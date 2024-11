La nueva vida de Lucía Galán, tras recuperarse de una cirugía en el páncreas: “Lo mío fue un milagro”

La nueva vida de Lucía Galán, tras su cirugía de páncreas: "Lo mío fue un milagro" (Video: LAM, América)

Este lunes, Lucía y Joaquín Galán entablaron un mano a mano con Ángel de Brito, para LAM, el ciclo de América. La cantante del dúo Pimpinela compartió detalles sobre la cirugía que le salvó la vida tras detectarle un tumor premaligno en el páncreas. “Milagrosamente me detectaron un tumor en Madrid. Me pudieron sacar la cola del páncreas y el bazo, que nadie sabe para qué sirve, pero yo ahora sé para qué sirve”, explicó con una mezcla de alivio y humor. La intervención, realizada el pasado mes de junio, requirió un largo proceso de recuperación. “Estuve unos meses en Madrid acompañada por mi hija. Fue un milagro lo mío, porque dentro de los estudios de rutina deberían incluir estos. Si no me hubiera agarrado esa bronquitis, este homenaje con Pimpinela hubiera sido póstumo”, reflexionó Lucía sobre su presente.

Para la artista, el desafío no terminó con la operación. “Estuve como cinco meses fuera de los escenarios. Después hice una rehabilitación tras la operación y gimnasio todos los días para recuperar masa muscular y trabajar el diafragma. Tuve que aprender a respirar de nuevo para poder cantar. Fue empezar de nuevo”. A pesar de la dificultad, logró superar este obstáculo, lista para volver a los escenarios, junto a su hermano y compañero de tanto años en la música.

En ese contexto, el dúo recibió un emotivo homenaje en el Estadio Obras Sanitarias, el lugar donde comenzaron su carrera en 1983. “Obras fue el estadio de nuestra primera actuación como dúo. Los dos primeros conciertos los hicimos acá. El escultor Alejandro Marmo nos hizo este homenaje, una obra que se llama Iluminado, Dúo iluminado. Está en la fachada de Obras, ahí por la avenida Libertador, junto con otros enormes artistas que actuaron acá”, explicó Joaquín. Lucía, feliz, agregó: “Es un honor enorme, porque somos los únicos por ahora que estamos vivos”.

El dúo recordó el impacto que tuvo presentarse en Obras Sanitarias hace 40 años, un lugar conocido como el “Templo del Rock”. Joaquín recordó aquellos tiempos: “En ese momento había prejuicios. Obras era para el rock exclusivamente, pero queríamos demostrar que Pimpinela vendía muchos discos. Guillermo Campos, nuestro representante, pensaba que íbamos a presentarnos en el Coliseo, pero le dije que quería el Templo del Rock. Me dijo: ‘Nos van a matar’. Yo le respondí: ‘¿Por qué? El rock es transformación, ¿o no?’”. Lucía añadió: “Fue un momento genial, algo disruptivo. Obras estaba lleno de familias, un público que nos sigue acompañando hasta el día de hoy”.

La ceremonia de homenaje también incluyó un recuerdo especial para Diego Maradona. “Cuando terminamos de descubrir la placa, vimos algo increíble. En un rinconcito había una chapa con el autógrafo de Diego Maradona. Nos avisaron que él estuvo en el público en uno de nuestros conciertos en el ‘83. Cinco minutos antes de empezar el show, nos dijeron que estaba con su familia. Fue increíble encontrarnos con ese autógrafo tantos años después”, contó Joaquín.

Lucía también habló sobre los próximos proyectos del dúo. “Tenemos shows en Córdoba, Uruguay, Mendoza y después en el Movistar Arena. Además, vamos a hacer un videoclip con actores muy conocidos. No podemos decir quiénes son, pero trabajé con los dos en telenovelas distintas”, contó emocionada.

A pesar de los años, el dúo sigue vigente y conectando con nuevas generaciones. Joaquín destacó: “Yo creo que se debe a la pasión que le ponemos. Somos hijos de inmigrantes españoles, y esa disciplina y esfuerzo tienen mucho que ver. Hay un poco de magia que no se puede enseñar ni aprender. Como decía Julio Iglesias, cien cosas más que no tengo idea”.