“Lo enyesaron”: la increíble anécdota que contó Joaquín Levinton con el hámster que compró

El "hámster lisiado" de Joaquín Levinton

Joaquín Levinton se sometió a una de las entrevistas más insólitas de su vida. Fue en el marco de Terapia Picante, un programa donde a fuerza de dormir la lengua con salsas infernales, esas que suelen liberar —en el mejor de los casos—, las más recónditas endorfinas. Un territorio salvaje que el cantante de Turf creyó sortear con el aplomo que le daba su paso por MasterChef. Sin embargo, Alan Parodi, el anfitrión, fue dosificando las botellitas de salsa para que al promediar la media hora de charla, Joaquín soltara su memoria.

Luego de hablar de un PH de nueve habitaciones que alquiló en circunstancias extrañas, en la que convivió con una rata a la que bautizó como Miguel e inspiró un corto animado que el propio Levinton realizó y todavía se puede hallar en You Tube, relató otra anécdota relacionada con un roedor.

Después de probar una salsa que bautizaron como “Alesérgica” en honor a Ale Sergi, cantante de Miranda!, y al contar el lado B de una foto con sus hermanos que le mostraron, dijo que hasta los 15 años fue hijo único, que dormía en una cama cucheta, a veces arriba y a veces abajo, sólo para imaginar que tenía compañía. Y fue entonces cuando, como quien se topa con un cajón olvidado de su infancia, sacó a relucir una historia inclasificable: su relación con un hámster recién comprado que murió —o pareció morir— apenas lo conoció: “Una vez me compré un hámster. Fui corriendo con él y subí a la cucheta al piso de arriba. Apenas abrí la cajita se cayó muerto abajo. ¡Lo acababa de pagar! No duró ni 30 segundos. Agarré, lo metí de vuelta en la cajita y fui corriendo al veterinario. No habían pasado ni diez minutos del trayecto de vuelta. El tipo, el veterinario le hace así y el hámster movió la patita. Y dice: “Este hámster está golpeado”.

Y se estableció una charla con Levinton:

—No, no, no está golpeado. Te lo juro. Este está golpeado.

—Mirá, flaquito, yo te lo voy a arreglar, te lo voy a enyesar para que veas y aprendas que vas a tener que cuidar un animal.

La lección que le dio el veterinario tuvo un final feliz: “Le enyesó la caderita y la patita, y me lo dio. Era el hámster lisiado, el que no iba a poder hacer la ruedita, ¿entendés? Un desastre.

—Y vos lo único que querías era que haga la ruedita— río Parodi.

—Era lo único que quería, que gire en la rueda, ¿me entendés?

—Me estás mintiendo. No puede ser…

—Lo enyesó. Y lo tuve ahí un año dándole de comer en la boquita. Hasta que después de un año, te juro que lo saqué adelante. Le sacaron el cochecito y caminó. Y se metió en la ruedita.

En su voz, el hámster con yeso, la ruedita negada y la rehabilitación con cucharita son mucho más que una anécdota: son metáforas de una vida llevada al límite del absurdo.

Joaquín Levinton y sus hermanos

Hoy, mientras prepara su nuevo espectáculo Polvo de Estrellas que presentará el próximo 15 de agosto en el Gran Rex, Levinton también se dio el gusto de revivir un clásico que, como el hámster, volvió a rodar. Se trata de “Loco un poco”, el hit que marcó a toda una generación en 2001 y que ahora renació en versión 2025 con la voz y el magnetismo de Lali Espósito, bajo la producción de Ale Sergi.

“¿Qué decir de Lali que no esté dicho en esta canción? Canta, baila, sonríe & llora. Todo al mismo tiempo. Con su energía contagiosa es capaz de revivir un muerto como también a un vivo”, publicó Levinton, casi como un manifiesto pop. Ella le respondió con efusividad: “Graciasss, Joaquín mega idol! Un honor cantar, reír y enloquecer un poco con vos”. La canción fue presentada hace apenas unos días en el Hospital Borda, en un show junto a Radio La Colifata, donde la locura fue resignificada como acto de arte, comunidad y memoria.