El nuevo desafío de Wanda Nara como conductora: volverá a estar al frente de Love is Blind Argentina

Wanda Nara volverá a estar al frente de la segunda temporada de Love is Blind Argentina, que ya inició su convocatoria. La empresaria y figura mediática repetirá como conductora junto a Darío Barassi, luego del impacto que tuvo la primera edición local, tanto en audiencia como en repercusión pública. Su participación fue confirmada mientras atraviesa un proceso judicial en curso con Mauro Icardi, su expareja.

En una reciente entrevista, Barassi se refirió al vínculo con su compañera de conducción: “Tengo buena onda con ella, es una copada. Laburando fue una capa. La conozco también como madre y es una reina total”, expresó en charla con Ciudad. El conductor, sin embargo, aclaró que evita referirse a temas personales o mediáticos: “Hablamos, pero no le pregunto por nada de lo que está pasando ahora. Hablamos del programa que vamos a hacer de vuelta. No de cómo está su vida, cómo están sus hijas. Desde un lugar más relajado, más de compañero, amigo, y no metiéndome en todos los temas así más populares”.

La elección en la dupla de conductores del gigante de streaming sin dudas estuvo orientada a explotar su eslogan de “hecho en Argentina”, con el que buscan anclar la identidad nacional a su contenido, aun cuando el mayor porcentaje de la producción del programa de parejas fue filmado en México. Con un perfil muy alejado del que tienen Nick y Vanessa Lachey, los presentadores y pareja en la vida real del formato original estadounidense, este Amor Ciego optó por dos nombres súper populares para su conducción.

Porque la animadora, a pesar de todos sus lujos, sus casas en París, Italia o Turquía, su colección de carteras de lujo, o sus exóticos viajes en primera clase, se empeñó en marcar que seguía siendo la misma chica que nació en Boulogne, al norte de la provincia de Buenos Aires. La que tuvo una chocotorta como pastel de bodas en sus primeras nupcias, la que eligió a un ídolo de la cumbia como pareja después de un matrimonio con un crack del fútbol europeo o la que se saca fotos en un supermercado cargando un envase de suavizante y una palita para la basura. Sin contradicciones.

La convocatoria para la segunda edición del reality ya fue abierta. La producción busca a personas de entre 25 y 45 años que estén dispuestas a participar de este experimento social enfocado en el vínculo emocional antes que físico. Al igual que en la versión original, los participantes se conocerán sin verse, a través de conversaciones en cabinas individuales. Si se comprometen, pasarán a una etapa de convivencia y preparación para una boda.

El formato incluye cuatro semanas que contemplan un viaje romántico a Tulum, el regreso a la rutina en la Argentina y la planificación de un casamiento que pondrá a prueba la solidez del lazo emocional. Sólo entonces deberán decidir si continúan juntos o no. La inscripción permanecerá abierta hasta el 4 de julio.

La segunda temporada llega en un contexto particular: ninguna de las parejas surgidas del primer ciclo permanece unida. La última ruptura fue la de Florencia Fernández y José Luis Fariña, quienes anunciaron su separación con mensajes en redes sociales, tras un año y medio de relación. La joven había dejado Córdoba para mudarse a Buenos Aires con sus gatos, apostando por el vínculo iniciado en el reality. “Con José ya no estamos juntos. Me quedo con los lindos momentos”, escribió. Él también se despidió en buenos términos: “Decidimos separarnos. Creo que es lo mejor para los dos”.

Al finalizar el programa, emitido en noviembre de 2024, dos de las cuatro parejas que llegaron al altar seguían juntas, pero todas se disolvieron con el tiempo. La ruptura más conflictiva fue la de Emily Ceco y Santiago Martínez: el participante se encuentra actualmente detenido tras una denuncia por violencia de género.

En este escenario, con la expectativa de una nueva temporada y la continuidad de Wanda Nara como conductora, la producción busca renovar la apuesta en torno a la pregunta central del formato: ¿puede el amor surgir sin ver a la otra persona?