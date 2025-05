“Mi esposa me salvó la vida”: Marilina Ross recordó el momento más delicado de su enfermedad

Marilina Ross, Lito Vitale y Arnaldo André, ella cantando uno de los temas de "Piel Naranja" que la consagró como actriz y cantante. Archivo TV Pública

Hace unos meses Marilina Ross fue internada en la clínica Finocchietto por una crisis respiratoria, que puso de relieve el delicado estado de salud de la reconocida actriz y cantante, quien convive desde hace años con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Según relató la propia artista en una entrevista con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina en La Once Diez, el episodio ocurrió en marzo, cuando se despertó sin poder respirar y su esposa, Patricia Rincci, logró asistirla a tiempo. “Con señas le dije a Patricia. Y felizmente me alcanzó un paf y me volvió la respiración. Pude encontrar el aire”, relató.

Casamiento de Marilina Ross y Patricia Rincci

“Estuve en el sanatorio, haciendo una recuperación. Bueno, hace muy poquito de esto”, amplió Ross. La artista, que recientemente cumplió 82 años, explicó que el EPOC que padece fue diagnosticado tras un infarto en 2002, momento en el que dejó de fumar.

Desde entonces, la enfermedad ha avanzado y requiere que utilice oxígeno por las noches y realice ejercicios y dieta para intentar frenar su progresión. “Estoy bastante mal, digamos. Ha avanzado mucho y bueno, pero estoy haciendo todo lo que tengo que hacer”, afirmó la artista.

Casamiento de Marilina Ross y Patricia

A pesar de las dificultades de salud, Marilina Ross continúa activa en el ámbito artístico. La entrevista se dio en el marco de la celebración de los 50 años de dos hitos en su carrera: la película La Raulito y su primer disco, Estados de ánimo. “La Raulito fue un proyecto mío que me costó cinco años llevarlo a la concreción y ahora estoy cumpliendo 50 años de ese sueño”, expresó la actriz.

Además, el álbum que marcó su debut como cantante también cumple medio siglo, y ambos aniversarios la encuentran en plena actividad creativa. “Estoy cumpliendo 50 años en todo, con 82 años y aquí estoy todavía dando qué hacer”, señaló Ross.

Arnaldo André y Marilina Ross protagonistas de la telenovela de Alberto Migré "Piel naranja"

En la charla con Catalina Dlugi, repasó su trayectoria, desde sus inicios en Canal 13 y su participación en el teleteatro Piel Naranja, que alcanzó picos de 68 puntos de rating, hasta su consagración como cantante. Ross recordó que la novela coincidió con el lanzamiento de su primer LP y que la inclusión de sus canciones en la telenovela, gracias a la visión de Alberto Migré, impulsó la venta de 250.000 discos. “La habilidad de Alberto Migré para poner música en sus trabajos era asombrosa”, recordó la artista.

Marilina Ross, recordó que tras el golpe de 1976 y las amenazas de la organización Triple A, debió exiliarse en España. “El mejor año de mi vida fue el 75. Este que estamos hablando. Y después de haber hecho todo lo que yo quería hacer, mis canciones, la película, mi proyecto y todo, vino la amenaza y el golpe del 76”, recordó. La artista también mencionó que, debido a la censura, nunca recibió el Martín Fierro que le otorgaron en 1976, ya que la mayoría de los premiados estaban prohibidos.

Marilina Ross: “Estoy cumpliendo 50 años en todo, con 82 años y bueno, y aquí estoy todavía dando qué hacer”

Durante el rodaje de La Raulito, Ross vivió situaciones de riesgo, tanto por el contexto político como por las exigencias del personaje. La caracterización la volvía irreconocible en la calle, lo que la protegía de ser identificada mientras filmaba, a pesar de las amenazas. Sin embargo, en la última jornada de filmación, un hombre armado la persiguió durante una escena, lo que le provocó un gran susto.

“Me corrió un hombre con un arma en la mano gritándome ‘Pará o te tiro’. Y yo no podía cortar la toma. Tenía que llegar a la boca del subte. Era la huida de tribunales. Seguí corriendo hasta llegar a la boca del subte y ahí paré. Y ahí se me vino encima. Y me agarro del brazo y me lo dobló hacia atrás, que yo dije ‘Soy Marilina Ross’. De la falta de aire que tenía no me salía la voz hasta que llegó la gente de producción y bueno, y ahí se calmó todo”, relató la actriz.

Marilina y La Raulito, en uno de los últimos encuentros que tuvieron

En la entrevista también abordó el impacto emocional de la reciente muerte de Ángel Mahler, con quien Ross compartió casi 40 años de trabajo y amistad. Juntos grabaron temas emblemáticos como “Honrar la vida”, que fue compuesto para el cierre del programa Atreverse de Alejandro Doria. “Hicimos juntos también un tema que se llama ‘En este mismo momento’ que él hizo la música y yo la letra, curiosamente”, recordó Marilina.

En el plano personal, Ross habló abiertamente sobre su vida amorosa y su relación con Patricia, con quien lleva más de 20 años de pareja y con quien se casó para garantizar derechos y acompañamiento en situaciones de salud. “Cuando a veces había historias en que las parejas no podían hacerse compañía si una de ellas estaba internada, por ejemplo. Al no ser familiar. Claro, claro. Entonces dijimos ‘Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué legalizamos esto y se facilita todo?’”, explicó.

Marilina Ross, Sandra Mihanovich, Patricia Sosa, Julia Zenko y Lucía Galán, un grupo inseparable

La artista destacó la importancia del amor y el apoyo mutuo en su vida actual: “Es por amor y es por amor, no por ninguna otra cosa, por el amor más profundo”. Ross también se refirió a su orientación sexual y a la evolución social respecto a la diversidad. “Felizmente, han cambiado las cosas y ahora se habla con mayor libertad y se vive con mayor libertad. Y eso hace también que todos estemos un poco más tranquilos. A mí siempre me pasó que me enamoraba de los seres. No veía tanto el sexo, sino los seres que me conmovían o no me conmovían”, expresó la artista.

En el Teatro Colón cantando con Patricia Sosa y Sandra Mihanovich

En cuanto a su presente artístico, Ross lanzó recientemente un nuevo álbum con canciones dedicadas a personas significativas en su vida, como su esposa, Norma Aleandro, a su madre, Lola Mora, y una zamba solicitada por Julia Zenko y Sandra Mihanovich. El disco fue editado por Sony y está disponible en plataformas digitales, adaptándose a las nuevas formas de difusión musical. “Ahora ya no se hacen como se hacían antes”, comentó Ross, quien reconoció que las presentaciones en vivo le resultan difíciles por su estado de salud. “Me fatigo mucho por el EPOC. Cuando hice el último Ópera, en el 2023, llegué justo. Y entonces ahora me controlo un poco más porque no quiero llegar a esos extremos”, explicó.

Marilina Ross: "A mí siempre me pasó que me enamoraba de los seres. No veía tanto el sexo, sino los seres que me conmovían o no me conmovían”

Entre sus próximos proyectos, Ross planea un encuentro en Boca Juniors para celebrar los 50 años de La Raulito. Según relató a La Once Diez, ya mantuvo reuniones con la representante de Cultura del club para organizar el evento en un salón especial, con el entusiasmo de la comunidad xeneize. La actriz recordó su vínculo con la verdadera Raulito, María Esther Duffau, a quien asistió en su velatorio y pidió que vistieran con la camiseta de Boca.

Durante la charla, Ross repasó también su historia sentimental, mencionando relaciones pasadas con figuras como Emilio Alfaro, Chico Buarque, Juanjo Camero y Jorge Martínez, y reflexionó sobre la naturalidad con la que hoy puede hablar de sus afectos. “He tenido algunos escarceos por ahí. No nos podemos quejar”, bromeó en la entrevista con La Once Diez que atravesó por diferentes sentimientos.