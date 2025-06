El conmovedor mensaje de Arturo Puig para recordar a Selva Alemán a ocho meses de su muerte

A veces el amor verdadero no termina nunca, ni siquiera cuando la persona que amás ya no está físicamente. Arturo Puig lo demuestra todos los días con esas palabras simples, pero cargadas de un sentimiento que trasciende el tiempo y la ausencia. Este 3 de junio, a ocho meses de la muerte de Selva Alemán, el actor eligió su cuenta de Instagram para recordarla con la ternura y el cariño de siempre. Publicó una foto espontánea, una de esas imágenes que no necesitan mucha producción ni filtros porque transmiten la verdadera esencia de una persona, y la acompañó con un mensaje corto, directo, que lo dice todo: “¡¡¡Te amaré siempre mi amor!!!”. Y ahí queda claro que el lazo que los unía sigue vivo, intacto.

No es la primera vez que Puig utiliza sus redes sociales para homenajear a Selva. Su perfil está lleno de recuerdos, de momentos compartidos, de imágenes de los dos juntos sobre el escenario o en alguna escena cotidiana. Una de esas fotos lo muestra abrazándola en medio de una obra, con una frase que resume su historia: “En el largo viaje siempre el amor”. Porque para ellos, la vida fue eso, un viaje compartido, a veces fácil, otras veces complicado, pero siempre marcado por el amor.

En medio de este duelo, Arturo también atraviesa un gran momento en el teatro. Acaba de ser nominado como mejor actor en drama en los Martín Fierro de Teatro por su trabajo en “Largo viaje de un día hacia la noche”, una obra de Eugene O’Neill que se presenta en el Complejo Teatral de Buenos Aires. Él no dejó pasar la oportunidad para agradecer y lo hizo con humildad: “¡Gracias Martín Fierro Teatro por la nominación a mejor actor en drama!”. Este reconocimiento se siente especial, porque llega en un año donde el recuerdo de Selva lo acompaña en cada función y en cada gesto sobre el escenario.

La historia de amor entre Selva Alemán y Arturo Puig se convirtió en una leyenda dentro del espectáculo argentino. No fue una novela perfecta ni un cuento de hadas sin obstáculos, pero sí fue una relación real y profunda, de esas que tocan y enseñan. Se conocieron en 1974, cuando ambos participaron de la telenovela “Fernanda, Martín y nadie más”. La producción en sí pasó casi desapercibida, pero el flechazo entre ellos cambió sus vidas para siempre.

No la tuvieron fácil. La Argentina de los años setenta aún no reconocía el divorcio, y las separaciones eran asuntos complejos, especialmente para figuras públicas. Pese a todo, la química y el afecto pudieron más, y después de casi tres décadas como pareja, pasaron por el altar el 30 de abril de 2001, justo el día del cumpleaños de Selva. Lo hicieron en una ceremonia íntima, rodeados apenas de familiares y amigos de verdad. Para ellos, lo importante era el compromiso cotidiano, el deseo de estar juntos, con respeto y con ese sentido del humor que siempre los identificó.

Ambos sabían que compartir profesión podía ser lindo, pero no siempre sencillo: por momentos decidieron separar los caminos laborales para proteger la armonía del hogar. Compartieron escenario muchas veces, aunque preferían mantener cada uno su espacio. Selva y Arturo lograron sostener su relación durante medio siglo porque se construyeron desde el apoyo mutuo y las ganas de crecer juntos, en lo artístico, pero sobre todo en lo humano.

Arturo Puig junto a Selva Alemán y sus tres nietos (Instagram)

El tema de los hijos siempre rondó la historia de la pareja. Selva no pudo ser mamá por cuestiones de salud, y si bien durante la dictadura militar pensaron en adoptar, la situación legal de aquel entonces se los impidió. Sin embargo, la actriz fue una figura muy importante en la vida de los hijos que Arturo tuvo de su primer matrimonio, Ximena y Juan. Jamás quiso ocupar el lugar de la madre, pero fue una presencia cálida, de esas que suman, y las familias se entrelazaron sin tensiones. Los nietos también formaron parte de ese universo familiar tan especial, en el que Selva y Arturo disfrutaban de cada encuentro y de cada sobremesa con Nikolay, Elizabeta y Santos.

El 2020 los desafió como a todos y, después de años de evitarlo, volvieron a trabajar juntos en “Cartas de Amor”, durante la pandemia. Eso demostró que el tiempo no hizo más que reforzar el vínculo, y que la complicidad y el respeto seguían intactos. Arturo resume esa magia con una frase sencilla: “Nos llevábamos bárbaro. Amo trabajar con Selva, una actriz maravillosa, mi compañera de la vida”.

Hoy, el teatro sigue siendo refugio y escenario para Puig. La tristeza por la ausencia de Selva no se disimula, pero él la recuerda con gratitud y alegría. Como escribió en Instagram: el amor no termina con el último acto.