No hay tipo… No, no lo preguntó de corazón. Como una mamá más. ‘¿Cómo está Maradona?’”.

El recuerdo volvió a emocionar al cocinero, que no duda en transmitir el cariño, la calidez y el particular sentido del humor de su madre. En redes sociales, Donato ya había dejado ver el vacío que dejó la partida de María y el agradecimiento eterno por todo lo recibido de su parte. En abril de 2023, tras conocerse la triste noticia del fallecimiento, el chef publicó un sentido mensaje en sus cuentas, acompañado de varias fotos familiares nunca antes vistas. “Hoy me toca despedirme de mi madre”, escribió el jurado y, sin retaceos, le dedicó palabras colmadas de amor, respeto y gratitud a la mujer que lo formó.

La madre del chef italiano falleció en 2023 y, desde entonces, la recuerda con cariño (Instagram)

“Mamma, estoy muy feliz que vos hayas vivido para yo elegirte como madre. Sabes que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mí como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas y así hacia el infinito…”, comenzó Donato en su conmovedor posteo. Luego, fueron surgiendo reflexiones sobre la infancia de su madre y la huella imborrable que dejó. “A veces me he preguntado adónde estarán tus juguetes, cuáles eran y si alguna vez los tuviste cuando eras niña… Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor”, agregó.

Con cada anécdota y homenaje, Donato deja en claro que el amor materno trasciende la distancia y el paso del tiempo. “Fuiste siempre un ser de luz en vida así que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente. No te voy a extrañar porque miro mis manos y son tus manos. Gracias mamá”, cerró en sus redes en ese entonces, reflejando la gratitud y la admiración con la que transita este duelo. La presencia de María sigue latiendo en el día a día del chef y en cada historia que elige compartir con los suyos y con la audiencia, confirmando que ningún adiós es definitivo cuando los recuerdos forman parte de uno.