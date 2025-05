El polémico mensaje de Moria Casán sobre la mujer que mató a su familia en Villa Crespo

Moria Casán fue cuestionada por la forma en que se refirió al triple crimen de Villa Cespo

La noticia la dejó paralizada. Moria Casán, emblema de los escenarios argentinos, vivió un estremecimiento inesperado al descubrir que Laura Leguizamón —la mujer señalada por haber matado a su esposo y a sus dos hijos antes de quitarse la vida en su casa de Villa Crespo— había estado entre el público de su espectáculo durante la última temporada en Mar del Plata. No fue solo una espectadora más: en sus redes sociales, elogió su trabajo en Brujas ponderando su “energía y dicción” sobre las tablas, la mujer elogió su energía sobre las tablas y hasta subió una fotografía desde la primera fila

La reacción de La One no tardó en llegar. Impactada por lo que vio, compartió su desconcierto en la red social X con un mensaje que desató una ola de comentarios: “Me impresionó mi fama cuando vi y escuché mi nombre en el posteo de la mujer asesina de Villa Crespo diciendo ‘la dicción y energía de Moria en el escenario’, relatando una escapada exprés a MDQ. Si bien fue tremendo halago de una espectadora más, ¿quién iba a imaginar que mi nombre estaría en su phone? ¿Y si tenía un brote a la salida del teatro? #Miedo”.

La publicación a la que hizo alusión Moria Casán en las últimas horas

La publicación generó una avalancha de reacciones. Muchos usuarios le pidieron que borrara el mensaje. Para algunos, el tono elegido no era el adecuado frente a una tragedia que dejó tres víctimas fatales, incluyendo dos menores de edad. “Murieron dos chicos que tienen abuelos, tíos, familia que los llora y vos como una pelotud... sintiendo que sos importante porque una madre con problemas mentales asesinó a su familia y te nombra”, escribió una usuaria. Otros agregaron: “Qué ego”, “Fondo de olla total” y “Te amo, pero esto es un montón”.

El posteo de Leguizamón, fechado en marzo, mostraba imágenes de su paso por la Costa Atlántica. Entre destinos típicos de la ciudad, en una de ellas, mencionaba haber ido al teatro a ver a Casán y destacaba su actuación. Hoy, ese recuerdo adquirió un tinte siniestro, en medio de una investigación policial que todavía intenta reconstruir los últimos días de la mujer.

El hallazgo de los cuerpos tuvo lugar en un departamento de Villa Crespo. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un brote psicótico que habría desatado una tragedia familiar. Según el informe preliminar, Laura Leguizamón habría asesinado primero a su esposo, Adrián Seltzer, de 53 años, mientras dormía. Utilizó una cuchilla de grandes dimensiones y lo atacó con al menos tres puñaladas en el pecho. No había señales de defensa. Se investiga si la víctima había ingerido algún sedante antes del crimen.

Luego, los peritos creen que fue por sus hijos: Ian, de 15 años, e Ivo, de 12. El mayor fue encontrado en el comedor, con heridas punzantes en el pecho y la espalda, además de cortes defensivos en brazos y manos. El menor yacía en el pasillo del departamento, con lesiones similares, lo que indicaría que ambos intentaron defenderse.

La propia Leguizamón fue hallada sin vida en el baño, recostada sobre el bidet, con una puñalada en el pecho y cortes autoinfligidos en las muñecas. La autopsia reveló que fue la última en morir. Cerca suyo, los investigadores encontraron una carta manuscrita, que está siendo analizada por la Policía Científica para detectar huellas y rastros que permitan confirmar su autoría.

La carta que fue hallada en el departamento de Villa Crespo

El trabajo en el lugar fue liderado por el superintendente comisario general Esteban Henain Gari. La tarea, explicó, consistió en “hacer hablar a los testigos mudos”: los cuerpos, las manchas de sangre, los objetos fuera de lugar. Además de la cuchilla de metal con la que habría cometido los crímenes, los peritos secuestraron un segundo cuchillo, con mango de madera, también manchado con sangre.

La escena del crimen, según los expertos, revelaba una sucesión de hechos violentos en un lapso breve pero intenso. Los restos de los cuatro miembros de la familia fueron trasladados para autopsias detalladas, cuyos resultados definitivos aún están pendientes.