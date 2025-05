Lali Espósito respaldó a Ricardo Darín y habló de la polémica por el precio de las empanadas

Tal como le había prometido a Moria Casán en medio de su show en Vélez Sarsfield, este viernes, Lali Espósito cumplió con su palabra y asistió al estreno de la nueva obra de la actriz. Así, luego de disfrutar de la función, la cantante se mostró ante las cámaras y habló de su relación con Pedro Rosemblat y su amistad con la One. Sin embargo, todo cambió cuando fue consultada por la polémica que atravesó Ricardo Darín días atrás al referirse al precio de las empanadas.

Luego de mostrar su disconformidad con la situación que vivió el actor, la intérprete de “Fanático” expresó: “Me resulta bizarro, es clarísimo lo que quiso decir, estamos en una época corta, chata en las conversaciones. Tan en lo poco importante. Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión que puede dar como cualquier ciudadano que pago algo caro y lo vamos a saltar a matar porque esta buenísimo pegarle a Darín en este momento, porque es el foco del momento, yo lo he sido en otro momento”.

Acto seguido, Lali destacó, a su parecer, otros temas más urgentes y se refirió a las críticas que recibió el actor de El Eternauta: “Creo que hay cosas que importan mucho más, Garrahan por tirar algo, sin embargo estamos hablando de una empanada. Hay una cancelación constante, es una época insoportable, cínica, con cero profundidad, esta todo muy tuitero. Me parece mal que alguien no pueda opinar, que te encanta Milei o no te encanta Milei o lo que sea que quieras opinar, todos deberíamos poder y no sentir que te atacan con un nivel de saña total".

Lali Espósito apoyó a Ricardo Darín luego de sus dichos por el precio de las empanadas

Así las cosas, los cronistas le consultaron si había dialogado con Ricardo. Luego de negarlo, Espósito sostuvo: “Darín sabe todo y se nota cuando habla. Me solidarizo con él y con todos los que reciben ese nivel de hate. Todos deberíamos hablar con el presidente o sentir que nuestro presidente nos representa aunque no estés de acuerdo con sus políticas. Se torna difícil ese ida y vuelta con una persona que llama mandriles a quienes no opinan como él. Te sentís raro, yo vivo en este país, es donde aporto, de donde soy. Es raro no sentirse representado, no hablo de partidos políticos".

Al respecto, Lali también se refirió al hecho de que tanto Darín como ella se hayan convertido en representantes de la opinión popular para tantas personas: “Nosotros cumplimos con el rol del artista, el artista siempre tuvo incidencia en lo cultural. Es generador de opinión un artista. Siempre me siento libre de decir lo que pienso, creo ser respetuosa. Creo que Ricardo igual, somos artistas, hacemos piezas para la cultura”.

RICARDO DARÍN HABLÓ CON "INTRUSOS" DE LA POLÉMICA EN LA MESA DE MIRTHA: "LUIS CAPUTO FUE DESPECTIVO"

En esa misma línea, los periodistas le preguntaron por la llamativa reflexión que había compartido Fito Páez sobre el feminismo. Más allá de su cariño por el músico, la artista afirmó: “No estoy de acuerdo que porque alguien perre no merezca tener derechos. Siempre tengo charlas muy interesantes con Fito, lo amo, es un amigo, es una artista que admiro. Como todo en esta época hay que entender que se quiso decir, el contexto, por qué. Netamente en ese comentario no estoy de acuerdo con él".

Por último, Lali cerró su reflexión hablando de su vínculo con Moria Casán: “Para mi ella es la número uno del mundo, que se atreva a venir a mi concierto y yo ahora venir a disfrutarla a ella en su hábitat natural, el teatro, con una obra tan especial me da alegría. Tener un ida y vuelta con una persona ya artista tan genia me da alegría.