El origen del gesto que une a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en Ibiza y se hizo viral

El emoji de cereza aparece en publicaciones recientes de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en Ibiza

Una cereza. Ese es el emoji que, en las últimas horas, generó múltiples interpretaciones en redes sociales. Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez coincidieron en el uso reiterado de ese símbolo, que aparece tanto en sus publicaciones como en sus looks, accesorios e incluso en la estética de sus posteos en Ibiza. Lejos de una casualidad, el gesto reveló, después de tantas coincidencias, una razón más profunda.

Las imágenes recientes muestran una secuencia llamativa. Mientras Mauro compartía un carrete desde un yate, posando frente al islote de Es Vedrà con un “Ibiza 25” acompañado de una cereza, un ancla y un corazón, Wanda subía una historia desde un avión privado con el mismo emoji. Además, lucía una remera blanca con cerezas estampadas, cartera Louis Vuitton decorada con cerezas y hasta posaba mordiendo una fruta con tono provocador. La China, por su parte, había subido pocos días antes una postal comiendo una cereza al natural, acompañada por tres emojis de esa fruta.

Wanda, Mauro y la China eligieron la cereza para accesorios, looks y publicaciones en redes sociales

Desde 2015, Wanda Nara utiliza el símbolo de la cereza como parte de su estilo asociado a Ibiza

La coincidencia en el uso del emoji de cereza avivó rumores sobre el vínculo entre las celebridades

Estas repeticiones no pasaron desapercibidas. Varios usuarios señalaron las coincidencias, pero más allá del juego entre exparejas y nuevas parejas, la cereza no es exclusiva de ellos tres. El emoji se convirtió, para muchos, en una metonimia visual de Ibiza. No se trata de un símbolo institucional ni turístico oficial, pero su popularidad está ligada a una de las marcas más poderosas en la historia del entretenimiento nocturno: Pacha, el club fundado en la isla en 1973, cuyo logo —dos cerezas rojas con tallo y hoja— se volvió un emblema global del verano, la vida nocturna y el glamour europeo.

El uso del logo fue ideado por Ricardo Urgell, creador del grupo Pacha, quien explicó que buscaba una imagen “divertida, simple y sensual”. Eligió las cerezas porque “transmitían juventud, frescura y una carga de deseo”, características que identificaban la propuesta de su discoteca, entonces pionera en combinar música, estética y libertad. En pocos años, la marca se expandió internacionalmente, pero su origen ibicenco quedó impreso en cada cereza.

La cereza, símbolo icónico del club Pacha, representa juventud, deseo y la vida nocturna de Ibiza (Google Maps)

De este modo, la fruta se convirtió en un símbolo recurrente en remeras, souvenirs, postales, carteras y ahora también emojis. En el caso de las celebridades que vacacionan en la isla, su uso se mezcla con el marketing personal, los códigos del lujo y los guiños en clave. Tal como muestran los archivos públicos de Instagram de Wanda Nara, desde al menos 2015 emplea el emoji de la cereza para acompañar sus visitas a Ibiza. Por eso, para quienes siguen su actividad digital, el símbolo ya formaba parte de su estética personal vinculada a la isla, incluso mucho antes de las tensiones actuales con su exmarido y su nueva novia.

La particularidad de estas últimas publicaciones es que, esta vez, los tres protagonistas usaron el mismo emoji en un lapso de pocos días, durante estadías en Ibiza donde casi se cruzan.

El 22 de mayo, la China Suárez subió una imagen agarrando una cereza fresca en primer plano. En la descripción escribió tres emojis de esa fruta y otro de corazón. Mauro Icardi, hace pocas horas, además de usar la cereza en su descripción junto a un ancla y un corazón rojo, eligió una imagen en altamar, en uno de los puntos turísticos más icónicos de Ibiza. A las pocas horas, Wanda aterrizó en la misma isla tras su participación en el Bailando con las estrellas de Italia, y subió fotos con emojis idénticos.

Aunque algunos seguidores sugirieron que la empresaria viajó a Ibiza para provocar un cruce con Icardi y Suárez, quienes ya arribaron a la Argentina con los hijos de la actriz, lo cierto es que su itinerario ya estaba anunciado antes de su llegada a la isla.