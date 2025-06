Susana Giménez: su futuro en la TV, sus deseos de viajar y la polémica por las empanadas de Ricardo Darín

Desde su auto, Susana Giménez fue consultada sobre los últimos acontecimientos en su vida y en el mundo del espectáculo (Video: Intrusos – América)

Después de su último programa en la pantalla chica, la presencia de Susana Giménez en la pantalla chica se convirtió en una incógnita que desató todo tipo de especulaciones. Con la diva instalada en Uruguay y sin anuncios oficiales sobre la renovación de su clásico ciclo, muchas voces apostaron a que el ícono televisivo no regresaría al canal de las tres pelotitas. Sin embargo, lejos de aquel retiro anticipado, Susana vuelve a ser noticia por su incesante actividad y por los proyectos que la mantienen vigente en la industria, mientras sigue sumando capítulos a su inigualable recorrido por el espectáculo argentino.

La conductora fue interceptada recientemente por un notero de Intrusos (América) en plena salida de su hogar. Sin perder su estilo directo, contó: “No tengo tiempo ni de vivir, hace tiempo que no venía así que bueno estoy con varias reuniones”. La frase encendió las alarmas sobre lo que podría estar tramando puertas adentro, y enseguida dio pie a la consulta por su futuro televisivo. Sobre proyectos con Telefe, Susana respondió: “Perfecto, bien. Hay algunas cosas… Vamos a hacer algunas cosas, pero no el programa de siempre. No voy a contar ahora, no me van a sacar nada. Voy a hacer algo, con algunos invitados…”. De este modo, la diva sembró expectativa y confirmó que su vínculo con el canal sigue vigente, aunque deslizó que no llevará adelante el tradicional ciclo que la consagró.

El periodista también le preguntó sobre su vínculo con Gustavo Yankelevich, pieza clave en su historia profesional. La conductora explicó: “Con Yankelevich me veo todo el tiempo porque vive en Punta del Este y comemos mucho juntos. De la televisión no hablé, sino de teatro que no voy a hacer. Ya está, estoy cansada, quiero viajar, ver el partido de Messi…”, descartando así un regreso al teatro y priorizando el deseo de descansar y disfrutar de otras actividades, como sus viajes y el fútbol.

El regreso de la conductora a la pantalla chica suscitó un sinfín de preguntas y especulaciones (Prensa Telefe)

Lejos de las fórmulas tradicionales y evidenciando que no teme reinventarse, Susana dejó entrever que su regreso podría tener un formato más relajado y una selección de invitados, aunque evitó dar detalles sobre nombres o fechas concretas. Su elocuencia y esa mezcla de misterio y humor que la definen quedaron plasmados una vez más en las respuestas y en la negativa a que le “saquen” alguna primicia antes de tiempo.

Como no podía faltar, la charla también abordó uno de los temas del momento: la polémica que envolvió a Ricardo Darín por el precio de las empanadas, en alusión a la situació económica que atraviesa el país. Sin rodeos, Susana calificó el asunto como “una estupidez”. “Las que él paga le cuestan eso, obviamente hay de 16 o 20 mil pesos. A mí no me gusta hablar de los demás, por más que Ricardo sea un amigo. Se armó una cosa nacional que es una ridiculez, no me interesa. El chusmerío no lo soporto más, no lo aguanto”, sentenció. La conductora remarcó que sigue la actualidad a través de los medios y noticieros y que, aunque su agenda está cargada, se mantiene informada de los temas de coyuntura. Incluso añadió con humor su experiencia reciente: “Tenía que ver a Mirtha (Legrand) el domingo y no pude ir”.

El encuentro terminó con una consulta sobre otro clásico del ambiente: la posibilidad de comprar el auto una vez propiedad de Legrand. Sin pensarlo demasiado, Susana retrucó con ironía: “¿Otro más con lo que pago de impuestos?”.

La foto que avivó las versiones del regreso de Susana a la pantalla chica (Instagram)

En las últimas semanas, la diva de los teléfonos volvió a sorprender desde las redes sociales publicando una fotografía junto a Darío Turovelzky, director de contenidos globales de Paramount y Federico Levrino, director artístico de contenidos de Telefe y exproductor suyo. El mensaje que acompañaba la foto fue claro: “Pensando cosas lindas y tomando el TE... LEFE”. Como era de esperarse, la imagen fue replicada por Turovelzky, alimentando rumores sobre un inminente regreso de la diva a la pantalla del canal. De acuerdo a la información que accedió Teleshow, fuentes cercanas a Susana aclararon que la postal fue solo un intercambio de ideas para su potencial vuelta a Telefe. “O no”, deslizaron con picardía, mientras en el canal prefirieron el silencio, aunque dejaron traslucir que la reunión sirvió para hablar de “futuras cosas” en el mundo de la televisión.

Así, entre un presente de reuniones, rumores y declaraciones filosas, Giménez demuestra una vez más que sigue siendo protagonista ineludible del espectáculo argentino, y cada movimiento suyo, por mínimo que sea, se convierte en material imprescindible para la agenda mediática.