Noelia Marzol contó qué le responde Ramiro Arias cuando hablan de tener un tercer hijo: “Sigue en la mesa”

Noelia Marzol habla sobre los desafíos de la maternidad y la vida en pareja tras el nacimiento de sus dos hijos

Noelia Marzol atraviesa una etapa de reorganización familiar. Madre de Donatello y Alfonsina, mantiene una activa agenda laboral mientras convive con los desafíos de la crianza de niños pequeños junto a su esposo, el exfutbolista Ramiro Arias. Invitada al ciclo Puro Show (Eltrece), la bailarina relató cómo transita este momento de su vida y cómo intenta recuperar la conexión afectiva con su pareja. “Estamos en el proceso”, reconoció al referirse a la reconstrucción de la intimidad.

Durante la entrevista con Pampito Perelló y Pochi, habló de las repercusiones que tuvo en redes sociales un comentario suyo sobre su relación con Arias. “Creo que eso arrancó porque yo dije en una nota que habíamos tenido un desencuentro muy grande después de haber sido padres, sobre todo con Alfonsina, y yo lo conté como algo realmente natural porque le pasa a todos”, explicó. Según la bailarina, la llegada de la segunda hija provocó un desequilibrio emocional y afectivo. “Con los dos nenes muy chiquititos, realmente no había mucho tiempo para la pareja”, afirmó.

Ante esa situación, la pareja decidió comenzar terapia. “Comenté eso y dije que empezamos a hacer terapia de pareja”, agregó. No se trató de una crisis terminal, sino de una necesidad de reencontrarse en otro lugar. “Nosotros estamos en el proceso todavía, tampoco es algo que suceda de un día para otro”, sostuvo la bailarina.

La artista detalló cómo fue el camino emocional desde el nacimiento del primer hijo hasta la actualidad. “Tuvimos a Donatello que nos recontra unió, estábamos muy pendientes los dos de ese bebé nuevo. Y después con Alfonsina lo que pasaba es que Donatello seguía siendo un bebé. Y después fueron creciendo los nenes, también se va acomodando todo”, señaló.

En ese marco, celebró que recientemente pudieron pasar tiempo a solas: “Ahora tuvimos un fin de semana romántico”. Ese encuentro fue clave en un proceso que aún está en marcha, según la propia definición que hizo de su presente. “No hay una fórmula mágica, pero hay voluntad. Y eso ya es mucho”, resumió.

Una parte de la entrevista abordó el rol que juega la sexualidad dentro del vínculo. Ante la consulta de Pampito sobre si Arias es celoso, teniendo en cuenta los personajes que interpreta y su perfil público, la bailarina fue clara. “No, cero. Yo a Rami lo conocí haciendo ‘Sex’, así que no. Rami no tiene ningún tipo de celo. De hecho, festeja un montón verme sexy o verme en ese lugar más como sexual”, dijo, refiriéndose a la obra de José María Muscari en la que debutó cuando comenzaron su relación.

La respuesta apunta a un vínculo atravesado por la confianza mutua. “Él siempre me apoyó en mi carrera, incluso en los momentos más jugados”, subrayó. En diversas entrevistas, Marzol había manifestado que la libertad personal es un valor que no está dispuesta a resignar, incluso dentro de una dinámica familiar con hijos. Esa postura también forma parte del acuerdo tácito entre ambos.

A pesar de haber atravesado momentos complejos, el deseo de proyectar una familia numerosa sigue presente en la bailarina. Durante la charla con Puro Show, confesó que le propuso a Arias la posibilidad de tener un tercer hijo, pero él no estuvo de acuerdo. “Se lo planteé y me dijo que no. Directamente, me dijo que no”, relató.

Más allá del desacuerdo, el diálogo está abierto. “Yo tengo ganas de tener uno más, pero entiendo que hay que consensuar”, sostuvo. El tema, según sus palabras, “sigue en la mesa”. Sin embargo, por ahora la pareja está enfocada en la reconstrucción de la intimidad y en la crianza de sus dos hijos.