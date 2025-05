José María Muscari desmintió que Nacho Viale pidiera levantar El Mito, su obra sobre Mirtha Legrand

José María Muscari negó que Nacho Viale influyera en el cierre de "Mirtha, El Mito" (Video: Intrusos, América TV)

La obra teatral Mirtha, El Mito, dirigida por José María Muscari, volvió al centro de la escena en los últimos días, aunque por una polémica que involucró al productor Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand, la figura homenajeada en el espectáculo. Este lunes 19 de mayo, durante una emisión del programa Intrusos (América TV), Adrián Pallares y Rodrigo Lussich afirmaron que el nieto de la diva se había molestado con el modo en que se promocionaba el espectáculo, y que por ese motivo solicitó que se levantara de cartel.

“En los últimos afiches aparecía una foto de Mirtha con Muscari, entonces Nacho Viale sintió que era publicidad engañosa, porque es como si Mirtha apareciera en la obra o trabajara ahí. Con lo cual, decidieron levantarla”, explicó Pallares. Acto seguido, Lussich sumó una apreciación personal: “Para mí es un tema de derechos, de autorización... Siempre que hay un quilombo con Nacho es porque está perdiendo plata”.

La información presentada en el ciclo de espectáculos fue reforzada por la periodista Nancy Duré en el programa Mediodía Bien Arriba (TV Pública), donde aseguró que Mirtha Legrand estaba al tanto de la obra y se mostraba contenta con su existencia. A pesar de eso, según Duré, su nieto habría llamado directamente a Muscari para manifestarle que no quería que la obra continuara en cartel.

La obra "Mirtha, El Mito" tuvo un ciclo establecido desde su inicio, según su director

También se mencionó que existían conversaciones para realizar una posible gira teatral con la obra, plan que Viale habría bloqueado, bajo el argumento de que no estaba de acuerdo con el uso de la imagen de su abuela en el marco de un espectáculo que, según él, no tenía relación directa con la familia. “Dijo: ‘¿Cómo van a usar una imagen de Mirtha para promocionar una obra que no tiene que ver con nosotros?’”, señaló Duré.

Frente a la creciente repercusión mediática de estas versiones, José María Muscari optó por responder de manera directa a través de sus redes sociales. Su aclaración fue tajante: “Info errada. Jamás Nacho Viale me pidió eso”, escribió en un mensaje publicado este mismo lunes, a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El director teatral también ofreció detalles concretos sobre la programación de la obra: “La obra tenía solo cuatro funciones en abril, que fueron un hit. Se agregaron cuatro más por el éxito en mayo. Y este domingo 25 de mayo terminan las ocho funciones pautadas. Así fueron anunciadas siempre, cuatro únicas funciones y luego cuatro más”.

Muscari defendió el uso de imágenes de Mirtha Legrand como parte de su estrategia promocional

El director enfatizó que el espectáculo no fue levantado por presiones externas ni por decisiones de último momento, sino que su ciclo estaba cerrado desde un principio, con fechas claras y difundidas públicamente. Estas funciones formaban parte de una propuesta escénica de formato limitado.

La obra Mirtha, El Mito no cuenta con la participación directa de Mirtha Legrand, pero está inspirada en su figura. En ese marco, la aparición de una imagen suya en la promoción llamó la atención. Muscari no negó el uso de esa imagen, pero defendió su inclusión como parte de una estrategia comunicacional que no pretendía inducir al público a creer que la diva formaba parte del espectáculo.

Mirtha, el mito cuenta con un elenco de destacadas actrices, quienes interpretarán diferentes aspectos de la vida y la trayectoria de Mirtha Legrand. Entre las figuras principales se encuentran Vanesa Butera, Julia Calvo, Ana María Cores, Vera Frood, Andrea Ghidone y Natalia Lobo, que sufrió un accidente durante una de las presentaciones. A ellas se suman Tiki Lovera, Anita Pauls, Belén Pascualini, María Rojí, Dedé Romano, Heidy Viciedo, Romi Fos, Delfina García Escudero y Josefina Oriozabala, completando un grupo artístico diverso y de renombre.