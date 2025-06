Así fue el debut de Carnaval Stream, la señal que reúne a Rial, Canosa, Doman y Fantino

Así comenzó Cónclave, con Alejandro Fantino, Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman (Carnaval Stream)

Con cuatro figuras del periodismo y sus personalísimas y diferentes miradas de la actualidad, Carnaval Stream lanzó oficialmente un canal que se propone jugar fuerte en un nicho que no para de crecer. En la noche del lunes, Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino terminaron con el misterio generado en la previa con el primer programa de Cónclave, un título a tono con la efervescencia papal de este tiempo. Y en una particular concepción de la fumata blanca, expusieron al aire similitudes y diferencias, en un espacio que reivindica la pluralidad.

Todo comenzó con una presentación ficcionada, en la que Rial convocaba a cada uno de sus compañeros, quienes se mostraban sorprendidos a la hora de ser llamados. “Yo pensé que era una broma”, apuntó Doman, que fue el encargado de inaugurar el ciclo, pasadas las 20 horas. Y lo hizo marcando algunos de los preceptos sobre los que se propone girar la señal.

“Hola a todos. Probablemente, les sorprenda ver a una persona de saco y corbata en streaming, pero esto es medio loco, inusual, es un carnaval", expresó el exconductor de Intratables, haciendo alusión a una formalidad poco frecuente en la escena. Y continuó: “Va a haber máscaras, disfraces, ricos que se convertirán en pobres, y pobres que se convertirán en ricos; sabios que serán necios, y necios que serán sabios; mendigos que serán reyes, y reyes que serán mendigos. Así comienza Carnaval“, concluyó, y abrió el juego a la mesa.

Sobre esas dualidades giró buena parte de un debate en el que cada uno de los cuatro expuso sus diferencias políticas, periodísticas y hasta personales. “Hace 25 años que te estoy esperando, 25 años peleados al pedo”, deslizó Canosa durante la presentación, ironizando respecto al histórico enfrentamiento con el creador de Intrusos. Pero los resquemores, si es que los había, quedaron atrás una vez que se encendió la luz de aire y todo fluyó de acuerdo al oficio de los comunicadores.

La anécdota de Viviana Canosa sobre Néstor Kirchner

Personajes claves de la política actual, como Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, se llevaron buena parte de la primera emisión de Cónclave, que rondó las dos horas y media. Pero entre el profundo análisis del presente, hubo lugar para una sorprendente anécdota de Viviana sobre su vínculo con el expresidente Néstor Kirchner.

“A mí me empezó a interesar más la política viéndolo a Néstor”, reveló Canosa, y se remontó al 27 de octubre de 2010. “Era el día del censo. Y me dicen ‘se murió Néstor’. Y me puse a llorar, nunca había hablado con el tipo, no lo conocía. Pero algo me pasó y lloré. Y me fui al velatorio a la casa de la Casa de Gobierno”, rememoró.

Ante cierta sorpresa de sus compañeros, explicó qué fue lo que le hizo tomar distancia del expresidente y de su corriente política. “A mí me mata el kirchnerismo cuando empiezo a ver toda la corrupción, como me mata la corrupción de Javier Milei, la de Mauricio Macri, la corrupción del que sea”, analizó.

El primer programa coincidió con el anuncio de que Cristina competirá en las elecciones bonaerenses, lo que naturalmente marcó el pulso del debate, con reacciones en tiempo real. La relación de Javier Milei con el periodismo, la política en tiempos de las redes sociales y sus diferentes miradas sobre el país fueron algunos de los ejes de un programa que busca sumarse a la mesa de la discusión, en un contexto electoral en el país que plebiscita los primeros dos años del gobierno libertario.

Además de Cónclave, la señal dio a conocer algunas de las propuestas para una grilla que empieza a tomar forma. Así se ubican Ciudadano Duka, con Andrés Ducatenzeiler, que en su primer programa tendrá al cantante Santiago Motorizado y al streamer Momo Benavides; Data Clave, con Mauro Federico, que promete un mano a mano con el legislador electo Leandro Santoro, y La motosierra de Toti, con Toti Pasman y la senadora Carolina Losada para su debut.