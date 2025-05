Quién es Tirri la Roca, el rapero que detuvieron en Mendoza por organizar una caravana ilegal de motos

Detuvieron al rapero Tirri la Roca por organizar una caravana ilegal de motos en Mendoza (Foto: Instagram)

Este miércoles, la Justicia imputó al cantante Daniel Lorenzo Valeri López, conocido como “Tirri La Roca”, por su presunta participación en la organización de una caravana ilegal de motos en Mendoza.

La información fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal, el cual comunicó que Valeri López enfrenta cargos bajo el artículo 193 bis del Código Penal, acusado de organizar un evento de destreza o velocidad con vehículos motorizados sin la debida autorización. Otros participantes han sido imputados como coautores por su involucramiento en los hechos. Dicho artículo penaliza con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir al organizador o promotor de tales actividades si generan peligro para la vida o integridad física de las personas.

La Justicia informó que en el caso de Daniel Lorenzo Valeri, más conocido como "el tirri", también ha sido imputado por el delito previsto en el art. 193 bis del C.P. en calidad de organizador (Foto: Instagram)

Los hechos ocurrieron el lunes por la noche, cuando un grupo de motociclistas se reunió de manera no autorizada en el Acceso Norte, realizando maniobras peligrosas que derivaron en una persecución que terminó en la Costanera, con varios jóvenes detenidos y motos incautadas.

Según informó el medio local LM Neuquén, en la noche de la caravana, un operativo a cargo de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP), terminó con 48 detenidos y 34 motos secuestradas. Algunos de los sospechosos trataron de escapar, incluso hubo quienes se ocultaron en un local de comidas.

El proceso judicial abarca cuatro causas: dos en Las Heras, una en Guaymallén y otra en Capital. Mientras se investiga, algunas personas detenidas han sido liberadas por falta de pruebas de delitos, pero otras serán evaluadas por los Juzgados Contravencionales por posibles infracciones viales. La fiscalía está revisando los antecedentes de los imputados para determinar la siguiente fase del proceso, que podría incluir su liberación.

Tirri la Roca Ganó popularidad en 2021 cuando varios de sus canciones tuvieron miles de reproducciones en las plataformas (Foto: Instagram)

Al mismo tiempo, el ministerio destacó que la situación procesal de los imputados (si se les otorgara la libertad o no) será resuelta en el transcurso del jueves. Además informó que previamente se les realizará el circuito a fin de determinar si tienen antecedentes o si incurrieron en otros delitos, lo que se las informará debidamente.

“Tirri La Roca”, de 33 años y oriundo de Chivilcoy, ganó notoriedad por su participación en el stunt, disciplina de acrobacias en motocicleta, y se cree que convocó a la caravana a través de redes sociales. La Unidad Fiscal Correccional está trabajando para clarificar cuántos de los imputados permanecerán detenidos o serán sancionados por infracciones. La resolución sobre estos asuntos se espera para este jueves.

Daniel Lorenzo Valeri López, conocido como “Tirri La Roca”, ganó popularidad en 2021 cuando varios de sus temas alcanzaron miles de reproducciones en diversas plataformas. En enero de 2024, se convirtió en noticia en Chivilcoy tras protagonizar un violento accidente al chocar una camioneta Ford Ranger contra una columna y un auto estacionado, según informó Mdz online.

El rapero de 33 años es un freestyler y cantante aficionado a las motos (Foto: Instagram)

En 2022, estuvo involucrado en otro episodio violento en Uruguay, donde se viralizaron imágenes de una agresión a una joven tras un show. El cantante sostuvo que actuó en defensa de su esposa embarazada.

Tirri es conocido por su afición a las motos, frecuentemente compartiendo publicaciones donde realiza acrobacias o participa en caravanas del ambiente stunt, una comunidad activa en varias provincias argentinas.

Una semana atrás, el cantante había anticipado su gira por la provincia de Mendoza con emoción. El joven había destacado que su próximo paso en su carrera era presentarse en el norte del país, específicamente en Salta y Jujuy. Además, había relatado que trabajaba en dos colaboraciones con exponentes del género como El Negro Tecla y Ecko.

Por último, en un video publicado en sus redes sociales, el Tirri La Roca hablaba de su ascenso como artistas en las plataformas: “Reconozco que tengo mis cualidades, pero tampoco me considero ni siquiera en el top de los artistas. No me pongo en ninguna posición”.