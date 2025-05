Wanda Nara contó por qué Mauro Icardi no sale a desmentirla: “La China Suárez lo tiene amenazado”

Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de mantenerse en silencio por temor a represalias (Video: LAM, América TV)

Después de casi seis meses de idas y vueltas en redes sociales, con gestos provocadores y trabas en la justicia, finalmente se reveló la razón por la cual Mauro Icardi elige no responder ante las incontables declaraciones de su exesposa, Wanda Nara, a la prensa. La empresaria, ya cansada de ser siempre la que queda expuesta, dio a conocer el contundente motivo por el que el futbolista del Galatasaray decide guardar silencio en los medios y nunca dar su versión de la historia.

Durante una emisión habitual de LAM (América TV), fue la propia conductora de Masterchef la que expuso la estrategia del jugador de fútbol y mencionó información que, hasta aquel momento, nunca había sido difundida. En una conversación telefónica con Pepe Ochoa, panelista del programa, explicó detalladamente los motivos por los que el deportista guarda silencio.

Resulta que Wanda comenzó confiándole al periodista durante su charla privada: “Me crees que Mauro, cuanto yo más reacciono, más se regocija. Y le encanta. Ama, ama, ama que yo me enloquezca. Ama mi móvil en LAM. Ama que yo le conteste“. Es sabido que desde el inicio de su relación, siempre han sabido ser el centro de las polémicas, pero en estos momentos, es ella quien suele ser la tapa de las noticias por cuestiones que hace y deja de hacer.

"Ama que yo le conteste", dijo Wanda sobre el comportamiento de Icardi

De todos modos, lo más impactante llegó cuando la empresaria sacó a la luz las verdaderas razones por las que Mauro Icardi decide no exponerse ni hablar frente a la prensa acerca de su amorío con la China Suárez, su separación de la influencer y las versiones que lo involucran en escándalos tanto con los hijos de su exmujer como con sus propias hijas. “Él no contesta y está contenido simplemente porque ella lo tiene amenazado. Que donde habla, lo deja y se va a la mierd... y a él se le cag... el plan. Pero si fuera por Mauro.... A Mauro le encanta. Nunca va a decir nada. Vos fíjate que ni siquiera me sale a contradecir, nunca. Y yo todo lo que digo es verdad“, sostuvo durante la misma charla telefónica.

Esto no fue todo. La conductora arremetió con todo contra su expareja y siguió mostrando por qué él opta por no hablar públicamente. “Nunca salió a contradecirme, a decirme ‘estás loca’, ‘esto es mentira’, ‘lo otro es mentira’, porque a él le encanta que yo hable y se desespera. El ‘tic tac’ de Johnny Deep y todo eso", continuó explicando. Y es que realmente, el delantero eligió mantener un perfil mucho más bajo desde el último verano, cuando se confirmó que ya no mantenía su relación con la madre de sus dos hijas y comenzó a mostrarse públicamente con la la actriz.

Cabe recordar que en diferentes etapas judiciales relacionadas a su divorcio, Icardi publicó fotografías de Johnny Depp haciendo alusión al juicio por difamación que el actor de Hollywood atravesó hace unos años luego que su expareja, Amber Heard, lo denunció por violencia y él la llevó a la Justicia hasta que finalmente el tribunal falló a su favor.

El futbolista del Galatasaray utiliza referencias a Johnny Depp en sus redes post triunfos legales

Desde que la batalla legal comenzó entre el exmatrimonio, el futbolista, con cada victoria que consigue o con cada fallo a su favor, postea una imagen distinta del protagonista de Piratas del Caribe a la salida del juzgado con un emoji reloj de arena y un texto que suele variar pero no se aleja del clásico ruido de las manecillas: “Tic, toc, tic, toc”.

Sobre el divorcio, en diálogo con el equipo de A la Barbarossa (Telefe), Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, confirmó que el encuentro judicial está previsto para el 27 o 28 de mayo y que, en principio, ambas partes deberán asistir de manera presencial. “Entiendo que tienen que ir ambos. Wanda no fue a la anterior y eso tuvo consecuencias. La jueza dictó la separación personal y se dio por hecho que esta próxima audiencia es directamente para el divorcio. Deberían quedar divorciados”, explicó.