Las lágrimas de Sergio Lapegüe en su despedida de TN luego de 34 años: “Voy en busca de otros sueños”

La emotiva despedida de Sergio Lapegüe al noticiero

Con 34 años al aire en la pantalla de TN, Sergio Lapegüe renunció a su trabajo al frente del noticiero de la mañana. Este viernes 29 fue su último día en el lugar que lo vio crecer de manera profesional, con una mezcla de diversión y emoción, dijo adiós a la señal de noticias para continuar su carrera con nuevos desafíos. Durante casi cuatro horas, fue una emisión de Tempraneros tan parecida a las anteriores, con esa mezcla de información, entretenimiento y “locura”, como él mismo definió, que marcó su sello en tantos años. Y así transcurrieron hasta que se acercaban las 10 de la mañana. Es decir, la hora del adiós.

Luego del corte, el programa regresó para los últimos minutos al aire y, si bien prometió no llorar, no logró cumplir con su promesa. “Es un día especial porque es el último día de Lape acá al aire, nada más ni nada menos que con 34 años en el mismo canal. Por mi parte, solo tengo que agradecerte y decirte que han sido 10 años; siento que hemos logrado como pareja atravesar la pantalla, meternos en la casa de la gente y eso está buenísimo”, comenzó diciendo su compañera de este tiempo, Roxy Vázquez.

“Él está re loco y te sigue en todo, yo estoy re loca y lo sigo a él y se generó una química maravillosa y solamente tengo palabras de agradecimiento”, cerró Vázquez antes de que las lágrimas se apoderen de ella. Con la intención de darle un giro divertido a la despedida y fiel a su estilo, Sergio comenzó a hacer chistes, pero luego de unos segundos le dedicó unas palabras a sus compañeros: “Soy feliz con todos ustedes y con toda la gente que nos está viendo”.

Luego de estas palabras hicieron un recorrido por la extensa carrera del periodista en Artear, recordaron las diferentes coberturas que hizo a lo largo de los años, los momentos divertidos que dio al aire. Mientras las imágenes pasaban, en las emociones iban pasando por su rostro, finalmente no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto para su última vez al frente de TN.

Sergio Lapegüe con su familia

“Lo más lindo es que me voy por decisión propia”, dijo luego de tragar saliva para frenar la emoción. “Quiero divertirme y que los últimos años de mi vida sean todas sonrisas”, expresó antes de resumir brevemente esta etapa: “Entré hace 34 años siendo un pibe soltero, me casé, tuve hijos, ellos ya volaron y ahora estamos disfrutando con Bochi del nido vacío”, agregó, en un breve repaso familiar nombrando a su compañera de toda la vida, y madre de sus hijos Mica y Elvis.

En un discurso improvisado y urgente, el conductor agradeció a las autoridades del canal por estos 34 años que calificó como “una locura tan linda y tan hermosa. Me di el gusto de hacer todo lo que quise hacer”. Luego, pasó a enumerar los agradecimientos: “A los que estuvieron trabajando con nosotros todo este tiempo, porque sin ustedes no soy nada. A los que están del otro lado, que nos eligen todos los días. A los Tempraneros, que la van a seguir rompiendo, al equipo de producción, camarógrafos, y técnicos”. Y le dio la bienvenida a los futuros conductores, Paula Bernini y Mario Massaccessi.

“No se me ocurría qué decir, no tenía nada pensado”, admitió, y dejó hablar a las emociones. “Aquí fui feliz, construí una historia. 34 años es más de la mitad de la vida, y esa historia me la llevo, no queda perdido. Ahora voy a seguir cumpliendo sueños, como los cumplí acá, que somos familia. Acá perdimos amigos que se fueron antes de tiempo, y me llevo amigos que voy a seguir viendo”.

Las palabras de Sergio a sus compañeros de trabajo: "Sin ustedes no soy nada"

Mientras la cámara alternaba entre primeros planos y paneos del estudio, Lapegüe citó un cartel escrito en el área de maquillaje: “Me voy a bajar del pony, voy a caminar en el llano como cuando entré y voy a buscar otros sueños. Ahora, atravieso la pared de los sueños cumplidos. Me llevo a todos en el corazón”.

Antes del adiós formal, el conductor pidió un último deseo: “No me quiero despedir llorando, quiero hacerlo con un pogo”. Sus flamantes excompañeros fueron a su encuentro, pero en realidad, todo fue un gran abrazo, un racimo de emociones y recuerdos bajo el ritmo de “Suspicious minds”, el himno de Elvis Presley. La elección no pudo ser más atinada, con uno de los artistas que le puso sonido a su vida, esa que hoy cierra un capítulo que guardará por siempre.