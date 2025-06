La dura frase de la China Suárez a Lali Espósito que habría roto su amistad: “¡Sos una traidora!”

La frase de la China Suárez que habría roto su amistad con Lali Espósito: “¡Sos una traidora!” (Video: Sálvese quien pueda, América)

Luego de que en una nota de Lali Espósito con Infobae en la que sorprendió contando que no era amiga de la China Suárez, se empezó a conocer la trama detrás del final de su vínculo, uno que no ha estado ajeno a las tensiones desde los tiempos previos a Casi Ángeles. Yanina Latorre aseguró que fue una foto de la cantante con Wanda Nara la que hizo mella en su relación.

“No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”, afirmó la artista que regresará como integrante de La Voz Argentina.

En Sálvese quien pueda (América), Yanina reveló que fue en el Cris Morena Day, en el que volvieron a juntarse las artistas con algunos de los actores que pasaron por la factoría de la productora. Allí la actual pareja de Mauro Icardi le recriminó a la cantante la foto que se tomó con Wanda cuando ambas estuvieron en un show de Ca7riel & Paco Amoroso.

El chape de la China Suárez y Lali Espósito sobre el escenario en 2022

“Lo que pudrió todo fue la foto de Lali con Wanda Nara cuando cantó el año pasado con Catriel y Paco Amoroso el 24 de agosto. Se sacó una foto en la puerta del camarín en el Movistar Arena. Wanda, Lali y las dos niñas”, detalló. “Wanda la subió, Lali la reposteó y para la China Suárez, nadie sabe por qué, esto fue una traición. En realidad hasta ahí no estaba la China con Icardi. Hasta ese momento la China había sido un polvo en la vida de Icardi que Wanda perdonó”, detalló.

“Vio esto, le agarró odio y no se lo dejó pasar el Cris Morena Day. Se juntaron todos ellos, hicieron como una conferencia de prensa, después un show que un mes después y cuando Lali va a saludar a la China antes de subir al escenario le dijo ‘hola, ¿qué tal?’ y Eugenia, mal, salió a reprocharle la foto. Le dijo ‘¿Qué me venís a saludar? Sos una traidora’“, aseguró la conductora. ”Qué la China te trate de traidora después de comerse a los maridos de todo es marido", ironizó.

“Sos una traidora, reposteaste una foto de mi enemiga”, repitió, la frase que la protagonista de Abzurdah le habría dicho a la intérprete de “Fanático” y “Diva”. En ese momento, Fede Popgold defendió a Lali, “Si no puede repostear una historia de cada persona que está enemistada con la China, no va a poder repostear una historia de nadie”, comentó.

Lali Espósito, China Suárez y Cris Morena en los años de Casi Ángeles

¿Cuál fue la reacción de Lali? “Le dijo ‘te repostee el tema, te banqué cuando fue el Wandagate, di notas bancándote, ¿y vos me decís esto y no me hablás?’. Desde ahí ya no hay más retorno“, señaló, sobre la situación que marcó un antes y un después entre las actrices.

Incluso los allegados de la cantante no verían con los mejores ojos el vínculo con Eugenia. “El entorno de Lali a mí me ha dicho que nunca estuvieron del todo contentos con la China, porque sentían que se acercaba y se distanciaba y siempre en el contexto de un tema nuevo, de un lanzamiento. Una cuestión de conveniencia”, detalló.

Según Yanina, el vínculo entre las figuras siempre estuvo lleno de roces desde sus comienzos. “Desde que eran chicas tenían problemas de competencia y de ego, sobre todo por parte de la China. La talentosa de la dupla era Lali y dicen las malas lenguas que Cris Morena le decía a Eugenia ‘viste como lo hizo ella, mirá cómo lo hace’. Las comparaba y de ahí vendría el resentimiento de la Chinita. Yo estaría igual. Lali es una chica con un talento natural. No se puede ni discutir. La China nunca llegó a tener el talento de Lali, ni cantando ni nada”, se despachó.