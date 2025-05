Así fue el casamiento de Brian Alberto en Gran Hermano: reencuentros, ausencias y mucha emoción

La boda simbólica de Brian y Luciana en Gran Hermano generó una de las mayores emociones de la temporada (Video: GH, Telefe)

En un programa especial que combinó emoción, show y estrategia, Gran Hermano (Telefe) fue escenario de una boda que rompió con la rutina del reality y llamó la atención del público. Brian Alberto, exjugador de esta edición, y su pareja de toda la vida, Luciana Monge, se casaron dentro de la casa más famosa del país. La ceremonia, presenciada por exparticipantes y transmitida en vivo, marcó un momento inédito repleto de sentimientos y también de especulaciones sobre el futuro del juego.

El romance entre los recién casados tuvo su punto culminante semanas atrás, cuando ella ingresó sorpresivamente durante la dinámica conocida como “Congelados”. El segmento, que exige a los participantes mantenerse inmóviles ante visitas inesperadas, fue interrumpido cuando Luciana le propuso casamiento a su pareja. Brian, sin poder contener la emoción, rompió las reglas del juego al reaccionar con gritos y lágrimas. Este gesto le valió la salida de la competencia pocos días después tras una sanción que lo obligó a ingresar a la placa, pero también consolidó un momento memorable.

Brian violó la dinámica de “Congelados” al reaccionar emocionado ante la propuesta sorpresa de Luciana (Video: GH, Telefe)

A pesar de su salida, la producción organizó una boda simbólica dentro de la casa. La pareja volvió a ingresar al juego y lo hizo acompañada por sus tres hijos: Bayron, Loana y Eliseo, que participaron del evento. Los niños llevaron los anillos y esparcieron pétalos de rosas por los ambientes de la casa.

La ceremonia fue oficiada por Ariel “Big Ari” Ansaldo, exjugador de la edición 2022-23 y figura carismática dentro del programa. En un escenario único, Brian, visiblemente conmovido, dio el “sí, quiero” y no pudo evitar quebrarse en llanto. Fue uno de los momentos más emotivos del ciclo hasta la fecha. Como explicó él mismo en su casting antes de entrar a la casa, él trabajaba vendiendo alfajores en los trenes para sostener a su familia, mientras Luciana lo acompañaba en el día a día.

Los diez actuales participantes observaron la ceremonia desde el SUM sin interactuar con los recién casados

Durante la transmisión, los diez participantes que aún continúan en competencia fueron trasladados al SUM, desde donde observaron la ceremonia en vivo, sin interactuar con sus excompañeros ni con la pareja. Esta decisión tuvo como objetivo evitar que los jugadores activos tuvieran contacto con el exterior, manteniendo así la dinámica del aislamiento.

A la celebración fueron invitados varios exconcursantes de la edición actual. Entre los asistentes se destacaron Catalina Gorostidi, Gabriela Gianatassio, Keila Sosa, Carlos Tocco, Candela Campos, Sofía “Sopa” Buscio, Sebastián Bello, Marcelo Carro, Saif Yousef, Ezequiel “Bonjo” Ois, Lorenzo de Zuani, Renato Rossini, Luca Figurelli y Delfina De Lellis. Todos ellos ingresaron a la casa para formar parte del evento, algunos con mensajes para los novios y otros simplemente como espectadores privilegiados de la boda.

Ariel “Big Ari” Ansaldo ofició la boda dentro de Gran Hermano, consolidando su carisma en el programa

Sin embargo, no pasaron desapercibidas algunas ausencias notorias. Entre quienes no estuvieron presentes figuran Chiara Mancuso, Luciana Martínez, Giuliano Vaschetto, Jenifer Lauría y Martina Pereyra. Ante esto, Yanina Latorre explicó a través de su cuenta oficial de X que no ingresaron porque serán parte de un movimiento estratégico en el juego. Según reveló la panelista: “La semana que viene entran, sin jugar, varios ex a la casa. No esperen a Chiara y Luciana hoy. Entran la semana que viene”, informó.

“Parece que también entran la semana que viene Nano, Jenni y Martina”, añadió la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV), dejando entrever que Telefe prepara una nueva vuelta de tuerca para atraer la atención del público en el último tramo de la competencia.

El emotivo "sí, quiero" de Brian y Luciana marcó un momento para el recuerdo en el reality

Aunque impactante, la boda de Brian y Luciana no es la primera que se realiza dentro de la casa de Gran Hermano. Ya hubo varios casamientos simbólicos organizados como parte del show.

Durante la edición 2022/23, se celebró una ceremonia ficticia entre Nacho Castañares, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, a modo humorístico. En la edición siguiente, la 2023/24, también hubo un evento matrimonial entre varias parejas: Nicolás Grosman y Florencia Regidor, Bautista Mascia y Denisse González, y Emmanuel Vich con Darío Martínez Corti.