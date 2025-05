Por primera vez en décadas, Mirtha Legrand no fue a votar en las elecciones legislativas 2025: los motivos

A las afueras del colegio donde acostumbra a votar Mirtha Legrand, la periodista Mariana Mactas comentó el motivo por el que no irá a emitir su voto (Video: TN)

Por primera vez en décadas, Mirtha Legrand no se presentó a votar. A sus 98 años, la diva de los almuerzos decidió ausentarse en el marco de las elecciones legislativas 2025 en la Ciudad de Buenos Aires. El motivo fue de salud, y la noticia se conoció este domingo al mediodía durante la cobertura de TN en vivo desde la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma, en el barrio porteño de Palermo, donde tradicionalmente la esperaba la prensa.

La periodista Mariana Mactas fue la encargada de comunicar la novedad. “Es casi uno de los rituales de todas las elecciones esperarla porque sabemos que a Mirtha le encanta votar y, lamentablemente, esta es la excepción”, señaló desde la puerta del establecimiento. Con tono respetuoso, leyó en cámara el mensaje que Cecilia Martí, compañera del canal, recibió directamente de la conductora.

“No voy a votar porque estoy muy resfriada y, además, tuve muchas actividades la semana pasada. El cuerpito me dijo: ‘Chiqui, descansá un poco’. Es la primera vez en años que no voy a votar y a mí me encanta hacerlo. Besos, seguiré el escrutinio de cerca. Besos, sepa el pueblo votar”, escribió Mirtha con su estilo inconfundible.

A lo largo de los años, Mirtha se destacó por ejercer su derecho al sufragio en cada elección (Verónica Guerman)

Tras compartir el mensaje, Mactas agregó: “Estaba en duda por la lluvia, el cambio de clima y estas actividades que sabemos que tiene. Pero, como sabemos que le gusta mucho votar, la vinimos a esperarla en esta escuela. La próxima será. Esta vez no tendremos la estampa que forma parte de las elecciones”.

La ausencia de la conductora no pasó desapercibida. Porque, más allá de que la legislación vigente establece que el voto es optativo para mayores de 70 años, la conductora nunca dejó de ejercer su derecho. Ni por edad, ni por comodidad. Siempre fue, se fotografió con su documento en mano, y dejó declaraciones ante los medios. Por eso, este domingo, su nombre volvió a resonar, pero no por su llegada al colegio electoral, sino por lo excepcional de su falta.

A lo largo de su vida pública, Mirtha ha demostrado un compromiso sostenido con el acto democrático. Basta recordar las imágenes virales que circularon durante las PASO 2023, cuando se compartió un video histórico de 1951 en el que se la ve votando por primera vez. En blanco y negro, y perteneciente al Archivo General de la Nación, aquel registro muestra a una joven Legrand, de apenas 24 años, ejerciendo su derecho en el año en que se instauró el sufragio femenino a nivel nacional.

En ese mismo registro también aparecen actrices como Zully Moreno, Lola Membrives, Fanny Navarro y Tita Merello, todas parte del firmamento artístico que acompañó ese hito cívico. Mirtha, ya una figura destacada del cine argentino, se convirtió entonces en parte del archivo vivo de la democracia.

El video de Mirtha Legrand votando en 1951 junto a otras grandes figuras del ambiente artístico (Archivo General de la Nación)

A lo largo de los años, no faltaron coberturas que capturaron su paso por las urnas. En la última edición de las PASO, por ejemplo, la conductora llegó temprano, vestida con un saco claro y un pañuelo haciendo juego. “Ya tengo todo decidido hace mucho. ¿Se mueren por preguntarme a quién voto, no?”, bromeó frente a los periodistas. También se refirió entonces al voto electrónico, modalidad que comenzaba a implementarse: “Elvira (su colaboradora que siempre la acompaña) me va a ayudar, pero es muy sencillo, me dijeron”.

En esa misma jornada, había dejado un mensaje a los ciudadanos que, según los periodistas, expresaban desconfianza o apatía hacia el sistema electoral. Con firmeza, Mirtha dijo: “Que vengan a votar. Es un deber de ciudadano, es una obligación. Es algo de toda la vida. Yo soy grande y sigo viniendo, y seguiré viniendo”.

Por eso esta vez dolió más su ausencia. Porque no era solo una votante más: era una presencia simbólica y constante con el pasar de los años. Este año, su ausencia en la escuela de Palermo fue notoria. Pero no por olvido ni por indiferencia, sino que el mensaje fue claro: el cuerpo habló y la presentadora decidió escucharlo.