Orianna Cárdenas, la actriz venezolana de El Eternauta: “A los sueños hay que ponerles el pecho para que se puedan cumplir”

Así fue el trabajo con virtual production en El Eternauta

“Fue una experiencia increíble. A veces me tengo que pellizcar para caer en cuenta de que fui partícipe de algo tan hermoso y tan grande”, confiesa a Teleshow Orianna Cárdenas, la actriz venezolana que hizo su debut en la ciencia ficción argentina con el papel protagónico en “El Eternauta”.

Esta adaptación moderna del clásico cómic de Héctor Germán Oesterheld, dirigida por Bruno Stagnaro y producida por Netflix, representó no solo un hito personal para la actriz, sino también una apuesta del país por el género típicamente reservado a los grandes estudios hollywoodenses. “Fue una locura haberlo podido vivir acá y que sea, bueno, como estamos hablando de un principio, 100% nacional”, comenta entusiasmada.

Ariel Staltari, Ricardo Darín, Andrea Pietra y Orianna Cárdenas en un alto de la grabación de El Eternauta (Crédito Marcos Ludevid / Netflix ©2025)

Desde sus primeros años en Argentina, donde llegó hace siete años, Cárdenas ha forjado su camino en el mundo del arte y el entretenimiento. Sin embargo, su vinculación con “El Eternauta” va más allá de lo profesional; es una historia que la ha acompañado desde su llegada al país, tanto en el ámbito académico como personal. “Yo soy muy fan de la ciencia ficción”, admite, revelando con una sonrisa que durante sus estudios en la Universidad de Buenos Aires tuvo que realizar un trabajo sobre el cómic que ahora es el eje de su carrera actoral.

Dicha conexión y su papel como Inga en la serie le ha permitido crear lazos profundos no solo con sus compañeros de elenco, sino también con la audiencia, siendo un símbolo de la creciente presencia venezolana en la escena artística argentina.

Orianna: "Los sueños sí se cumplen y que nada es imposible; solamente hay que ponerle el pecho para que se puedan cumplir" (Crédito: Marcos Ludevid / Netflix ©2025)

“Es un honor y un privilegio haber estado no solamente en esto con producción y dirección”, concluye Cárdenas, resaltando el valor simbólico y cultural de su participación.

—Tu primera vez en un mundo distinto donde todo es muy impactante...

—Sí, por supuesto. Mayormente que uno tiende a ver este tipo de proyectos así, con esta magnitud, en Hollywood, y fue una locura haberlo podido vivir acá y que sea en Argentina.

—¿Cómo te llega la propuesta? ¿por Bruno Stagnaro?

—No, en realidad es bastante cómica la situación, porque a mí me llegó por un amigo que estaba trabajando en una castinera, un flyer por WhatsApp que decía ‘necesitan a una venezolana para una serie’. Eso fue todo lo que yo supe al principio. Y poco a poco me fui enterando que era para “El Eternauta”, Bruno Stagnaro, pues el director y que era para Netflix.

—¿Por qué pensaron en una venezolana?

—Mira, la verdad no te sabría decir a ciencia cierta, pero teniendo en cuenta que la serie tiene completamente la esencia de lo que es el cómic, pero está bastante actualizada, yo creo que tiene que ver con eso. Hoy en día somos muchos los venezolanos que estamos acá en su hermoso país, y pues yo creo que es por ahí más que nada.

Parte del elenco de El Eternauta: Joaquín Acebo como Micky, Aron Park como Pablo, Marcelo Subiotto como Lucas, Orianna Cárdenas como Inga y Mora Fiszb como Clara (Crédito: Marcos Ludevid / Netflix ©2025)

La venezolana Orianna Cárdenas en El Eternauta (Crédito: Marcos Ludevid / Netflix ©2025)

Su vínculo con “El Eternauta”

—¿Habías leído el cómic?

—Sí. Es muy loco también porque yo cuando llegué acá a la Argentina, mi principal motivo era para estudiar y trabajar. Estuve estudiando indumentaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la UBA. Y es muy loco porque en proyectual 1 o 2, no me acuerdo cuál de las dos fue, en el CBC, me mandaron a hacer un trabajo práctico, una infografía sobre un cómic y yo escogí “El Eternauta”. Jamás pensando que años después iba a caer ahí. Para mí fue manifestación inconsciente.

—¿Y por qué elegiste “El Eternauta”?

—Yo soy muy fan de la ciencia ficción, me fascina, y no me acuerdo ahorita cuál era el otro cómic que estaba entre ese y pues “El Eternauta”. Al principio busqué un resumen para poder agarrarme ahí, para hacer la infografía, pero me cautivó tanto que lo empecé a leerlo digital y hoy en día me compré el libro.

—¿Cómo fue trabajar con Bruno Stagnaro?

—Con él es mi primer trabajo y, de paso, grandísimo. Fue hermoso por la admiración profunda al trabajo gigante que hace Bruno en todas sus producciones y también por el hecho de haber convivido tanto tiempo. Fueron aproximadamente siete meses de rodaje y creo que yo fui cinco. Pero en todo ese tiempo, por supuesto, estuve codo a codo con él, además de todo el equipo y el elenco. Bruno es una persona muy dulce.

Ariel Staltari es Omar y Orianna Cárdenas, Inga en El Eternauta (Crédito: Marcos Ludevid / Netflix ©2025)

—Te adaptaste...

—La cuestión es ésta: cuando yo veo el guión, mi personaje decía mucho “amigo” “amiga”, nosotros en Venezuela en lo cotidiano decimos ‘pana’. Y le pregunté Bruno si estaba la posibilidad de poder poner un poco de mi jerga y me dijo que sí, que no tenía problemas. Y me abrió esa posibilidad. La verdad es que, además de admiración y respeto, agradecida porque me permitió formar a Inga como ya la vieron quienes vieron la serie.

Futuro y desafíos

—Imagino que ya estás comprometida para la segunda temporada...

—Yo espero que sí. Obviamente, si me dicen, por supuesto que digo que sí, pero habría que esperar a ver qué rumbo le dan a la vida de Inga.

—¿Y vos qué rumbo que preferís que le den?

—A mí me gustaría que tenga una buena participación en la serie, pero si llega a morir, me encantaría que sea de una forma heroica. Considero que es bastante guerrera y que fue bastante importante. La metieron bastante fuerte en la historia, y si tiene un final, que sea un final merecido.

—¿Cómo sigue? Porque “El Eternauta” es fuerte, no solo en Argentina, sino en todo el mundo...

—Ojalá que se me vengan muchas cosas. Yo de verdad estoy con la mente muy positiva, porque se me abrió esta puerta tan grande y se me creó como una base, por así decirlo, que también me dio gasolina para el motor de no querer parar y tratar de hacer todo lo posible para continuar. Porque por el momento aún no puedo vivir del todo de la actuación, pero es una meta que me gustaría poner en práctica a futuro. También el hecho de que esto lo tenía como un sueño imposible y se me cumplió. Y ahora me pasa que tengo esta idea de que los sueños sí se cumplen y que nada es imposible; solamente hay que ponerle el pecho para que se puedan cumplir.

Orianna Cárdenas es Inga en El Eternauta. (Crédito: Marcos Ludevid / Netflix ©2025)

—¿Qué otros trabajos hacés?

—Actualmente estoy en una aseguradora de viajes. Desde que llegué hice de todo, recepcionista, cajera en un bar. Sí, de todo un poco pues, pero nada, obviamente con la meta de poder, como decía, vivir solo de la actuación, es mi sueño.

Reacciones y conexiones personales

Al describir la respuesta de sus compatriotas, Cárdenas dice sentirse conmovida por la oleada de apoyo que ha recibido de venezolanos alrededor del mundo. “El feedback que ha tenido la gente, sobre todo mis compatriotas hacia Inga, ha sido muy lindo. Me han llegado mensajes de venezolanos en Holanda agradeciéndome por poner el nombre o la bandera de Venezuela en alto” afirma a Teleshow con orgullo.

El Eternauta. (De izquierda a derecha) Ariel Staltari como Omar, César Troncoso como Favalli, Andrea Pietra como Ana, Ricardo Darín como Juan Salvo, Mora Fiszbajn como Clara, Aron Park como Pablo, Orianna Cárdenas como Inga en El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2025

Mientras tanto, Orianna Cárdenas mantiene la esperanza de seguir desafiando los límites de su carrera artística, con la vista puesta en futuros proyectos que le permitan completar su transición a una carrera actoral a tiempo completo. En el horizonte se vislumbra la posibilidad de una nueva temporada de “El Eternauta”, donde su personaje Inga podría regresar para seguir cautivando a la audiencia. La actriz venezolana está más que comprometida con el propósito de continuar llevando su arte hacia nuevos horizontes, convencida de que “los sueños sí se cumplen y que nada es imposible”.