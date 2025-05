Diego Maradona, Susana Giménez y Luis Ventura: quién fue la cuarta figura que se entrevistó a si misma

Diego Maradona se preguntó a sí mismo si se arrepentía de algo. Fue en 2005, en su programa La noche del 10, cuando protagonizó uno de los momentos más recordados de la televisión argentina: una conversación con su propio reflejo, donde confesó culpas por el consumo de drogas, por haberse perdido el crecimiento de sus hijas y por haber hecho sufrir a sus padres. Lo hizo con la edición, los recursos técnicos y la producción de Canal Trece detrás, en una apuesta que mostró al exfutbolista en su costado más íntimo.

Luis Ventura también se animó al autodiálogo. En una edición especial de Secretos Verdaderos, en América TV, se entrevistó a sí mismo para repasar aspectos personales, espirituales y familiares, como su relación con la soledad y las señales que asegura recibir de sus seres queridos fallecidos. El periodista reveló que tiene una capilla en su casa donde enciende velas a sus muertos, que “muchas veces se prenden solas”, y que en su vida eliminó la palabra “no”. Su encuentro consigo mismo fue una suerte de autorretrato catártico de quien dice hacer siempre “lo que siente acá”, señalando el pecho.

Susana Giménez cerró su temporada 2024 con un diálogo con La Mary, el personaje que interpretó en 1974 en la película del mismo nombre. En una entrevista montada gracias a la inteligencia artificial, y con una actriz caracterizada como la Susana de hace 50 años, la diva repasó anécdotas personales, habló de su madre, de sus relaciones amorosas y de sus decisiones de vida. La escena incluyó una puesta tecnológica inédita en la televisión local, con el rostro de la joven Susana recreado digitalmente.

Ahora, a este selecto club de figuras argentinas que se entrevistaron a sí mismas se suma una cuarta protagonista. No se trata de una leyenda del fútbol mundial, ni de una de las máximas conductoras del país, ni de un periodista con más de 40 años de carrera. La cuarta en protagonizar una entrevista consigo misma fue Camila Deniz, más conocida como Camilota, participante de Cuestión de Peso.

La escena se dio al aire en Cuestión de Peso, ciclo de Eltrece dedicado al seguimiento clínico, psicológico y televisivo de personas con obesidad. Camilota venía de alcanzar su segunda alta médica tras haber bajado más de 40 kilos. Con una puesta mucho más modesta que la de Maradona o Susana, Camilota se sentó frente a sí misma y se entrevistó en un segmento que buscó ser tanto emotivo como gracioso. Se despidió del ciclo –al menos por ahora– con un testimonio personal en el que habló de su infancia, de la pandemia, de sus sueños y de los dolores que arrastra.

“Me siento feliz. Radiante”, dijo apenas empezó. Aunque enseguida recordó que, antes de ingresar al programa, pensaba que “iba a morir gorda”. La entrevista incluyó una mezcla de declaraciones inspiracionales y otras de tono irónico o confesional. Se autopreguntó si alguna vez había soñado con ser conocida y recordó que durante la pandemia se propuso “cumplir todo lo que quería”, entre otras cosas, “ser influencer”. Empezó con TikTok, donde acumula seguidores, aunque su notoriedad pública sigue ligada al programa conducido por Mario Massaccesi.

La entrevista incluyó una confesión sobre su madre, a quien definió como su sostén emocional. “De no haberla disfrutado me arrepiento. Mi mamá fue todo para mí. El día que la fui a despedir, se me cayó el mundo”, aseguró. Esa pérdida marcó un antes y un después en su vida, como también lo haría el ingreso al reality, en el que estuvo sancionada por problemas de conducta y debió presentarse a la balanza tres veces por semana.

En una línea que recuerda, con sus propias palabras, a la puesta de Ventura, también habló de su dolor y de las formas en que intenta sanarlo. Dijo que “pudo reparar la tristeza que llevaba” y que aprendió a perdonar. “Me hice mucho mal a mí misma”, confesó. En el tono íntimo que propone el formato, la participante planteó que su imagen externa no reflejaba su estado emocional: “Parecía ser que estaba feliz, pero no lo estaba”.

Aunque a diferencia de sus predecesores famosos, el cierre de su entrevista no fue un alegato sobre el fútbol, la eternidad o el amor. Fue más bien una declaración con humor: “Me imagino llena de chongos. Más flaca. Enseñando a otros lo que aprendí en Cuestión de Peso”.